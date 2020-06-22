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На российской антарктической станции произошел масштабный пожар

На российской антарктической станции произошел масштабный пожар

На российской антарктической станции сгорели два кабинета, две лаборатории, радиорубка и серверная.

Пожар возник накануне вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт РФ.

"На антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Сгорели метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

"Из-за ураганного ветра 20-25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять", - говорится в сообщении.

Сотрудников станции успели эвакуировать, пострадавших нет.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике

Одним из самых известных подобных инцидентов на советских и российских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции "Восток", расположенной в глубине континента, где минимальная температура достигает минус 88 градусов. Тогда погиб один полярник, оказались уничтоженными электрогенераторы, и ученым пришлось провести зимовку без света и связи, напоминает "Укринформ".

Автор: 

Антарктида (106) пожар (5946) россия (95526) полярники (39)


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Топ комментарии
+37
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4842
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22.06.2020 22:15
+29
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1177
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22.06.2020 22:08
+27
спалили станцию бухарики...
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22.06.2020 22:08
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The Thing - 2020
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22.06.2020 22:06 Ответить
кто не замерзнет, тот сгорит !

как это по-русски
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22.06.2020 22:41 Ответить
Да самогон они там гнали, вероятно.
Сказано же - лаборатории.
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23.06.2020 06:21 Ответить
Вот, наприммер:
"Самогонный аппарат уничтожил квартиру россиянки"
(https://lenta.ru/news/2019/03/19/nepeivina/ )

"Из-за самогонного аппарата в Москве загорелась квартира"
(https://rg.ru/2018/03/24/reg-cfo/iz-za-samogonnogo-apparata-v-moskve-zagorelas-kvartira.html )

"Самогонный аппарат взорвался в одной из пятиэтажек Ангарска"
(https://rg.ru/2019/09/15/reg-sibfo/samogonnyj-apparat-vzorvalsia-v-odnoj-iz-piatietazhek-angarska.html )

Русский человек без сивухи не может.
Ученые-полярники, тьфу, бл*.
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23.06.2020 06:25 Ответить
Сколько пигдогов сгорело?
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22.06.2020 22:43 Ответить
Хе-хе-хе.
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22.06.2020 22:06 Ответить
а кули россияне там забыли?
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22.06.2020 22:07 Ответить
спалили станцию бухарики...
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22.06.2020 22:08 Ответить
обратите внимание - сгорели лаборатории всякое прочее - но кают-компанию...отстояли ))))
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22.06.2020 22:10 Ответить
Каюк-кампания отстояла свою кают-компанию.
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22.06.2020 22:19 Ответить
отмечали день зимнего солнцестояния. такой себе антарктический ивана купала. прыгали бухие через костёр, разложенный в радиорубке. чё загорелось пока непонятно )))
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22.06.2020 22:35 Ответить
там видать запасы бухла были.Пришлось отстоять.
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22.06.2020 22:57 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1012
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22.06.2020 22:08 Ответить
не, ну почему нас рать... я, например, искренне радуюсь
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23.06.2020 08:14 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1177
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22.06.2020 22:08 Ответить
Оригінально! Приєднуюся до побажання.
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23.06.2020 06:25 Ответить
пить надо меньше.
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22.06.2020 22:09 Ответить
Нееееа им пить надо большееее шо бы сгорели до самых курил
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22.06.2020 22:16 Ответить
не..ну Вы хорошо подумали, прежде чем рашкиным такое сказать? )))))
им можно меньше жрать или жить короче...но бухать?! не-не и еще раз не!
от...не сбивайте им заложенную на генном уровне программную установку )))))
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22.06.2020 22:25 Ответить
не могу найти оригинал https://www.youtube.com/watch?v=*********** нового поздравления ***** )
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22.06.2020 23:04 Ответить
Если бы сделали базу на экваторе, то вероятней всего бы замёрзли...
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22.06.2020 22:10 Ответить
В Сирии и Ливии некоторые остыли навечно.
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22.06.2020 22:58 Ответить
ЕНОООТ!!! АУ!!!))))
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22.06.2020 22:10 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4145
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22.06.2020 22:12 Ответить
Вот он,звезд))))
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22.06.2020 22:15 Ответить
Якщо це призводить до збільшення бюджетних витрат Московії, то це добре.
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22.06.2020 22:10 Ответить
ну хоч зігрілись.
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22.06.2020 22:11 Ответить
Шо сгорит - то не сгниёт!
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22.06.2020 22:12 Ответить
Ну який пожар? Кацапи так гріються. )
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22.06.2020 22:12 Ответить
отмечали начало войны??)))
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22.06.2020 22:13 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1832

«21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 по мск) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио», - заявили в НИИ Арктики и Антарктики РФ.
В результате пожара полностью оказались уничтожены метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.
По словам представителей института, из-за штормового ветра огонь почти моментально перекинулся на каюткомпанию, но сотрудники станции сумели спасти ее..
(а как же! лаборатории что ли спасать???)))).
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22.06.2020 22:13 Ответить
Там скоріше всього вогонь з кают компанії перекинувся на всю оту перераховану лабуду...
«На палубє матроси, курілі папіроси...»
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22.06.2020 22:16 Ответить
В кают-компанії мабуть бухло тримали з "бояришника Арктического"
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22.06.2020 22:17 Ответить
Опять Гексоген,не?
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22.06.2020 22:15 Ответить
Самогонний апарат міг "рвонути" як ядерний реактор.
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23.06.2020 06:27 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4842
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22.06.2020 22:15 Ответить
Кузя привіт передав. Челендж. Чекаємо на пожар в Кремлі
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22.06.2020 22:15 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 8152
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22.06.2020 22:17 Ответить
Сожгли враги родную хату...
Все, за что не берутся россияне, обязательно тонет, горит, падает, отказывается взлетать или, напротив, уносится ветром.
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22.06.2020 22:17 Ответить
Помните "нападение" в новогоднюю ночь на российскую военную базу в Сирии? Тогда спалили кучу самолетов из-з пьяного салюта.
Дебилы....
Не, все-таки повезло нам с врагами. Они быстрее самовыпиливаются, чем мы их контрапунктим.
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22.06.2020 22:19 Ответить
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 5490
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22.06.2020 22:17 Ответить
Начало карьеры было крутым,дома в Москве....подлодка курск...
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22.06.2020 22:18 Ответить
Да уж , - под кацапскими копытами не только земля горит , - вечный лёд растапливает (( .
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22.06.2020 22:19 Ответить
Про визитку Яроша уже было? Нет? Я первый успел!
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22.06.2020 22:20 Ответить
Обычная история - дорогое оборудование продали, помещения спалили, деньги поделили. Думаю, эти "ученые" на 10-ом допросе сломаются и сознаются во всем...
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22.06.2020 22:22 Ответить
кому продали - пингвинам?
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23.06.2020 16:13 Ответить
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 8863
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22.06.2020 22:22 Ответить
Ех.
Ще б років двадцять ***** прожило.
Щоб рашці вже гарантовано гаплик прийшов.
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22.06.2020 22:44 Ответить
Да, собственно, ничего особенного: спирт разводили, руки тряслись, вот плеснули случайно на обогреватель. Потому и возгорание мгновенное.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6144
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22.06.2020 22:22 Ответить
Устроить пожар в Антерктике - на это способны только русские.

Николай Зиновьев

[https://www.chitalnya.ru/users/russkie/ РУССКИЕ ]

https://www.chitalnya.ru/print.php?id=197976 Версия для печати
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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22.06.2020 22:22 Ответить
У Бога нє хватіла гліни, і он слєпіл іх із г.вна...
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22.06.2020 22:34 Ответить
Зорян и Шкиряк постарались.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5817
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22.06.2020 22:23 Ответить
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6595 На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5880
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22.06.2020 22:23 Ответить
В 4 утра и бомбануло...
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22.06.2020 22:31 Ответить
Треба так - после взрыва дома в Киеве на российской антарктической станции произошел масштабный пожар
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22.06.2020 22:33 Ответить
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6915
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22.06.2020 22:36 Ответить
Понажирались и с сигаретами или папиросками спать стиль жизни что в Африке что в антартике
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22.06.2020 22:39 Ответить
Ну хоть что-то. Допустим годится.
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22.06.2020 22:41 Ответить
3***** ещё соболезнования не высказал, случаем?
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22.06.2020 22:44 Ответить
гори гори... моя звєздааааа!!!)
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22.06.2020 22:50 Ответить
белый медвежонок мстит мерзким тупым кацапам за то, что они пару лет назад на станции бросили петарду, которая взорвалась в пасти у несчастного
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22.06.2020 22:51 Ответить
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6291
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22.06.2020 22:52 Ответить
А у Зели цепура на велике слетела...
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22.06.2020 23:44 Ответить
Запалили хату спьяну
И сидят... По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.

И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето».

Лишь один тверёзый житель
Приволок огнетушитель.
Не тряси его, постой,
Ты же видишь - он пустой!
Вон, написано ж на нём...
Да гори оно огнём!

(Тимур Шаов "Частушки-пофигушки")
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22.06.2020 22:54 Ответить
― Толя, что ж ты всю нашу работу пожог?
― Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения.
― А нельзя было хотя бы бухгалтерию со столовой оставить?
― Чой та? ― Сегодня получка должна была быть.
― Я не подумал. ― Не подумал. Теперь думай, как с первым поездом в войска укатить, а то засадят в клетку, как жирафу.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2685
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22.06.2020 22:54 Ответить
На полюсе сгорят в огне, на экваторе - замерзнут, на соседей - нападут. Это нужен особый талант, талант тотальной отбитости.
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22.06.2020 22:55 Ответить
При неумелом обращении снег самовозгорается, особенно, на морозе.
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22.06.2020 23:11 Ответить
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2579
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22.06.2020 23:32 Ответить
ГУ-50 перегрілася... захотіли трохи "догрузить" анод, і от..
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23.06.2020 00:15 Ответить
Какие там новости про московский парад ? Путин был в капсуле ?
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23.06.2020 00:25 Ответить
Парад будет 24 июня. Потом 19 августа, потом 1 сентября.
А с нового года каждую неделю. Победобесие шагает по Орде.
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23.06.2020 06:48 Ответить
Боярышник?
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23.06.2020 00:51 Ответить
Валите уже за паребрик,алкашня кацапская. Нех засирать чистый снег
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23.06.2020 02:18 Ответить
А где же наши полярники??? Надо же было кислородиком подсобить! Мы же братья!!!
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23.06.2020 02:35 Ответить
У наших полярников своя головная боль. На второй неделе зимовки покончил жизнь самоубийством повар экспедиции, прислать другого на замену нет возможности. Жить и работать несколько месяцев в холоде, тесных боксах и маленьком замкнутом коллективе без нормальной еды весьма паршиво физически и психологически. Дай Бог ребятам не сломаться морально.
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23.06.2020 04:38 Ответить
Сочувствую, но каждый нормальный мужик сможет выжить без повара и совершенно не страдать без нормальной еды
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23.06.2020 05:30 Ответить
это не на той где повар прикармливал медвеженка, чтобы под конец заминировать еду и паржать с его оторванной верхней челюсти?
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23.06.2020 06:56 Ответить
Мелочь, а приятно!
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23.06.2020 09:12 Ответить
 
 