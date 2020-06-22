На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа

На російській антарктичній станції згоріли два кабінети, дві лабораторії, радіорубка та серверна.

Пожежа виникла напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут РФ.

"На антарктичній станції Мирний сталося миттєве займання в метеокабінеті Будинку Радіо. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згоріли метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка.

"Через ураганний вітер 20-25 м/сек. вогонь перекинувся на кают-компанію, але її вдалося відстояти", - йдеться в повідомленні.

Співробітників станції встигли евакуювати, постраждалих немає.

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Одним із найвідоміших подібних інцидентів на радянських і російських станціях в Антарктиці була пожежа в 1982 році на станції "Схід", розташованій у глибині континенту, де мінімальна температура сягає мінус 88 градусів. Тоді загинув один полярник, виявилися знищеними електрогенератори і вченим довелося провести зимівлю без світла і зв'язку, нагадує Укрінформ.