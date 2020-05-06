Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводить випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Випробування танка відбуваються поруч із селищем Гончарівське на Чернігівщині. З танка стріляють керованою ракетою "Комбат". Фахівці НДІ заміряють дальність, точність і швидкість стрільби за допомогою радарної системи MFTR210040.

"Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БПЛА і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводу об'єктів (залежно від метеоумов і ЕПР об'єкта) до 250 км", - сказано в повідомленні.

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Випробування будуть продовжені після того, як співробітники НДІ опрацюють отримані під час стрільб результати.

















