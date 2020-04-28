РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5679 посетителей онлайн
Новости Видео Оборона
24 172 125

Военнослужащие испытали новый радар: он "видит" дроны на разных высотах. ВИДЕО

Завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е производства КП "НПК "Искра". Он способен обнаруживать беспилотники на разных высотах и на максимальной дальности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Позитивные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. У нас уже есть потенциальный заказчик из одной из стран Ближнего Востока, для которой способность определения беспилотных летательных объектов является одной из основных требований", — рассказал директор "Искры" Юрий Пащенко.

Также радар может представлять интерес для Минобороны Украины, но для этого нужно внести определенные требования в соответствии с нуждами наших военных, отметил он.

Смотрите также: Попадание "Вильхи-М" и воронка от взрыва. Эксклюзивное ВИДЕО

Радар 90К6Е — это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком. Он предназначен для использования в зенитных ракетных войсках.

Автор: 

испытания (380) оборона (5239) радар (69) Укроборонпром (1239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Зачётный аппарат
показать весь комментарий
28.04.2020 20:14 Ответить
+18
ага.. значит сегодня были желтые таблеточки..
показать весь комментарий
28.04.2020 20:23 Ответить
+11
Піхотинці https://www.facebook.com/93OMBr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCP5QW5NkIj1BPOTX9C403zN8yRUwkEn71QNcTxn1oIt2QECnnfS29XDZU7_cHmMJhEv6Lky9p_O1YXjz0YcywQQ4tBLFiu4KxC4hpQ8dpHHlFcYtkQARgdycIqA3Zt_hg05gnJTTtLFRXgFUrMIy2SLGQhcWvOduD7qt2ePLV9A5uyCRcl-Lwkm3Otmx4_u8wQW91M3eqAC3BpkDAjk4fbSkeP5XRJsmU0w1xZd35kK6T7vWOmj7zMKVy1WfleuyMtrP58JPTouN1jCCbOvnEfKPgX3zo1AcEs4O4TtGNaTikMHkW8qrssZ_y_fdgTleXJg_BTfAzbiCDyaJMqiAr9GFJvyxTXulP1hrK4yjW3jnmaWv6GGYLBNz9AUeZTeNGQsNh1QTMTgudc95B_vMieAd7FtFpQe_eeELrImmQzf4wJegYY4qpOk1rSBabFOIe1IhWZr4BtSX7k-Agqrjf33pmw-BonILSWZeSBWnlWwsLHefAqDjWP&__tn__=K-R 93-тя ОМБр Холодний Яр знешкодили черговий дрон збройних формувань російського противника. До звичайного квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи приладнали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликим, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення.
За даними, які вдалося зчитати з дрону, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року. Але у зв'язку його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрону на «ударний».
Коли надвечір цей квадрокоптер на малій висоті завис над ВОПом захисників України, холодноярці швидко помітили та підбили його автоматною чергою. Тож, підступним планам ворога здійснитися не вдалося.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так я молдавский шпигун , що далі майстру ?
показать весь комментарий
28.04.2020 21:26 Ответить
а далі візьми книжку і читай...
показать весь комментарий
29.04.2020 17:57 Ответить
если кто смотрит канал National Geographic, мог видеть передачу о методах обнаружения и борьбы с дронами. конкурс устраивал Пентагон, участвовало три команды. так вот, на сегодняшний день обнаружить дрон вообще никаких проблем не составляет. причем у чуваков были радары, которые можно легко транспортировать вдвоем. как показал эксперимент, вся проблема состоит не в том, чтобы обнаружить дрон, а в том, чтобы его сбить. и если дронов три и более, то эта задача, на сегодняшний день практически невыполнима.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:33 Ответить
капец, тут война, а они опять на экспорт...
показать весь комментарий
28.04.2020 20:38 Ответить
рекомендую посмотреть видео по ссылке ниже: армейский дрон Black Hornet 6 - вот это вещара! как раз то, что нужно нашим парням на передовой:
https://www.youtube.com/watch?v=WX2goAU8Nrg
показать весь комментарий
28.04.2020 20:39 Ответить
як вони там примудрились зробити автомат перекосу?
показать весь комментарий
28.04.2020 23:17 Ответить
Ну так на передову, проведіть реальні іспити, зробіть рекламу і рогатих меньше буде пхатись в Україну та дристати будуть від ціх винаходів!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
28.04.2020 21:03 Ответить
ця пісня довга і нудна: спочатку - опитний зразок, потім - полігонні вопробування, висновки держкомісії,зауваження, усунення зауважень, потім - знов вопробування і.т.д.
Все пришвидшити можна або в період активних бойових дій, або за наявності в керівництві держави патріотів. Але віслюкі та навозні мухи зезе до патріотизму не мають жодного відношення
показать весь комментарий
28.04.2020 21:10 Ответить
не може наша еврейська влада щось бістро робити..треба квартал опитать с сивохой посоветоваться на піаніно ху..м постучать у путіна дозвол в омане спитати.. ну шо тобі пояснювати..сам знаіш який позор вибрали.. американська розвідка вже сказала що працюе він проти украіни а на кого сам догадаешся.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:22 Ответить
В Америке в свое время изобрели систему защиты для военных от самок комаров.Кто не знает то именно самки комаров пьют кровь.По своеобразному звуку на них направляется довольно мощьный лазер и уничтожает.Сегодня некоторые лазерные указки из Китая добивают чуть-ли не до космоса.И если не уничтожать,
показать весь комментарий
28.04.2020 21:23 Ответить
это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком.

Неужели даже и ламп нету? Это несомненно прогресс...
показать весь комментарий
28.04.2020 21:43 Ответить
знаеш там і ні одного кацапа тіпа пупка нема.
показать весь комментарий
29.04.2020 17:59 Ответить
Какая жирная цель для любой ракеты с головкой самонаведения
показать весь комментарий
28.04.2020 22:22 Ответить
радар працює на транзисторі
показать весь комментарий
28.04.2020 22:38 Ответить
прикінь, вся електроніка сьогодні працює на транзисторах
показать весь комментарий
29.04.2020 08:28 Ответить
Сподіваюсь, це не Сирія.
Бо це буде повний зашквар зебільної влади
показать весь комментарий
28.04.2020 23:09 Ответить
На цій гільці, бачу, зібралися усі найкращі голови Всесвіту з питань радарів та дронів. Поряд з цією гілкою розважаються найкращі "спеціалісти світу" з питань вірусології. Десь тут повзають диванні спеціалісти по війні з паРашею. До них нишком підповзають спеціалісти по проблемам, як нам жити в умовах пандемії коронавіруса. І всі разом вони мають "рецепти" з питань політичної, економічної, медичної, наукової, освітньої, юридичної, правової, владної, українсько-розумової і т.ін. криз. Гілок багато, їх безлічь, як і питань для вирішення. Але, справа в тому, що ці питання НІХТО не хоче вирішувати. Люди просто не бажають вирішувати свої нагальні питання. Бо ці вирішення питань можуть викликати зайві проблеми. А зайві проблеми в нашому суспільстві всі звикли перекладати на інші плечі та голови. Тому і тягнемо свій тягар, як Сізіф. Ось, така фігня, малятки...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:38 Ответить
ну ти і зануда.начав за здравіе а кінчив за упокой..вот такі деблоіди як ти і привели в украіну обрізаного піаніста..а тепер жуй той обрізаний х..й і сопи в три дирки..сізіф хренов.
показать весь комментарий
29.04.2020 18:03 Ответить
двухдневные.ахаххах та их должны испытывать месяцами или годами..
показать весь комментарий
29.04.2020 02:51 Ответить
кацапе. це твою маму іспитували годами..а війна діктуе другі умови..
показать весь комментарий
29.04.2020 18:10 Ответить
иди янтарь продавай лесовор западных земель и не кукарекай))
показать весь комментарий
29.04.2020 18:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 