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На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

На Черниговщине вблизи поселка Гончаровское прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" производства ГП "Гос ККБ "Луч" с усовершенствованным прицелом. Испытания проводил Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 01

Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2.5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников.

Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовой войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет.

На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 02

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На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 03

Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое так и в темное время суток.

На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 04
На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 05

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Вместе с тем, специалисты ГНИИ ВС ВВТ, во время испытаний обеспечивали измерение траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса Корсар с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ 06

Автор: 

испытания (379) оборона (5205) оружие (10215) ракеты (3569) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+4
с 25 мая по 30 мая на полигоне "Алибей" ракетные стрельбы.. много интересного!
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21.05.2020 19:45
+4
Кстати,именно там мы частенько пили пиво. И не только пиво... Берёшь рыжики, срезаешь, очищаешь от сора. Стелешь на пенёк полиэтилен. Кладёшь на них рыжики, шляпкой вниз. Посыпаешь солью. Через 20 минут, когда сок из оранжевого станет бурым, стряхиваешь, нарезаешь пластинками и накладываешь на хлеб с маслом. И ПОД ПИВО!!! Ты не представляешь, какая это вкуснотища!!!
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21.05.2020 20:54
+3
я сам харьковский, но у меня дача в под Черкассами... и я регулярно осенью езжу под Чигирин собирать белые.. Так вот, я бы поостерегся на полигонах собирать грибы, потому что мой хороший знакомый с модным миноискателем регулярно находит военные плюшки, там где я нахожу грибы..
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21.05.2020 19:38
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судя по внешним изменениям, то тепловизор Изюмский, и уменьшили в весе..
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21.05.2020 18:44 Ответить
Судя по фотографиям, расчёт "защищает подступы к грибным местам". (У них за спиной, где-то на расстоянии метров 200, начинается лесной массив - берёза с сосной и осиной... Сколько там грибов!!! Маслята, белые, подберёзовики, подосиновики, моховики, каштановые... Даже рыжики есть... Было одним из моих любимых мест. За полдня - три-четыре ведра, минимум...). Перефразируя слова капитана Титаренко,: "Вот, кончится война, и приедем мы...". А пока там гремят выстрелы и доступ закрыт...
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21.05.2020 19:31 Ответить
я сам харьковский, но у меня дача в под Черкассами... и я регулярно осенью езжу под Чигирин собирать белые.. Так вот, я бы поостерегся на полигонах собирать грибы, потому что мой хороший знакомый с модным миноискателем регулярно находит военные плюшки, там где я нахожу грибы..
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21.05.2020 19:38 Ответить
Ты просто "не врубился": тот массив - граница первого защитного периметра. Стрельбы ведутся "от него", а не "на него". Стреляют в направлении "Бондаревских болот", а туда я и в мирное время не ходил. Кстати, в том месте, где стоит позиция ПТРК и мишень, в мирное время стрельбы не проводили - был просто безлесный пустырь...
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21.05.2020 20:10 Ответить
На Черниговщине прошли испытания переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 5527
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21.05.2020 20:16 Ответить
Кстати,именно там мы частенько пили пиво. И не только пиво... Берёшь рыжики, срезаешь, очищаешь от сора. Стелешь на пенёк полиэтилен. Кладёшь на них рыжики, шляпкой вниз. Посыпаешь солью. Через 20 минут, когда сок из оранжевого станет бурым, стряхиваешь, нарезаешь пластинками и накладываешь на хлеб с маслом. И ПОД ПИВО!!! Ты не представляешь, какая это вкуснотища!!!
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21.05.2020 20:54 Ответить
не фига се!!!.. никогда такого не пробовал!.
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21.05.2020 21:22 Ответить
Найдёшь рыжики - попробуй... Только не в еловых лесах Карпат - они там горькие...Почему - не знаю...
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21.05.2020 21:37 Ответить
Не скоро ты грибков отведаешь.
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21.05.2020 19:43 Ответить
"Литвин", ти знову "серонув мимо дірки"... У мене, крім "Гондурасу", маса інших місць по Чернігівщині... Грибів набираю стільки, що на три сім"ї вистачає... Лише з того року маринованих літрів 20 ще залишилось... А ще чотири літрові банки грибного порошку... Знаєш, скільки це у переводі на свіжі? ВІСІМ відер!!! А вже пішли свіжі. В квітні - сморжі, зараз - маслюки і обабки...
(Тепер вислов мені співчуття, скажи, що гриби не можна зберігать більше року, як ти боїшся, щоб я не отруївся, і так далі...).
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21.05.2020 20:03 Ответить
Ну, ты впрямь грибной комбайн. После тебя наверно на сто верст пустыня остается(гриба к обеду в меру бери).
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21.05.2020 20:12 Ответить
Ну, я ж казав!... Щоб ти - та не "серонув"!!! "...і так далі..." - це саме про те, що ти написав...
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21.05.2020 20:56 Ответить
а каштанові це які, у нас їх мабуть польськими називають.
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24.05.2020 16:48 Ответить
Ні... "Польські" - це гриби з роду "ксерокомус" (моховики). Туди відносяться з десяток видів, тріщинуватий, паразитний,червоний, і так далі... А "каштановий" - рід "гіропорус", родич маслюків і "синюка". У "польського ніжка бруднуватобіла, а у "каштанового" - світлокоричнева, під колір шапки. І у польського колір гіменофора від білого (молодого), до світложовтого. А у "каштанового" гіменофор яскравожовтий, як курячий жовток. Характерна ознака - як і у "синюка", у "каштанового", у нижній частині ніжки - пустотіла камера...
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24.05.2020 17:21 Ответить
зрозуміло
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24.05.2020 21:42 Ответить
Так ви професор - міколог!
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25.05.2020 00:37 Ответить
Порівняно з деякими, я - дилетант... Далеко мені до "спеців"... Просто цікавлюся більш, ніж інші...
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25.05.2020 04:19 Ответить
Почему береты голубые? Это кацапы или сепары? Кому ПТРК продаёте?
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21.05.2020 19:04 Ответить
А где новости про "Ольха", " Гром" и "Нептун" - все, уже не испытывают?
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21.05.2020 19:10 Ответить
с 25 мая по 30 мая на полигоне "Алибей" ракетные стрельбы.. много интересного!
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21.05.2020 19:45 Ответить
гуд!
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21.05.2020 19:17 Ответить
Представляю, как им было страшно
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21.05.2020 20:51 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляНа Чернігівщині відбулися випробування переносного ракетного комплексу "Корсар" із вдосконаленим прицілом, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1921
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22.05.2020 07:08 Ответить
7 лет назад разработаны и сделаны, 6 лет войны, а ***** генеральские все твари испытывают, за это вешать нужно с полной конфискацией всей упырьской семьи
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22.05.2020 14:02 Ответить
 
 