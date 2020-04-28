Военнослужащие испытали новый радар: он "видит" дроны на разных высотах. ВИДЕО
Завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е производства КП "НПК "Искра". Он способен обнаруживать беспилотники на разных высотах и на максимальной дальности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Позитивные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. У нас уже есть потенциальный заказчик из одной из стран Ближнего Востока, для которой способность определения беспилотных летательных объектов является одной из основных требований", — рассказал директор "Искры" Юрий Пащенко.
Также радар может представлять интерес для Минобороны Украины, но для этого нужно внести определенные требования в соответствии с нуждами наших военных, отметил он.
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Радар 90К6Е — это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком. Он предназначен для использования в зенитных ракетных войсках.
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Все пришвидшити можна або в період активних бойових дій, або за наявності в керівництві держави патріотів. Але віслюкі та навозні мухи зезе до патріотизму не мають жодного відношення
Неужели даже и ламп нету? Это несомненно прогресс...
Бо це буде повний зашквар зебільної влади