"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Александр Санченко записал рэп, в котором рассказал об инициированном им законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Санченко сообщил в Facebook.

Он отметил, что "молодежный закон нуждается в молодежной подаче".

"Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути сейчас все о нем расскажу", - говорится в песне.

Нардеп указал, что "принцип, который мы в законе выльем золотом: одно решение для молодежи не будет без молодежи!".

Третьим пунктом он указал создание украинского молодежного фонда, где молодежь сможет принять грант "на добрые дела".

Как сообщалось, 25 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №3718 "Об основах молодежной политики".

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