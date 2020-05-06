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Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки проводить випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Випробування танка відбуваються поруч із селищем Гончарівське на Чернігівщині. З танка стріляють керованою ракетою "Комбат". Фахівці НДІ заміряють дальність, точність і швидкість стрільби за допомогою радарної системи MFTR210040.

"Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БПЛА і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводу об'єктів (залежно від метеоумов і ЕПР об'єкта) до 250 км", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Генштаб ЗСУ оприлюднив фото випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1". ФОТОрепортаж

Випробування будуть продовжені після того, як співробітники НДІ опрацюють отримані під час стрільб результати.

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Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 03
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 04
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 05
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 06
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 07
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 08
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 09
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині 10

Автор: 

випробування (403) оборона (4781) танк (2067) Чернігівщина (1584) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+14
Вот и славно.
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06.05.2020 17:31
+13
Доставка подарков ***********, хунта одобряє)
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06.05.2020 17:33
+7
Лучше по Донецку! А еще лучше по Кремлю! А еще лучше по кабинету *****!!!
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06.05.2020 17:55
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Вот и славно.
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06.05.2020 17:31 Відповісти
Не там проводят испытания. Вот таким бы, да по верховной зреде.
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06.05.2020 17:32 Відповісти
Лучше по Донецку! А еще лучше по Кремлю! А еще лучше по кабинету *****!!!
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06.05.2020 17:55 Відповісти
и зейла!
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06.05.2020 21:44 Відповісти
лучше по ОРДиЛО! В принципе, чего снарядам зря пропадать?
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06.05.2020 18:58 Відповісти
Доставка подарков ***********, хунта одобряє)
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06.05.2020 17:33 Відповісти
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4692
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06.05.2020 18:21 Відповісти
Лошара достойный преемник барыги! Карамельковый кондом 5 лет только врал и барыжничал та водоплавающих тазиках, лошара вообще никакой! Война продолжается уже 6 лет! Где танки Оплот?!!!
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06.05.2020 17:51 Відповісти
Ты же его выбрал?
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06.05.2020 17:54 Відповісти
я и барыгу выбирал! вбив би власноруч паскуд!
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06.05.2020 18:01 Відповісти
Так наслаждайся, чего кричать?)))
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06.05.2020 18:15 Відповісти
Лучше бы научились производить что-то похожее на MFTR210040.
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06.05.2020 17:57 Відповісти
арморед варфаре долго грузится(
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06.05.2020 18:22 Відповісти
видел как их везли, танков 10-15 было. красавцы))
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Це реклама радарної системи MFTR210040 чи прихована інформація про можливості модернізованого танка?
"Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км - https://censor.net/p3193828" -це ймовірна дальність стрільби танка?
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06.05.2020 19:26 Відповісти
Это бредятина от тупых журналюг. АВАКС с высоты в 15 км столько не видит
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06.05.2020 19:28 Відповісти
Авакс на дальности до 400 км видит.
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06.05.2020 21:26 Відповісти
Модернізований зразок танка Т-72 випробовують на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8377Один цельный танк советской постройки. Чего там. тепловизор поставили или краской современной покрасили?
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06.05.2020 19:27 Відповісти
Конкретно на этом - испытывали возможность стрельбы ПТУРом из пушки.
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06.05.2020 19:39 Відповісти
А я то думал, что эти испытания успешно проведены еще 60 лет назад на древних Т-54 . А для Т-72 это штатная опция с кучей серийных разнообразных ПТУРов
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06.05.2020 19:41 Відповісти
Ну это типа ПТУР украинского производства. И появился он далеко не 60 лет назад.
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06.05.2020 19:44 Відповісти
Неужели советские закончились?
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06.05.2020 19:44 Відповісти
Ну этот типа современнее.

Готов поспорить что у Украины при СССР не было полного цикла производства ПТУРов. Так что его пришлось налаживать.
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06.05.2020 19:47 Відповісти
Современнее чем? Новый тип тротила или гильза из отечественного металла?
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06.05.2020 19:50 Відповісти
Да я то откуда знаю?!

По моему, более чем достаточно того - что Украина скорее всего не может в одиночку повторить советские ПТУРы, их системы управления на танке. А танки вроде как производит и модернизирует. Так откуда же ей брать это оборудование? Снимать со старых танков?!

Ну а то что испытывается через 30 лет после распада СССР - это уже вопрос другой.
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06.05.2020 19:58 Відповісти
Разработка тульского КБ. А вот где производили - инвы не нашел
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06.05.2020 20:08 Відповісти
Ты идиот?

«Комбат» - украинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A0 противотанковая управляемая ракета , предназначенная для борьбы с танками, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2 ДОТами и другими высокозащищёнными наземными, надводными или низколетящими целями на дистанциях до 5000 метров. Разработана в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%C2%BB ГККБ «Луч» , выпускается киевской ГАХК «Артем».
Пуск ПТУР осуществляется из гладкоствольной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 калибра 125 мм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C Т-64БМ «Булат» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72АГ/Б/С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80УД , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%9C Оплот-М », https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9045%D0%9C 2А45М «Спрут-Б» ).
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06.05.2020 20:16 Відповісти
Идиот. если она серийно давно выпускается. то какие нафиг испытания?
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06.05.2020 20:18 Відповісти
Где ты вычитал слово "серийно"?
Может из того, что она проходит испытания можно сделать вывод, что пока не серийно, а?
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06.05.2020 20:49 Відповісти
Постійне випробування виробів це, нормальний цикл виробництва. Випробовують будь який виріб, навіть якщо його випускають десятиліттями.
Особливо такі випробування необхідні при запроваджені нових вимірювальних систем. У данному випадку можна говорити не тільки про випробування модернізованого танку та його артилерійскої системи, а й зв'язки танк, проектил, радар в комплексі.
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07.05.2020 09:35 Відповісти
По кацапсячим виродкам ПЛІ !!!
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06.05.2020 19:28 Відповісти
Сивоха и Ко. будут очень недовольны.
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06.05.2020 19:38 Відповісти
На кой этот образец уралвагонзавода еще модернизировать?У нас имеются отечественные танки в т.ч. и перспективные,вот ими надо вплотную заниматься.Т-64 еще не до конца исчерпала своих возможностей по усовершенствованию.
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06.05.2020 20:13 Відповісти
Т-64 и Т-72 - мало чем отличаются, и большой вопрос какой из них лучше.

Что есть в наличии - то и модернизируют.
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06.05.2020 20:22 Відповісти
Многим отличаются.У них только корпуса эдентичны.Но главное, МЗ шестьдесятчетверки по емкости и скорострельности превосходит их АЗ.
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06.05.2020 20:29 Відповісти
Зато снаряды в МЗ стоят вертикально, так что в случае пробития брони больше вероятности что прилетит и по ним. Да и пролезть от мехвода к люкам башни - мешают.

По моему живучесть у Т-64 основательно ниже. Выше вероятность детонации боекомплекта, экипажу сложнее эвакуироваться.
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06.05.2020 20:37 Відповісти
Вертикально в МЗ стоят только заряды,снаряды под поликом горизонтально. Дабы мехводу Т-64 пролезть к люкам башни нужно всего-то элементарно снять пару лотков,да и зачем это когда у него итак автономно два выхода.Может у украинского танка с детонацией бк чуть и похуже,но башни от ее слетают одинаково,что у того,что у другого.
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06.05.2020 21:17 Відповісти
Известны случаи, когда в бою повреждался привод орудия, и оно опускалось на люк, мехвода, так что он не мог его открыть, а вылезти так как сказали вы - не успевал из за пожара.
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06.05.2020 21:29 Відповісти
Тратим кучу баьосиков на качапегшский ме талолом который в бою ни х:я не стоит. А не лучше в явреев прикупить Меркаву-4-ю . Вот это железяки. В нем удобно и воевать и если прямое попадание то есть шанс остатся в живых. А эта куча железа еще совкового периода устарела -братская могила-крематорий для экипажа. И движок хреновый-после 200-300 км ход идет в разнос. Трансмисия тоже не ого. Без молота клинит на третей передаче часто. Обзор тоже х;евый. Снайпер триплексы уе:ет и пи?да...
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06.05.2020 22:16 Відповісти
Т-72 как и Т-64 фуфло совковое разве для стран Африки а в современном бою керогазы. Гавно полное против Абрамсов и Леопардов.
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06.05.2020 22:18 Відповісти
В Афгане горели эти железяки дай Бог. Лучше БМП-1 чем это гавно ибо там шанс спастись больше.
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06.05.2020 22:20 Відповісти
Апороховые газы после выстрела особенно в жару отравляли экипаж шо ну его на х:й. Эти железки в никакое сравнение с НАТОвскими танками. Там и туалеты, обогрев,кондиционер,вентиляция и даже термосы с кофе и водой имеются .
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06.05.2020 22:24 Відповісти
Не я лучше бы в немецком "Леопарде" воевал чем в Т-72. Там все для человека делается а в совковом гавне все не для людей.
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06.05.2020 22:26 Відповісти
А я б хотів бути молобим та здоровим. Але доводиться доживати старим та хворим. До речі, ви не цікавилися питанням "Шестиденної війни"? Ізраїль, якому США, Великобританія та Фрація відмовили в переозброєнні, тоді технічно сильно відставав від арабів озброєних ******** (на той час) радянською технікою.
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07.05.2020 09:42 Відповісти
Всего за грош, от силы три - познаешь весь букет любви!
(абонемент на приём к венерологу - в подарок)
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07.05.2020 02:54 Відповісти
 
 