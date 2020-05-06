Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводить випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Випробування танка відбуваються поруч із селищем Гончарівське на Чернігівщині. З танка стріляють керованою ракетою "Комбат". Фахівці НДІ заміряють дальність, точність і швидкість стрільби за допомогою радарної системи MFTR210040.
"Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БПЛА і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводу об'єктів (залежно від метеоумов і ЕПР об'єкта) до 250 км", - сказано в повідомленні.
Випробування будуть продовжені після того, як співробітники НДІ опрацюють отримані під час стрільб результати.
Будь ласка, зачекайте...
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"Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км - https://censor.net/p3193828" -це ймовірна дальність стрільби танка?
Готов поспорить что у Украины при СССР не было полного цикла производства ПТУРов. Так что его пришлось налаживать.
По моему, более чем достаточно того - что Украина скорее всего не может в одиночку повторить советские ПТУРы, их системы управления на танке. А танки вроде как производит и модернизирует. Так откуда же ей брать это оборудование? Снимать со старых танков?!
Ну а то что испытывается через 30 лет после распада СССР - это уже вопрос другой.
«Комбат» - украинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A0 противотанковая управляемая ракета , предназначенная для борьбы с танками, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2 ДОТами и другими высокозащищёнными наземными, надводными или низколетящими целями на дистанциях до 5000 метров. Разработана в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%C2%BB ГККБ «Луч» , выпускается киевской ГАХК «Артем».
Пуск ПТУР осуществляется из гладкоствольной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 калибра 125 мм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C Т-64БМ «Булат» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72АГ/Б/С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80УД , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%9C Оплот-М », https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9045%D0%9C 2А45М «Спрут-Б» ).
Может из того, что она проходит испытания можно сделать вывод, что пока не серийно, а?
Особливо такі випробування необхідні при запроваджені нових вимірювальних систем. У данному випадку можна говорити не тільки про випробування модернізованого танку та його артилерійскої системи, а й зв'язки танк, проектил, радар в комплексі.
Что есть в наличии - то и модернизируют.
По моему живучесть у Т-64 основательно ниже. Выше вероятность детонации боекомплекта, экипажу сложнее эвакуироваться.
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