Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80. ФОТОрепортаж
Бронетранспортери отримали нові засоби зв'язку, навігації та покришки вітчизняного виробництва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Київського бронетанкового заводу. БТР були відремонтовані в межах держоборонзамовлення.
"Усі бронетранспортери пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва", - йдеться в повідомленні.
Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітального ремонту та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.
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и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
Ну налепите вы не неё решёток, так её даже за решётками пробьёт с десятикратным запасом
это же металлолом и все совковое куча металла безолезного