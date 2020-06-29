"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте. ВИДЕО
Народный депутат "Слуги народа" Александр Санченко записал рэп, в котором рассказал об инициированном им законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Санченко сообщил в Facebook.
Он отметил, что "молодежный закон нуждается в молодежной подаче".
"Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути сейчас все о нем расскажу", - говорится в песне.
Нардеп указал, что "принцип, который мы в законе выльем золотом: одно решение для молодежи не будет без молодежи!".
Третьим пунктом он указал создание украинского молодежного фонда, где молодежь сможет принять грант "на добрые дела".
Как сообщалось, 25 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №3718 "Об основах молодежной политики".
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Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.
Читав репак він, а соромно було мені. Коли це вже скінчиться, хз.
Зелений репчик - це скоріше рівень гуфа та міші маваші
(і потім використав семпл цієї стрілянини у своєму новому альбомі)
Больше нужно мне бабла!
Молодёжь, она доверит мне
Делить бюджет, гы-гы привет!