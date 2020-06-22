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На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа

На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа

На російській антарктичній станції згоріли два кабінети, дві лабораторії, радіорубка та серверна.

Пожежа виникла напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут РФ.

"На антарктичній станції Мирний сталося миттєве займання в метеокабінеті Будинку Радіо. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згоріли метеокабінет, кабінет аерології, лабораторія програми стратосферного зондування космічних променів, серверна, гідрометеорологічна лабораторія і радіорубка.

"Через ураганний вітер 20-25 м/сек. вогонь перекинувся на кают-компанію, але її вдалося відстояти", - йдеться в повідомленні.

Співробітників станції встигли евакуювати, постраждалих немає.

Також дивіться: Українська антарктична експедиція повернулася до Києва після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський". ФОТОрепортаж

Одним із найвідоміших подібних інцидентів на радянських і російських станціях в Антарктиці була пожежа в 1982 році на станції "Схід", розташованій у глибині континенту, де мінімальна температура сягає мінус 88 градусів. Тоді загинув один полярник, виявилися знищеними електрогенератори і вченим довелося провести зимівлю без світла і зв'язку, нагадує Укрінформ.

Автор: 

Антарктида (99) пожежа (4327) росія (65162) полярники (37)


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Топ коментарі
+37
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4842
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22.06.2020 22:15
+29
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1177
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22.06.2020 22:08
+27
спалили станцию бухарики...
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22.06.2020 22:08
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The Thing - 2020
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22.06.2020 22:06 Відповісти
кто не замерзнет, тот сгорит !

как это по-русски
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22.06.2020 22:41 Відповісти
Да самогон они там гнали, вероятно.
Сказано же - лаборатории.
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23.06.2020 06:21 Відповісти
Вот, наприммер:
"Самогонный аппарат уничтожил квартиру россиянки"
(https://lenta.ru/news/2019/03/19/nepeivina/ )

"Из-за самогонного аппарата в Москве загорелась квартира"
(https://rg.ru/2018/03/24/reg-cfo/iz-za-samogonnogo-apparata-v-moskve-zagorelas-kvartira.html )

"Самогонный аппарат взорвался в одной из пятиэтажек Ангарска"
(https://rg.ru/2019/09/15/reg-sibfo/samogonnyj-apparat-vzorvalsia-v-odnoj-iz-piatietazhek-angarska.html )

Русский человек без сивухи не может.
Ученые-полярники, тьфу, бл*.
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23.06.2020 06:25 Відповісти
Сколько пигдогов сгорело?
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22.06.2020 22:43 Відповісти
Хе-хе-хе.
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22.06.2020 22:06 Відповісти
а кули россияне там забыли?
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22.06.2020 22:07 Відповісти
спалили станцию бухарики...
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22.06.2020 22:08 Відповісти
обратите внимание - сгорели лаборатории всякое прочее - но кают-компанию...отстояли ))))
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22.06.2020 22:10 Відповісти
Каюк-кампания отстояла свою кают-компанию.
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22.06.2020 22:19 Відповісти
отмечали день зимнего солнцестояния. такой себе антарктический ивана купала. прыгали бухие через костёр, разложенный в радиорубке. чё загорелось пока непонятно )))
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22.06.2020 22:35 Відповісти
там видать запасы бухла были.Пришлось отстоять.
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22.06.2020 22:57 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1012
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22.06.2020 22:08 Відповісти
не, ну почему нас рать... я, например, искренне радуюсь
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23.06.2020 08:14 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1177
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22.06.2020 22:08 Відповісти
Оригінально! Приєднуюся до побажання.
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23.06.2020 06:25 Відповісти
пить надо меньше.
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22.06.2020 22:09 Відповісти
Нееееа им пить надо большееее шо бы сгорели до самых курил
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22.06.2020 22:16 Відповісти
не..ну Вы хорошо подумали, прежде чем рашкиным такое сказать? )))))
им можно меньше жрать или жить короче...но бухать?! не-не и еще раз не!
от...не сбивайте им заложенную на генном уровне программную установку )))))
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22.06.2020 22:25 Відповісти
не могу найти оригинал https://www.youtube.com/watch?v=*********** нового поздравления ***** )
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22.06.2020 23:04 Відповісти
Если бы сделали базу на экваторе, то вероятней всего бы замёрзли...
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22.06.2020 22:10 Відповісти
В Сирии и Ливии некоторые остыли навечно.
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22.06.2020 22:58 Відповісти
ЕНОООТ!!! АУ!!!))))
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22.06.2020 22:10 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4145
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22.06.2020 22:12 Відповісти
Вот он,звезд))))
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22.06.2020 22:15 Відповісти
Якщо це призводить до збільшення бюджетних витрат Московії, то це добре.
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22.06.2020 22:10 Відповісти
ну хоч зігрілись.
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22.06.2020 22:11 Відповісти
Шо сгорит - то не сгниёт!
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22.06.2020 22:12 Відповісти
Ну який пожар? Кацапи так гріються. )
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22.06.2020 22:12 Відповісти
отмечали начало войны??)))
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22.06.2020 22:13 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 1832

«21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 по мск) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио», - заявили в НИИ Арктики и Антарктики РФ.
В результате пожара полностью оказались уничтожены метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.
По словам представителей института, из-за штормового ветра огонь почти моментально перекинулся на каюткомпанию, но сотрудники станции сумели спасти ее..
(а как же! лаборатории что ли спасать???)))).
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22.06.2020 22:13 Відповісти
Там скоріше всього вогонь з кают компанії перекинувся на всю оту перераховану лабуду...
«На палубє матроси, курілі папіроси...»
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22.06.2020 22:16 Відповісти
В кают-компанії мабуть бухло тримали з "бояришника Арктического"
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22.06.2020 22:17 Відповісти
Опять Гексоген,не?
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22.06.2020 22:15 Відповісти
Самогонний апарат міг "рвонути" як ядерний реактор.
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23.06.2020 06:27 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 4842
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22.06.2020 22:15 Відповісти
Кузя привіт передав. Челендж. Чекаємо на пожар в Кремлі
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22.06.2020 22:15 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 8152
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22.06.2020 22:17 Відповісти
Сожгли враги родную хату...
Все, за что не берутся россияне, обязательно тонет, горит, падает, отказывается взлетать или, напротив, уносится ветром.
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22.06.2020 22:17 Відповісти
Помните "нападение" в новогоднюю ночь на российскую военную базу в Сирии? Тогда спалили кучу самолетов из-з пьяного салюта.
Дебилы....
Не, все-таки повезло нам с врагами. Они быстрее самовыпиливаются, чем мы их контрапунктим.
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22.06.2020 22:19 Відповісти
На российской антарктической станции произошел масштабный пожар - Цензор.НЕТ 5490
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22.06.2020 22:17 Відповісти
Начало карьеры было крутым,дома в Москве....подлодка курск...
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22.06.2020 22:18 Відповісти
Да уж , - под кацапскими копытами не только земля горит , - вечный лёд растапливает (( .
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22.06.2020 22:19 Відповісти
Про визитку Яроша уже было? Нет? Я первый успел!
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22.06.2020 22:20 Відповісти
Обычная история - дорогое оборудование продали, помещения спалили, деньги поделили. Думаю, эти "ученые" на 10-ом допросе сломаются и сознаются во всем...
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22.06.2020 22:22 Відповісти
кому продали - пингвинам?
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23.06.2020 16:13 Відповісти
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 8863
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22.06.2020 22:22 Відповісти
Ех.
Ще б років двадцять ***** прожило.
Щоб рашці вже гарантовано гаплик прийшов.
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22.06.2020 22:44 Відповісти
Да, собственно, ничего особенного: спирт разводили, руки тряслись, вот плеснули случайно на обогреватель. Потому и возгорание мгновенное.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6144
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22.06.2020 22:22 Відповісти
Устроить пожар в Антерктике - на это способны только русские.

Николай Зиновьев

[https://www.chitalnya.ru/users/russkie/ РУССКИЕ ]

https://www.chitalnya.ru/print.php?id=197976 Версия для печати
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
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22.06.2020 22:22 Відповісти
У Бога нє хватіла гліни, і он слєпіл іх із г.вна...
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22.06.2020 22:34 Відповісти
Зорян и Шкиряк постарались.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5817
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22.06.2020 22:23 Відповісти
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6595 На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 5880
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22.06.2020 22:23 Відповісти
В 4 утра и бомбануло...
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22.06.2020 22:31 Відповісти
Треба так - после взрыва дома в Киеве на российской антарктической станции произошел масштабный пожар
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22.06.2020 22:33 Відповісти
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6915
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22.06.2020 22:36 Відповісти
Понажирались и с сигаретами или папиросками спать стиль жизни что в Африке что в антартике
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22.06.2020 22:39 Відповісти
Ну хоть что-то. Допустим годится.
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22.06.2020 22:41 Відповісти
3***** ещё соболезнования не высказал, случаем?
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22.06.2020 22:44 Відповісти
гори гори... моя звєздааааа!!!)
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22.06.2020 22:50 Відповісти
белый медвежонок мстит мерзким тупым кацапам за то, что они пару лет назад на станции бросили петарду, которая взорвалась в пасти у несчастного
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22.06.2020 22:51 Відповісти
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 6291
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22.06.2020 22:52 Відповісти
А у Зели цепура на велике слетела...
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22.06.2020 23:44 Відповісти
Запалили хату спьяну
И сидят... По барабану!
Стол покуда не горит,
А портвяшок уже разлит.

И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето».

Лишь один тверёзый житель
Приволок огнетушитель.
Не тряси его, постой,
Ты же видишь - он пустой!
Вон, написано ж на нём...
Да гори оно огнём!

(Тимур Шаов "Частушки-пофигушки")
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22.06.2020 22:54 Відповісти
― Толя, что ж ты всю нашу работу пожог?
― Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения.
― А нельзя было хотя бы бухгалтерию со столовой оставить?
― Чой та? ― Сегодня получка должна была быть.
― Я не подумал. ― Не подумал. Теперь думай, как с первым поездом в войска укатить, а то засадят в клетку, как жирафу.
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2685
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22.06.2020 22:54 Відповісти
На полюсе сгорят в огне, на экваторе - замерзнут, на соседей - нападут. Это нужен особый талант, талант тотальной отбитости.
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22.06.2020 22:55 Відповісти
При неумелом обращении снег самовозгорается, особенно, на морозе.
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22.06.2020 23:11 Відповісти
На російській антарктичній станції сталася масштабна пожежа - Цензор.НЕТ 2579
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22.06.2020 23:32 Відповісти
ГУ-50 перегрілася... захотіли трохи "догрузить" анод, і от..
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23.06.2020 00:15 Відповісти
Какие там новости про московский парад ? Путин был в капсуле ?
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23.06.2020 00:25 Відповісти
Парад будет 24 июня. Потом 19 августа, потом 1 сентября.
А с нового года каждую неделю. Победобесие шагает по Орде.
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23.06.2020 06:48 Відповісти
Боярышник?
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23.06.2020 00:51 Відповісти
Валите уже за паребрик,алкашня кацапская. Нех засирать чистый снег
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23.06.2020 02:18 Відповісти
А где же наши полярники??? Надо же было кислородиком подсобить! Мы же братья!!!
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23.06.2020 02:35 Відповісти
У наших полярников своя головная боль. На второй неделе зимовки покончил жизнь самоубийством повар экспедиции, прислать другого на замену нет возможности. Жить и работать несколько месяцев в холоде, тесных боксах и маленьком замкнутом коллективе без нормальной еды весьма паршиво физически и психологически. Дай Бог ребятам не сломаться морально.
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23.06.2020 04:38 Відповісти
Сочувствую, но каждый нормальный мужик сможет выжить без повара и совершенно не страдать без нормальной еды
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23.06.2020 05:30 Відповісти
это не на той где повар прикармливал медвеженка, чтобы под конец заминировать еду и паржать с его оторванной верхней челюсти?
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23.06.2020 06:56 Відповісти
Мелочь, а приятно!
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23.06.2020 09:12 Відповісти
 
 