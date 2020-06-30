Точка невозврата. Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. ВИДЕО
Кто и как уничтожал рейтинг Владимира Зеленского и зачем это путинскому куму Виктору Медведчуку?
Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Впервые за время президентского срока Зеленского недоверие к его действиям превысило доверие, причем достаточно сильно. В Украине это традиционно означает падение политика вниз. Что интересно, Зеленский умудрился пройти путь к этому падению вдвое быстрее своего предшественника Петра Порошенко. Еще один нюанс, который показали социологи - существенное снижение поддержки украинцами сотрудничества с МВФ.
Кто же приложил руку к такому стремительному падению беспрецедентной популярности Владимира Зеленского? Как медведчуковские каналы и их информационные союзники - Анатолий Шарий и Александр Дубинский - убеждают, что Зеленский - это Порошенко-2? И почему Зеленский, который с самого начала президентства заявлял об опасности Виктора Медведчука, позволил кремлевской колонне делать все, что заблагорассудится? Куда привели войны с социологами и журналистами, а также заигрывание с кумом Путина предыдущего президента, мы хорошо помним.
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Кум ***** поддерживал своего врага.
Клоунам повірили...
А жаль,что она так опустилась из-за жажды власти... Была неглупым политиком...
С какой целью?
Чтобы Петю на главную табуретку опять посадить?
Он сто раз будет идти на выборы и сто раз пролетит с рейтингом в 12%
А что "скромно" промолчали о мочилове телепомоек а-ля Прямой, Экспресо, 5 канал?
А Цензор с фабрикой ботов тоже несчитово?
Ндааа...
зелеский ентот самсебя убил
вместе с оманскими самалетами и
французскими распитиями шампаскага 24 августа
Но больше всего поражает, с какой легкостью с помощью зомбоящика и соц сетей можно легко управлять мнением толпы ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E Манипуляция массовым сознанием или https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_manipulation Crowd manipulation ).
Вот,!!!Интеллегентную женщину, преклонного возраста ....довели до желения перейти на мат.... Просто не хватает слов цензурных....
але вата вона тупа, і ваті пофіг на Україну і її реальні проблеми економіки..
зеля не зміг бути більш ватою, ніж мертвечук,
тому какая разніца який у зелі ватний рейтинг,
він все одно ватний
Еще в прошлом году весной.
Попробуйте ка докажите мне, что Порох чем-то лучше Медведчука в желаниях тянуть все под себя. А еще не забывайте, кто этого ушастого (в прямом и переносном смысле) вытащил из небытия, где тот парился еще с 2004 года
ЗІ: Буткевич і Ярмолаєва минулого року якраз топили проти Пороха. Еспресо - мій канал, на якому я завжди з задоволенням можу послухати Портникова, Зиму, Висоцького, Гурську, Барчук, Шкудор, Яцків, ...
Без партійних прапорів.
Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.
Очередной бой с украинскими гнидами за достоинство!!!!
Зєлю геть. Дострокові.
Путин убивает рейтинг ЗЕ! Сказка для ЗЕбилов!!!
Да кому этот ЗЕклоун нужен!!! Он сам каждый раз обсырается по уши!!!