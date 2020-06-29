"Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт. ВIДЕО
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко записав реп, в якому розповів про ініційований ним законопроєкт №3718 "Про основи молодіжної політики".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санченко повідомив у Facebook.
Він зазначив, що "молодіжний закон потребує молодіжної подачі".
"Я вирішив записати потенційний хіт, щоб зекономить час на читання закону. Всім коротко, по суті зараз все про нього розповім", - сказано в пісні.
Нардеп зазначив, що "принцип, який в законі виллємо в золоті: жодне рішення для молоді не буде без молоді!"
Третім пунктом він вказав створення українського молодіжного фонду, де молодь зможе взяти грант "на гарні справи".
Як повідомлялося, 25 червня в парламенті зареєстрували законопроєкт №3718 "Про засади молодіжної політики".
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Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.
Читав репак він, а соромно було мені. Коли це вже скінчиться, хз.
Зелений репчик - це скоріше рівень гуфа та міші маваші
(і потім використав семпл цієї стрілянини у своєму новому альбомі)
Больше нужно мне бабла!
Молодёжь, она доверит мне
Делить бюджет, гы-гы привет!