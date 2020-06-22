На российской антарктической станции произошел масштабный пожар

На российской антарктической станции сгорели два кабинета, две лаборатории, радиорубка и серверная.

Пожар возник накануне вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт РФ.

"На антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Сгорели метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

"Из-за ураганного ветра 20-25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось отстоять", - говорится в сообщении.

Сотрудников станции успели эвакуировать, пострадавших нет.

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Одним из самых известных подобных инцидентов на советских и российских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции "Восток", расположенной в глубине континента, где минимальная температура достигает минус 88 градусов. Тогда погиб один полярник, оказались уничтоженными электрогенераторы, и ученым пришлось провести зимовку без света и связи, напоминает "Укринформ".