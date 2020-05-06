Модернизированный образец танка Т-72 испытывают на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Испытания танка проходят рядом с поселком Гончаровское на Черниговщине. Из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат". Специалисты НИИ замеряют дальность, точность и скорость стрельбы при помощи радарной системы MFTR210040.
"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", — сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80. ФОТОрепортаж
Испытания будут продолжены после того, как сотрудники НИИ обработают полученные во время стрельб результаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км - https://censor.net/p3193828" -це ймовірна дальність стрільби танка?
Готов поспорить что у Украины при СССР не было полного цикла производства ПТУРов. Так что его пришлось налаживать.
По моему, более чем достаточно того - что Украина скорее всего не может в одиночку повторить советские ПТУРы, их системы управления на танке. А танки вроде как производит и модернизирует. Так откуда же ей брать это оборудование? Снимать со старых танков?!
Ну а то что испытывается через 30 лет после распада СССР - это уже вопрос другой.
«Комбат» - украинская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A0 противотанковая управляемая ракета , предназначенная для борьбы с танками, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2 ДОТами и другими высокозащищёнными наземными, надводными или низколетящими целями на дистанциях до 5000 метров. Разработана в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%C2%BB ГККБ «Луч» , выпускается киевской ГАХК «Артем».
Пуск ПТУР осуществляется из гладкоствольной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 пушки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 калибра 125 мм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%91%D0%9C Т-64БМ «Булат» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72АГ/Б/С , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80УД , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%9C Оплот-М », https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%9045%D0%9C 2А45М «Спрут-Б» ).
Может из того, что она проходит испытания можно сделать вывод, что пока не серийно, а?
Особливо такі випробування необхідні при запроваджені нових вимірювальних систем. У данному випадку можна говорити не тільки про випробування модернізованого танку та його артилерійскої системи, а й зв'язки танк, проектил, радар в комплексі.
Что есть в наличии - то и модернизируют.
По моему живучесть у Т-64 основательно ниже. Выше вероятность детонации боекомплекта, экипажу сложнее эвакуироваться.
(абонемент на приём к венерологу - в подарок)