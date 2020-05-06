РУС
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80. ФОТОрепортаж

Бронетранспортеры получили новые средства связи, навигации и покрышки отечественного производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского бронетанкового завода. БТР были отремонтированы в рамках гособоронзаказа.

"Все бронетранспортеры прошли плановый регламентирован ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства", — сказано в сообщении.

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.

Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 01
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 02
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 03
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 04
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 05
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 06
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 07

+8
goood.чем больше тем лучше
и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:58 Ответить
+8
ДАВАЙ ПО НОВОЙ! ЦВЕТ ПЛОХОЙ!
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 - Цензор.НЕТ 7483
показать весь комментарий
06.05.2020 16:08 Ответить
+3
Целій завод аж 8 БТРов отремонтировал. За полгода. В дивизионном рембате их бы за пару месяцев точно так же "смодернизировали"
показать весь комментарий
06.05.2020 16:34 Ответить
goood.чем больше тем лучше
и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:58 Ответить
Лучше иметь одну ядерную ракету чем тысячи всей етой бесполезной, как показали турки, техники
показать весь комментарий
06.05.2020 15:59 Ответить
https://censor.net/user/461407 Та можна мати хоча би наполовину таку техніку,як в турків.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:04 Ответить
Не пиши херни. В турков нет ни одного совр. танка. А БТРы ихние из алюминиевой брони. Сирийцы выставку организовашли из этого подбитого гавна. Крупная стрелковка пробивает их насквозь
показать весь комментарий
06.05.2020 19:16 Ответить
https://censor.net/user/469667 Однак вас розкатала по повній програмі,кацапик.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:31 Ответить
Не пиши херни. Турки за три недели отдали Асаду две трети Идлиба и все стратегические шоссе. Оставив себе лишь 20 км полосу у гор.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:34 Ответить
https://censor.net/user/469667 Та причому тут Асад? Вони ваших кацапів смажили.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:46 Ответить
Где и когда? Во времена Екатерины?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:50 Ответить
https://censor.net/user/469667 У вас горять пукани від Туреччини,а зробити нічого не можете.Так кумедно це спостерігати.Купу дорогої техніки розфігачили набагато дешевші безпілотники.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:52 Ответить
Дорогая техника в Сирии? Да вы сказочник. однако. Там в основном только лысые допотопные Т54. И да. за три недели этот хлам смого приземлить 12 дорогущих Байрактаров
показать весь комментарий
06.05.2020 20:04 Ответить
https://censor.net/user/469667 Ну звичайно що Панцери дешеві.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:27 Ответить
В Идлибе не было Панцирей. Дроны сбивали обычными Иглами. Об эффективности Панцирей говорит то. что ни один дрон за 5 лет так и не сумел приблизиться к Хмеймину и авиабазе
показать весь комментарий
06.05.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/user/469667
показать весь комментарий
06.05.2020 20:38 Ответить
последствия ядерного взрива представляешь себе? и как часто в истории применялось ЯО? ЯО-это блеф по большей части.Фактор который не дает возможности мировым империям развязать очередную большую войну.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:18 Ответить
а зеле пихуй,адинакава , какая разница. зебилы просыпайтесь , харе бухать
показать весь комментарий
06.05.2020 16:33 Ответить
Для разгона протестов разве что подойдет
показать весь комментарий
06.05.2020 16:01 Ответить
ДАВАЙ ПО НОВОЙ! ЦВЕТ ПЛОХОЙ!
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 - Цензор.НЕТ 7483
показать весь комментарий
06.05.2020 16:08 Ответить
Зачотний Напольйончик.
показать весь комментарий
10.05.2020 11:11 Ответить
Старий металолом,для розгону демонстрацій ............. більше ні на що не годиться
показать весь комментарий
06.05.2020 16:27 Ответить
Где то так.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
Розроби свій варіант, а потім критикуй.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:59 Ответить
Целій завод аж 8 БТРов отремонтировал. За полгода. В дивизионном рембате их бы за пару месяцев точно так же "смодернизировали"
показать весь комментарий
06.05.2020 16:34 Ответить
а ты прикинь зарплаты на оборонных заводах у директора какие ..как то читал компромат на искру запорожскую..ты получай неск тысяч а они миллионы
показать весь комментарий
06.05.2020 18:15 Ответить
Сколько заказали, столько и отремонтировали. Заказал бы Лёлик 50 машин, отремонтировали бы 50
показать весь комментарий
07.05.2020 01:56 Ответить
Может боевой модуль заменить на более современные и мощные?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:35 Ответить
Толку с них? Шо 30 мм. что 57 мм броню танка все равно не пробьет. А для человека и 7,62 за глаза хватит
показать весь комментарий
06.05.2020 19:15 Ответить
А где вооружение ?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:37 Ответить
Для разгона протестов пушки не нужны
показать весь комментарий
06.05.2020 19:13 Ответить
Этой модели около 50-ти лет. Зачем это старьё
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
Хотя бы какую то дополнительную защиту поставили !
показать весь комментарий
06.05.2020 16:51 Ответить
А смысл? Начнёте усиливать броню - и броню не нарастите до уровня танка (хотя и танк отлично пробивается), и машина с места под её весом не сдвинется.

Ну налепите вы не неё решёток, так её даже за решётками пробьёт с десятикратным запасом
показать весь комментарий
06.05.2020 18:23 Ответить
Та не пробивается танк отлично. Практически не пробивается даже кумулятивом. Активная броня рулит. За 4 года в Сирии не смогли толком подбить ни одного Т90 даже ранних модификаций
показать весь комментарий
06.05.2020 19:18 Ответить
бтр 80 в 2020 году--где блин нато...уже б кареты начали ремонтировать и пушки с ядрами
это же металлолом и все совковое куча металла безолезного
показать весь комментарий
06.05.2020 18:14 Ответить
Металлолом говоришь?А на чем тогда пехоту доставлять к переднему краю?На грузовиках,али на повозках?За неимением лучших и эти БТРы сойдут.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:19 Ответить
Так тот дурашка не понимает. что против лома нет приема. А возить народ в танках ну никак не получится. Все остальное пробивается и сжигается на ура
показать весь комментарий
06.05.2020 19:21 Ответить
Вот именно,что возить десант на танках уже давно вчерашний день..
показать весь комментарий
06.05.2020 19:23 Ответить
Научились телепортировать? Или может навороченные МРАПы весом почти как танк держат что-то крупнее 12.7мм?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:25 Ответить
ну разве шо
показать весь комментарий
07.05.2020 00:03 Ответить
при плохом Порохе передавали сотнями военную технику
показать весь комментарий
06.05.2020 18:19 Ответить
Видосик твоего прищимленного передка вовсе не означает, что все передки такие, о мой гирой ютуба!
показать весь комментарий
06.05.2020 20:47 Ответить
 
 