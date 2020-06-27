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Ресторан горит на выезде из Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Загорелся ресторан "Ярославов Град", расположенный на территории туристического комплекса "Подснежник" на пр. Победы за м. Житомирская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эспрессо".

Кафе расположено возле трассы на Житомир и окружено сосновым лесом. Огнем охвачено около 200 квадратных метров.

К месту происшествия прибыли 6 пожарных машин и три "скорых". Присутствуют также полицейские. Чтобы добраться к пылающему зданию, пожарным пришлось снести забор.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Также неизвестно, что стало причиной пожара.

Также на Цензор.НЕТ: На российской антарктической станции произошел масштабный пожар

Ресторан горит на выезде из Киева 01
Ресторан горит на выезде из Киева 02
Ресторан горит на выезде из Киева 03
Ресторан горит на выезде из Киева 04
Ресторан горит на выезде из Киева 05
Ресторан горит на выезде из Киева 06
Ресторан горит на выезде из Киева 07

Автор: 

Киев (25572) пожар (5956) рестораны (279)


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Топ комментарии
+4
пацан знает, что если бросит велик то его сопрут! и первыми в очереди будут мусора
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27.06.2020 07:07
+3
У каждого есть такой друг (слева)

Ресторан горит на выезде из Киева - Цензор.НЕТ 2529
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27.06.2020 05:46
+2
Зато вирус сдохнет, будете без масок похоронены.
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27.06.2020 00:56
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Зато вирус сдохнет, будете без масок похоронены.
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27.06.2020 00:56 Ответить
Отмечали снятие карантина?
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27.06.2020 01:01 Ответить
Конкуренция, однако
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27.06.2020 03:40 Ответить
Не заплатили зелемойским....
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27.06.2020 04:43 Ответить
А что делает чувак с велосипедом на предпоследнем фото? Толкает пожарную машину? Мощно..😃 Это не бубочка случайно???
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27.06.2020 04:51 Ответить
У каждого есть такой друг (слева)

Ресторан горит на выезде из Киева - Цензор.НЕТ 2529
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27.06.2020 05:46 Ответить
пацан знает, что если бросит велик то его сопрут! и первыми в очереди будут мусора
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27.06.2020 07:07 Ответить
эти Зилы давно на лом распилить надо и заменить техникой которую требуют современные условия!!
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27.06.2020 17:46 Ответить
Сначала надо трехколенку списать, а потом ******** увезти на дачу
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27.06.2020 21:48 Ответить
бухал я там когда-то давно регулярно
в 90-х там біло казино, с таким же названием "Подснежник"...
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27.06.2020 06:02 Ответить
Главное что «Велюр» цел. Его нацкорпус охраняет.
Кстати в Макеевке тоже есть ресторан «Велюр». Это фамилия владельца. Совпадение?
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27.06.2020 06:20 Ответить
Чогось і не сумно!
В такі гадюшники трударі не заходжують, там іліта су спільства!
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27.06.2020 08:34 Ответить
Туда по моему последние лет 10 вообще никто не заходит....
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27.06.2020 09:20 Ответить
Отлягло. Дамал "ФЕЛЮР" горит. Где же Зендонам собираться. Ан нер, "Фелюр" не горит. Фуууууух. Теперь каждая фошь сможет собраться в ФЕЛЮРЕ.
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27.06.2020 21:31 Ответить
 
 