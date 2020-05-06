Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80. ФОТОрепортаж

Бронетранспортери отримали нові засоби зв'язку, навігації та покришки вітчизняного виробництва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Київського бронетанкового заводу. БТР були відремонтовані в межах держоборонзамовлення.

"Усі бронетранспортери пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва", - йдеться в повідомленні.

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Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітального ремонту та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.













