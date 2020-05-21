На Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині поблизу селища Гончарівське пройшли випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" виробництва ДП "ДержККБ "Луч" із вдосконаленим прицілом. Випробування проводив Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2.5 км) призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей із будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей - дотів, вертольотів, безпілотників.

Під час випробувань у взаємодії з ДП "Держ ККБ "Луч" були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, десантно-штурмової військ, Сил спеціальних операцій і морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, поряд із теоретичними навичками, відпрацювали практичні пуски ракет.

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Для визначення ефективного розпізнавання цілі і точності її ураження пуски ракет були здійснені як у світлий так і в темний час доби.





Разом із тим, фахівці ДНДІ ВС ОВТ, під час випробувань забезпечували вимір траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети за допомогою радарної системи MFTR210040, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією.