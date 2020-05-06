Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80. ФОТОрепортаж
Бронетранспортеры получили новые средства связи, навигации и покрышки отечественного производства.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского бронетанкового завода. БТР были отремонтированы в рамках гособоронзаказа.
"Все бронетранспортеры прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства", — сказано в сообщении.
Смотрите также: ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году. ВИДЕО
Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
Ну налепите вы не неё решёток, так её даже за решётками пробьёт с десятикратным запасом
это же металлолом и все совковое куча металла безолезного