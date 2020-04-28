Військовослужбовці випробували новий радар: він "бачить" дрони на різних висотах. ВIДЕО
Завершилися дводенні випробування експортного варіанту радара 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра". Він здатний виявляти безпілотники на різних висотах і на максимальній дальності.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами безперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. У нас вже є потенційний замовник з однієї з країн Близького Сходу, для якої здатність визначення безпілотних літальних об'єктів є однією з основних вимог", - розповів директор "Іскри" Юрій Пащенко.
Також радар може становити інтерес для Міноборони України, але для цього потрібно внести певні вимоги відповідно до потреб наших військових, зазначив він.
Радар 90К6Е - це принципово новий 3D радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем. Він призначений для використання в зенітних ракетних військах.
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Все пришвидшити можна або в період активних бойових дій, або за наявності в керівництві держави патріотів. Але віслюкі та навозні мухи зезе до патріотизму не мають жодного відношення
Неужели даже и ламп нету? Это несомненно прогресс...
Бо це буде повний зашквар зебільної влади