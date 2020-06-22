На российской антарктической станции произошел масштабный пожар
На российской антарктической станции сгорели два кабинета, две лаборатории, радиорубка и серверная.
Пожар возник накануне вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт РФ.
"На антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Сгорели метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.
"Из-за ураганного ветра 20-25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять", - говорится в сообщении.
Сотрудников станции успели эвакуировать, пострадавших нет.
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Одним из самых известных подобных инцидентов на советских и российских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции "Восток", расположенной в глубине континента, где минимальная температура достигает минус 88 градусов. Тогда погиб один полярник, оказались уничтоженными электрогенераторы, и ученым пришлось провести зимовку без света и связи, напоминает "Укринформ".
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как это по-русски
Сказано же - лаборатории.
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(https://lenta.ru/news/2019/03/19/nepeivina/ )
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Русский человек без сивухи не может.
Ученые-полярники, тьфу, бл*.
им можно меньше жрать или жить короче...но бухать?! не-не и еще раз не!
от...не сбивайте им заложенную на генном уровне программную установку )))))
«21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 по мск) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио», - заявили в НИИ Арктики и Антарктики РФ.
В результате пожара полностью оказались уничтожены метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.
По словам представителей института, из-за штормового ветра огонь почти моментально перекинулся на каюткомпанию, но сотрудники станции сумели спасти ее..
(а как же! лаборатории что ли спасать???)))).
«На палубє матроси, курілі папіроси...»
Все, за что не берутся россияне, обязательно тонет, горит, падает, отказывается взлетать или, напротив, уносится ветром.
Дебилы....
Не, все-таки повезло нам с врагами. Они быстрее самовыпиливаются, чем мы их контрапунктим.
Ще б років двадцять ***** прожило.
Щоб рашці вже гарантовано гаплик прийшов.
Николай Зиновьев
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
И сидят... По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.
И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето».
Лишь один тверёзый житель
Приволок огнетушитель.
Не тряси его, постой,
Ты же видишь - он пустой!
Вон, написано ж на нём...
Да гори оно огнём!
(Тимур Шаов "Частушки-пофигушки")
― Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения.
― А нельзя было хотя бы бухгалтерию со столовой оставить?
― Чой та? ― Сегодня получка должна была быть.
― Я не подумал. ― Не подумал. Теперь думай, как с первым поездом в войска укатить, а то засадят в клетку, как жирафу.
А с нового года каждую неделю. Победобесие шагает по Орде.