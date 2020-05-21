На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

На Черниговщине вблизи поселка Гончаровское прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" производства ГП "Гос ККБ "Луч" с усовершенствованным прицелом. Испытания проводил Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2.5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников.

Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет.

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Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое так и в темное время суток.





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Вместе с тем, специалисты ГНИИ ВС ВВТ, во время испытаний обеспечивали измерение траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.