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На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське пройшли випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" виробництва ДП "ДержККБ "Луч" із вдосконаленим прицілом. Випробування проводив Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 01

Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2.5 км) призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей із будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей - дотів, вертольотів, безпілотників.

Під час випробувань у взаємодії з ДП "Держ ККБ "Луч" були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, десантно-штурмової військ, Сил спеціальних операцій і морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд із теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет.

На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 02

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На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 03

Для визначення ефективного розпізнавання цілі і точності її ураження пуски ракет були здійснені як у світлий так і в темний час доби.

На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 04
На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 05

Разом із тим, фахівці ДНДІ ВС ОВТ, під час випробувань забезпечували вимір траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети за допомогою радарної системи MFTR210040, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією.

На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу Корсар із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ 06

Автор: 

випробування (403) оборона (4780) зброя (7461) ракети (4023) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+4
с 25 мая по 30 мая на полигоне "Алибей" ракетные стрельбы.. много интересного!
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21.05.2020 19:45
+4
Кстати,именно там мы частенько пили пиво. И не только пиво... Берёшь рыжики, срезаешь, очищаешь от сора. Стелешь на пенёк полиэтилен. Кладёшь на них рыжики, шляпкой вниз. Посыпаешь солью. Через 20 минут, когда сок из оранжевого станет бурым, стряхиваешь, нарезаешь пластинками и накладываешь на хлеб с маслом. И ПОД ПИВО!!! Ты не представляешь, какая это вкуснотища!!!
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21.05.2020 20:54
+3
я сам харьковский, но у меня дача в под Черкассами... и я регулярно осенью езжу под Чигирин собирать белые.. Так вот, я бы поостерегся на полигонах собирать грибы, потому что мой хороший знакомый с модным миноискателем регулярно находит военные плюшки, там где я нахожу грибы..
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21.05.2020 19:38
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судя по внешним изменениям, то тепловизор Изюмский, и уменьшили в весе..
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21.05.2020 18:44 Відповісти
Судя по фотографиям, расчёт "защищает подступы к грибным местам". (У них за спиной, где-то на расстоянии метров 200, начинается лесной массив - берёза с сосной и осиной... Сколько там грибов!!! Маслята, белые, подберёзовики, подосиновики, моховики, каштановые... Даже рыжики есть... Было одним из моих любимых мест. За полдня - три-четыре ведра, минимум...). Перефразируя слова капитана Титаренко,: "Вот, кончится война, и приедем мы...". А пока там гремят выстрелы и доступ закрыт...
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21.05.2020 19:31 Відповісти
я сам харьковский, но у меня дача в под Черкассами... и я регулярно осенью езжу под Чигирин собирать белые.. Так вот, я бы поостерегся на полигонах собирать грибы, потому что мой хороший знакомый с модным миноискателем регулярно находит военные плюшки, там где я нахожу грибы..
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21.05.2020 19:38 Відповісти
Ты просто "не врубился": тот массив - граница первого защитного периметра. Стрельбы ведутся "от него", а не "на него". Стреляют в направлении "Бондаревских болот", а туда я и в мирное время не ходил. Кстати, в том месте, где стоит позиция ПТРК и мишень, в мирное время стрельбы не проводили - был просто безлесный пустырь...
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21.05.2020 20:10 Відповісти
На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5527
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21.05.2020 20:16 Відповісти
Кстати,именно там мы частенько пили пиво. И не только пиво... Берёшь рыжики, срезаешь, очищаешь от сора. Стелешь на пенёк полиэтилен. Кладёшь на них рыжики, шляпкой вниз. Посыпаешь солью. Через 20 минут, когда сок из оранжевого станет бурым, стряхиваешь, нарезаешь пластинками и накладываешь на хлеб с маслом. И ПОД ПИВО!!! Ты не представляешь, какая это вкуснотища!!!
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21.05.2020 20:54 Відповісти
не фига се!!!.. никогда такого не пробовал!.
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21.05.2020 21:22 Відповісти
Найдёшь рыжики - попробуй... Только не в еловых лесах Карпат - они там горькие...Почему - не знаю...
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21.05.2020 21:37 Відповісти
Не скоро ты грибков отведаешь.
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21.05.2020 19:43 Відповісти
"Литвин", ти знову "серонув мимо дірки"... У мене, крім "Гондурасу", маса інших місць по Чернігівщині... Грибів набираю стільки, що на три сім"ї вистачає... Лише з того року маринованих літрів 20 ще залишилось... А ще чотири літрові банки грибного порошку... Знаєш, скільки це у переводі на свіжі? ВІСІМ відер!!! А вже пішли свіжі. В квітні - сморжі, зараз - маслюки і обабки...
(Тепер вислов мені співчуття, скажи, що гриби не можна зберігать більше року, як ти боїшся, щоб я не отруївся, і так далі...).
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21.05.2020 20:03 Відповісти
Ну, ты впрямь грибной комбайн. После тебя наверно на сто верст пустыня остается(гриба к обеду в меру бери).
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21.05.2020 20:12 Відповісти
Ну, я ж казав!... Щоб ти - та не "серонув"!!! "...і так далі..." - це саме про те, що ти написав...
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21.05.2020 20:56 Відповісти
а каштанові це які, у нас їх мабуть польськими називають.
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24.05.2020 16:48 Відповісти
Ні... "Польські" - це гриби з роду "ксерокомус" (моховики). Туди відносяться з десяток видів, тріщинуватий, паразитний,червоний, і так далі... А "каштановий" - рід "гіропорус", родич маслюків і "синюка". У "польського ніжка бруднуватобіла, а у "каштанового" - світлокоричнева, під колір шапки. І у польського колір гіменофора від білого (молодого), до світложовтого. А у "каштанового" гіменофор яскравожовтий, як курячий жовток. Характерна ознака - як і у "синюка", у "каштанового", у нижній частині ніжки - пустотіла камера...
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24.05.2020 17:21 Відповісти
зрозуміло
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24.05.2020 21:42 Відповісти
Так ви професор - міколог!
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25.05.2020 00:37 Відповісти
Порівняно з деякими, я - дилетант... Далеко мені до "спеців"... Просто цікавлюся більш, ніж інші...
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25.05.2020 04:19 Відповісти
Почему береты голубые? Это кацапы или сепары? Кому ПТРК продаёте?
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21.05.2020 19:04 Відповісти
А где новости про "Ольха", " Гром" и "Нептун" - все, уже не испытывают?
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21.05.2020 19:10 Відповісти
с 25 мая по 30 мая на полигоне "Алибей" ракетные стрельбы.. много интересного!
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21.05.2020 19:45 Відповісти
гуд!
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21.05.2020 19:17 Відповісти
Представляю, как им было страшно
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21.05.2020 20:51 Відповісти
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляНа Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1921
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22.05.2020 07:08 Відповісти
7 лет назад разработаны и сделаны, 6 лет войны, а ***** генеральские все твари испытывают, за это вешать нужно с полной конфискацией всей упырьской семьи
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22.05.2020 14:02 Відповісти
 
 