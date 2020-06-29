"Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко записав реп, в якому розповів про ініційований ним законопроєкт №3718 "Про основи молодіжної політики".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санченко повідомив у Facebook.

Він зазначив, що "молодіжний закон потребує молодіжної подачі".

"Я вирішив записати потенційний хіт, щоб зекономить час на читання закону. Всім коротко, по суті зараз все про нього розповім", - сказано в пісні.

Нардеп зазначив, що "принцип, який в законі виллємо в золоті: жодне рішення для молоді не буде без молоді!"

Третім пунктом він вказав створення українського молодіжного фонду, де молодь зможе взяти грант "на гарні справи".

Як повідомлялося, 25 червня в парламенті зареєстрували законопроєкт №3718 "Про засади молодіжної політики".

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