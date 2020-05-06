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Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80. ФОТОрепортаж

Бронетранспортери отримали нові засоби зв'язку, навігації та покришки вітчизняного виробництва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Київського бронетанкового заводу. БТР були відремонтовані в межах держоборонзамовлення.

"Усі бронетранспортери пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва", - йдеться в повідомленні.

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Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітального ремонту та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.

Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 01
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 02
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 03
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 04
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 05
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 06
Київський бронетанковий завод передав військовим 9 відремонтованих БТР-80 07

Автор: 

оборона (4781) ремонт (2302) БТР (279)


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Топ коментарі
+8
goood.чем больше тем лучше
и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
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06.05.2020 15:58
+8
ДАВАЙ ПО НОВОЙ! ЦВЕТ ПЛОХОЙ!
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 - Цензор.НЕТ 7483
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06.05.2020 16:08
+3
Целій завод аж 8 БТРов отремонтировал. За полгода. В дивизионном рембате их бы за пару месяцев точно так же "смодернизировали"
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06.05.2020 16:34
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goood.чем больше тем лучше
и ядерное восстанавливать.дело времени
нужно вооружатся до зубов!кацапо-фашисты понимают только силу!
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06.05.2020 15:58 Відповісти
Лучше иметь одну ядерную ракету чем тысячи всей етой бесполезной, как показали турки, техники
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06.05.2020 15:59 Відповісти
https://censor.net/user/461407 Та можна мати хоча би наполовину таку техніку,як в турків.
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06.05.2020 16:04 Відповісти
Не пиши херни. В турков нет ни одного совр. танка. А БТРы ихние из алюминиевой брони. Сирийцы выставку организовашли из этого подбитого гавна. Крупная стрелковка пробивает их насквозь
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06.05.2020 19:16 Відповісти
https://censor.net/user/469667 Однак вас розкатала по повній програмі,кацапик.
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06.05.2020 19:31 Відповісти
Не пиши херни. Турки за три недели отдали Асаду две трети Идлиба и все стратегические шоссе. Оставив себе лишь 20 км полосу у гор.
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06.05.2020 19:34 Відповісти
https://censor.net/user/469667 Та причому тут Асад? Вони ваших кацапів смажили.
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06.05.2020 19:46 Відповісти
Где и когда? Во времена Екатерины?
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06.05.2020 19:50 Відповісти
https://censor.net/user/469667 У вас горять пукани від Туреччини,а зробити нічого не можете.Так кумедно це спостерігати.Купу дорогої техніки розфігачили набагато дешевші безпілотники.
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06.05.2020 19:52 Відповісти
Дорогая техника в Сирии? Да вы сказочник. однако. Там в основном только лысые допотопные Т54. И да. за три недели этот хлам смого приземлить 12 дорогущих Байрактаров
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06.05.2020 20:04 Відповісти
https://censor.net/user/469667 Ну звичайно що Панцери дешеві.
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06.05.2020 20:27 Відповісти
В Идлибе не было Панцирей. Дроны сбивали обычными Иглами. Об эффективности Панцирей говорит то. что ни один дрон за 5 лет так и не сумел приблизиться к Хмеймину и авиабазе
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06.05.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/user/469667
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06.05.2020 20:38 Відповісти
последствия ядерного взрива представляешь себе? и как часто в истории применялось ЯО? ЯО-это блеф по большей части.Фактор который не дает возможности мировым империям развязать очередную большую войну.
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06.05.2020 16:18 Відповісти
а зеле пихуй,адинакава , какая разница. зебилы просыпайтесь , харе бухать
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06.05.2020 16:33 Відповісти
Для разгона протестов разве что подойдет
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06.05.2020 16:01 Відповісти
ДАВАЙ ПО НОВОЙ! ЦВЕТ ПЛОХОЙ!
Киевский бронетанковый завод передал военным 9 отремонтированных БТР-80 - Цензор.НЕТ 7483
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06.05.2020 16:08 Відповісти
Зачотний Напольйончик.
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10.05.2020 11:11 Відповісти
Старий металолом,для розгону демонстрацій ............. більше ні на що не годиться
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06.05.2020 16:27 Відповісти
Где то так.
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06.05.2020 16:38 Відповісти
Розроби свій варіант, а потім критикуй.
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06.05.2020 16:59 Відповісти
Целій завод аж 8 БТРов отремонтировал. За полгода. В дивизионном рембате их бы за пару месяцев точно так же "смодернизировали"
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06.05.2020 16:34 Відповісти
а ты прикинь зарплаты на оборонных заводах у директора какие ..как то читал компромат на искру запорожскую..ты получай неск тысяч а они миллионы
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06.05.2020 18:15 Відповісти
Сколько заказали, столько и отремонтировали. Заказал бы Лёлик 50 машин, отремонтировали бы 50
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07.05.2020 01:56 Відповісти
Может боевой модуль заменить на более современные и мощные?
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06.05.2020 16:35 Відповісти
Толку с них? Шо 30 мм. что 57 мм броню танка все равно не пробьет. А для человека и 7,62 за глаза хватит
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06.05.2020 19:15 Відповісти
А где вооружение ?
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06.05.2020 16:37 Відповісти
Для разгона протестов пушки не нужны
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06.05.2020 19:13 Відповісти
Этой модели около 50-ти лет. Зачем это старьё
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06.05.2020 16:38 Відповісти
Хотя бы какую то дополнительную защиту поставили !
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06.05.2020 16:51 Відповісти
А смысл? Начнёте усиливать броню - и броню не нарастите до уровня танка (хотя и танк отлично пробивается), и машина с места под её весом не сдвинется.

Ну налепите вы не неё решёток, так её даже за решётками пробьёт с десятикратным запасом
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06.05.2020 18:23 Відповісти
Та не пробивается танк отлично. Практически не пробивается даже кумулятивом. Активная броня рулит. За 4 года в Сирии не смогли толком подбить ни одного Т90 даже ранних модификаций
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06.05.2020 19:18 Відповісти
бтр 80 в 2020 году--где блин нато...уже б кареты начали ремонтировать и пушки с ядрами
это же металлолом и все совковое куча металла безолезного
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06.05.2020 18:14 Відповісти
Металлолом говоришь?А на чем тогда пехоту доставлять к переднему краю?На грузовиках,али на повозках?За неимением лучших и эти БТРы сойдут.
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06.05.2020 19:19 Відповісти
Так тот дурашка не понимает. что против лома нет приема. А возить народ в танках ну никак не получится. Все остальное пробивается и сжигается на ура
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06.05.2020 19:21 Відповісти
Вот именно,что возить десант на танках уже давно вчерашний день..
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06.05.2020 19:23 Відповісти
Научились телепортировать? Или может навороченные МРАПы весом почти как танк держат что-то крупнее 12.7мм?
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06.05.2020 19:25 Відповісти
ну разве шо
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07.05.2020 00:03 Відповісти
при плохом Порохе передавали сотнями военную технику
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06.05.2020 18:19 Відповісти
Видосик твоего прищимленного передка вовсе не означает, что все передки такие, о мой гирой ютуба!
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06.05.2020 20:47 Відповісти
 
 