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"Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко записав реп, в якому розповів про ініційований ним законопроєкт №3718 "Про основи молодіжної політики".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санченко повідомив у Facebook.

Він зазначив, що "молодіжний закон потребує молодіжної подачі".

"Я вирішив записати потенційний хіт, щоб зекономить час на читання закону. Всім коротко, по суті зараз все про нього розповім", - сказано в пісні.

Нардеп зазначив, що "принцип, який в законі виллємо в золоті: жодне рішення для молоді не буде без молоді!"

Третім пунктом він вказав створення українського молодіжного фонду, де молодь зможе взяти грант "на гарні справи".

Як повідомлялося, 25 червня в парламенті зареєстрували законопроєкт №3718 "Про засади молодіжної політики".

Читайте також: Нардеп Санченко увійшов до фракції "Слуга народу" замість Венедіктової. ВIДЕО

Автор: 

молодь (124) Слуга народу (2814) Санченко (5)


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Топ коментарі
+30
"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте - Цензор.НЕТ 3296
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29.06.2020 18:40
+28
Закон о зашите животних, будут популизировать, пригая в клітках с обезьянами?
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29.06.2020 18:33
+27
Где это стадо понабирали?

"Слуга народа" Санченко записал рэп, чтобы рассказать о "молодежном" законопроекте - Цензор.НЕТ 3767
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29.06.2020 18:34
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Напоминают Единую Россию. У тех тоже молодежное крыло, политический рэпчик...
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29.06.2020 21:09 Відповісти
А прямий зв'язок між ідеями Зеленського про курси для депутатів від СН та ***** про курси для депутатів від ЄР?
Як бачимо, або ж Зеленський у всьому копіює свого кумира, або ж у них просто однакові думки. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.
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29.06.2020 22:32 Відповісти
Йоу! Маза фака! Шо це за нігга? Це наш Емінем?

Читав репак він, а соромно було мені. Коли це вже скінчиться, хз.
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29.06.2020 21:10 Відповісти
Тупака Шакура та Ice-T навіть згадувати не варто.
Зелений репчик - це скоріше рівень гуфа та міші маваші "Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1569
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29.06.2020 21:16 Відповісти
Ось креативний (і досить такий агресивний) винос моску: https://youtu.be/el93MIxAf-c монгольський реп "Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 4843
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29.06.2020 22:11 Відповісти
Сказочный слуга народа...
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29.06.2020 21:24 Відповісти
ему разве что в кожаный микрофон рэп читать
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29.06.2020 21:27 Відповісти
хм.. представитель зеленой фауны в рАботе..
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29.06.2020 21:28 Відповісти
и вообще, почему каждый идиот решил что он в состоянии читать рэп? почему идиоты решили что бормотание под корявый бит можно называть рэпом?
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29.06.2020 21:32 Відповісти
Суворий гангста-нігер з NY або LA всадив би в цього "репера" шість-вісім куль
(і потім використав семпл цієї стрілянини у своєму новому альбомі)
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29.06.2020 21:38 Відповісти
А я при зустрічі дав би йому такого шпіца в сраку щоби летів назад мамі в майтки.
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30.06.2020 01:27 Відповісти
партия клоунов
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29.06.2020 22:49 Відповісти
этому орлу надо научиться сначала играть членом на пианино... или на саксе... на или на бубне хотя бы, прежде чем вообще лезть в политику. Учись у зели, и не плагиатируй.
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29.06.2020 23:41 Відповісти
Ще одна зебільна бидлота.
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30.06.2020 01:18 Відповісти
Не порнуху с молодыми соснами - уже хорошо!
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30.06.2020 10:46 Відповісти
цирк "зе соплей" кормит овец силосом.
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30.06.2020 11:25 Відповісти
"Слуга народу" Санченко записав реп, щоб розповісти про "молодіжний" законопроєкт - Цензор.НЕТ 8852
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01.07.2020 23:42 Відповісти
Тра-та-та, тра-та-та
Больше нужно мне бабла!
Молодёжь, она доверит мне
Делить бюджет, гы-гы привет!
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02.07.2020 16:24 Відповісти
Шедевр андеграунда
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03.07.2020 01:52 Відповісти
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