Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80. ФОТОрепортаж

Бронетранспортеры получили новые средства связи, навигации и покрышки отечественного производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского бронетанкового завода. БТР были отремонтированы в рамках гособоронзаказа.

"Все бронетранспортеры прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства", — сказано в сообщении.

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.













