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Військовослужбовці випробували новий радар: він "бачить" дрони на різних висотах. ВIДЕО

Завершилися дводенні випробування експортного варіанту радара 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра". Він здатний виявляти безпілотники на різних висотах і на максимальній дальності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами безперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. У нас вже є потенційний замовник з однієї з країн Близького Сходу, для якої здатність визначення безпілотних літальних об'єктів є однією з основних вимог", - розповів директор "Іскри" Юрій Пащенко.

Також радар може становити інтерес для Міноборони України, але для цього потрібно внести певні вимоги відповідно до потреб наших військових, зазначив він.


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Радар 90К6Е - це принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем. Він призначений для використання в зенітних ракетних військах.

Автор: 

випробування (404) оборона (4833) радар (56) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+25
Зачётный аппарат
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28.04.2020 20:14 Відповісти
+18
ага.. значит сегодня были желтые таблеточки..
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28.04.2020 20:23 Відповісти
+11
Піхотинці https://www.facebook.com/93OMBr/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCP5QW5NkIj1BPOTX9C403zN8yRUwkEn71QNcTxn1oIt2QECnnfS29XDZU7_cHmMJhEv6Lky9p_O1YXjz0YcywQQ4tBLFiu4KxC4hpQ8dpHHlFcYtkQARgdycIqA3Zt_hg05gnJTTtLFRXgFUrMIy2SLGQhcWvOduD7qt2ePLV9A5uyCRcl-Lwkm3Otmx4_u8wQW91M3eqAC3BpkDAjk4fbSkeP5XRJsmU0w1xZd35kK6T7vWOmj7zMKVy1WfleuyMtrP58JPTouN1jCCbOvnEfKPgX3zo1AcEs4O4TtGNaTikMHkW8qrssZ_y_fdgTleXJg_BTfAzbiCDyaJMqiAr9GFJvyxTXulP1hrK4yjW3jnmaWv6GGYLBNz9AUeZTeNGQsNh1QTMTgudc95B_vMieAd7FtFpQe_eeELrImmQzf4wJegYY4qpOk1rSBabFOIe1IhWZr4BtSX7k-Agqrjf33pmw-BonILSWZeSBWnlWwsLHefAqDjWP&__tn__=K-R 93-тя ОМБр Холодний Яр знешкодили черговий дрон збройних формувань російського противника. До звичайного квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи приладнали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликим, начинений дрібними уламками, здатними наносити важкі поранення.
За даними, які вдалося зчитати з дрону, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року. Але у зв'язку його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрону на «ударний».
Коли надвечір цей квадрокоптер на малій висоті завис над ВОПом захисників України, холодноярці швидко помітили та підбили його автоматною чергою. Тож, підступним планам ворога здійснитися не вдалося.
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28.04.2020 20:28 Відповісти
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Так я молдавский шпигун , що далі майстру ?
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28.04.2020 21:26 Відповісти
а далі візьми книжку і читай...
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29.04.2020 17:57 Відповісти
если кто смотрит канал National Geographic, мог видеть передачу о методах обнаружения и борьбы с дронами. конкурс устраивал Пентагон, участвовало три команды. так вот, на сегодняшний день обнаружить дрон вообще никаких проблем не составляет. причем у чуваков были радары, которые можно легко транспортировать вдвоем. как показал эксперимент, вся проблема состоит не в том, чтобы обнаружить дрон, а в том, чтобы его сбить. и если дронов три и более, то эта задача, на сегодняшний день практически невыполнима.
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28.04.2020 20:33 Відповісти
капец, тут война, а они опять на экспорт...
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28.04.2020 20:38 Відповісти
рекомендую посмотреть видео по ссылке ниже: армейский дрон Black Hornet 6 - вот это вещара! как раз то, что нужно нашим парням на передовой:
https://www.youtube.com/watch?v=WX2goAU8Nrg
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28.04.2020 20:39 Відповісти
як вони там примудрились зробити автомат перекосу?
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28.04.2020 23:17 Відповісти
Ну так на передову, проведіть реальні іспити, зробіть рекламу і рогатих меньше буде пхатись в Україну та дристати будуть від ціх винаходів!!! Слава Україні!!!
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28.04.2020 21:03 Відповісти
ця пісня довга і нудна: спочатку - опитний зразок, потім - полігонні вопробування, висновки держкомісії,зауваження, усунення зауважень, потім - знов вопробування і.т.д.
Все пришвидшити можна або в період активних бойових дій, або за наявності в керівництві держави патріотів. Але віслюкі та навозні мухи зезе до патріотизму не мають жодного відношення
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28.04.2020 21:10 Відповісти
не може наша еврейська влада щось бістро робити..треба квартал опитать с сивохой посоветоваться на піаніно ху..м постучать у путіна дозвол в омане спитати.. ну шо тобі пояснювати..сам знаіш який позор вибрали.. американська розвідка вже сказала що працюе він проти украіни а на кого сам догадаешся.
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28.04.2020 21:22 Відповісти
В Америке в свое время изобрели систему защиты для военных от самок комаров.Кто не знает то именно самки комаров пьют кровь.По своеобразному звуку на них направляется довольно мощьный лазер и уничтожает.Сегодня некоторые лазерные указки из Китая добивают чуть-ли не до космоса.И если не уничтожать,
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28.04.2020 21:23 Відповісти
это принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком.

Неужели даже и ламп нету? Это несомненно прогресс...
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28.04.2020 21:43 Відповісти
знаеш там і ні одного кацапа тіпа пупка нема.
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29.04.2020 17:59 Відповісти
Какая жирная цель для любой ракеты с головкой самонаведения
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28.04.2020 22:22 Відповісти
радар працює на транзисторі
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28.04.2020 22:38 Відповісти
прикінь, вся електроніка сьогодні працює на транзисторах
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29.04.2020 08:28 Відповісти
Сподіваюсь, це не Сирія.
Бо це буде повний зашквар зебільної влади
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28.04.2020 23:09 Відповісти
На цій гільці, бачу, зібралися усі найкращі голови Всесвіту з питань радарів та дронів. Поряд з цією гілкою розважаються найкращі "спеціалісти світу" з питань вірусології. Десь тут повзають диванні спеціалісти по війні з паРашею. До них нишком підповзають спеціалісти по проблемам, як нам жити в умовах пандемії коронавіруса. І всі разом вони мають "рецепти" з питань політичної, економічної, медичної, наукової, освітньої, юридичної, правової, владної, українсько-розумової і т.ін. криз. Гілок багато, їх безлічь, як і питань для вирішення. Але, справа в тому, що ці питання НІХТО не хоче вирішувати. Люди просто не бажають вирішувати свої нагальні питання. Бо ці вирішення питань можуть викликати зайві проблеми. А зайві проблеми в нашому суспільстві всі звикли перекладати на інші плечі та голови. Тому і тягнемо свій тягар, як Сізіф. Ось, така фігня, малятки...
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28.04.2020 23:38 Відповісти
ну ти і зануда.начав за здравіе а кінчив за упокой..вот такі деблоіди як ти і привели в украіну обрізаного піаніста..а тепер жуй той обрізаний х..й і сопи в три дирки..сізіф хренов.
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29.04.2020 18:03 Відповісти
двухдневные.ахаххах та их должны испытывать месяцами или годами..
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29.04.2020 02:51 Відповісти
кацапе. це твою маму іспитували годами..а війна діктуе другі умови..
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29.04.2020 18:10 Відповісти
иди янтарь продавай лесовор западных земель и не кукарекай))
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29.04.2020 18:16 Відповісти
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