Военнослужащие испытали новый радар: он "видит" дроны на разных высотах. ВИДЕО

Завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е производства КП "НПК "Искра". Он способен обнаруживать беспилотники на разных высотах и на максимальной дальности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Позитивные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. У нас уже есть потенциальный заказчик из одной из стран Ближнего Востока, для которой способность определения беспилотных летательных объектов является одной из основных требований", — рассказал директор "Искры" Юрий Пащенко.

Также радар может представлять интерес для Минобороны Украины, но для этого нужно внести определенные требования в соответствии с нуждами наших военных, отметил он.

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Радар 90К6Е — это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком. Он предназначен для использования в зенитных ракетных войсках.