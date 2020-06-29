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"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Александр Санченко записал рэп, в котором рассказал об инициированном им законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Санченко сообщил в Facebook.

Он отметил, что "молодежный закон нуждается в молодежной подаче".

"Я решил записать потенциальный хит, чтобы сэкономить время на чтение закона. Всем коротко, по сути сейчас все о нем расскажу", - говорится в песне.

Нардеп указал, что "принцип, который мы в законе выльем золотом: одно решение для молодежи не будет без молодежи!".

Третьим пунктом он указал создание украинского молодежного фонда, где молодежь сможет принять грант "на добрые дела".

Как сообщалось, 25 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №3718 "Об основах молодежной политики".

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Автор: 

молодежь (245) Слуга народа (2632) Санченко (6)


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Топ комментарии
+30
"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте - Цензор.НЕТ 3296
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29.06.2020 18:40
+28
Закон о зашите животних, будут популизировать, пригая в клітках с обезьянами?
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29.06.2020 18:33
+27
Где это стадо понабирали?

"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте - Цензор.НЕТ 3767
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29.06.2020 18:34
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Напоминают Единую Россию. У тех тоже молодежное крыло, политический рэпчик...
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29.06.2020 21:09 Ответить
А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР?
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.
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29.06.2020 22:32 Ответить
Йоу! Маза фака! Шо це за нігга? Це наш Емінем?

Читав репак він, а соромно було мені. Коли це вже скінчиться, хз.
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29.06.2020 21:10 Ответить
Тупака Шакура та Ice-T навіть згадувати не варто.
Зелений репчик - це скоріше рівень гуфа та міші маваші "Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1569
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29.06.2020 21:16 Ответить
Ось креативний (і досить такий агресивний) винос моску: https://youtu.be/el93MIxAf-c монгольський реп "Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 4843
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29.06.2020 22:11 Ответить
Сказочный слуга народа...
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29.06.2020 21:24 Ответить
ему разве что в кожаный микрофон рэп читать
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29.06.2020 21:27 Ответить
хм.. представитель зеленой фауны в рАботе..
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29.06.2020 21:28 Ответить
и вообще, почему каждый идиот решил что он в состоянии читать рэп? почему идиоты решили что бормотание под корявый бит можно называть рэпом?
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29.06.2020 21:32 Ответить
Суворий гангста-нігер з NY або LA всадив би в цього "репера" шість-вісім куль
(і потім використав семпл цієї стрілянини у своєму новому альбомі)
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29.06.2020 21:38 Ответить
А я при зустрічі дав би йому такого шпіца в сраку щоби летів назад мамі в майтки.
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30.06.2020 01:27 Ответить
партия клоунов
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29.06.2020 22:49 Ответить
этому орлу надо научиться сначала играть членом на пианино... или на саксе... на или на бубне хотя бы, прежде чем вообще лезть в политику. Учись у зели, и не плагиатируй.
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29.06.2020 23:41 Ответить
Ще одна зебільна бидлота.
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30.06.2020 01:18 Ответить
Не порнуху с молодыми соснами - уже хорошо!
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30.06.2020 10:46 Ответить
цирк "зе соплей" кормит овец силосом.
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30.06.2020 11:25 Ответить
"Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 8852
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01.07.2020 23:42 Ответить
Тра-та-та, тра-та-та
Больше нужно мне бабла!
Молодёжь, она доверит мне
Делить бюджет, гы-гы привет!
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02.07.2020 16:24 Ответить
Шедевр андеграунда
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03.07.2020 01:52 Ответить
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