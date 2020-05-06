Модернизированный образец танка Т-72 испытывают на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Испытания танка проходят рядом с поселком Гончаровское на Черниговщине. Из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат". Специалисты НИИ замеряют дальность, точность и скорость стрельбы при помощи радарной системы MFTR210040.

"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", — сказано в сообщении.

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Испытания будут продолжены после того, как сотрудники НИИ обработают полученные во время стрельб результаты.

















