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Точка невозврата. Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. ВИДЕО

Кто и как уничтожал рейтинг Владимира Зеленского и зачем это путинскому куму Виктору Медведчуку?

Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Впервые за время президентского срока Зеленского недоверие к его действиям превысило доверие, причем достаточно сильно. В Украине это традиционно означает падение политика вниз. Что интересно, Зеленский умудрился пройти путь к этому падению вдвое быстрее своего предшественника Петра Порошенко. Еще один нюанс, который показали социологи - существенное снижение поддержки украинцами сотрудничества с МВФ.

Кто же приложил руку к такому стремительному падению беспрецедентной популярности Владимира Зеленского? Как медведчуковские каналы и их информационные союзники - Анатолий Шарий и Александр Дубинский - убеждают, что Зеленский - это Порошенко-2? И почему Зеленский, который с самого начала президентства заявлял об опасности Виктора Медведчука, позволил кремлевской колонне делать все, что заблагорассудится? Куда привели войны с социологами и журналистами, а также заигрывание с кумом Путина предыдущего президента, мы хорошо помним.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Медведчук Виктор (1789) рейтинг (1639) 112 Украина (174) ZIK (122) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+53
А если и тупость и воровство, как сейчас? Это джек-пот?
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30.06.2020 09:09
+52
Де гроші за розпродані маски? А за зерно, з держрезерву? А з держфондів куди зникли?
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30.06.2020 09:07
+42
в данном случае тупость хуже воровства
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30.06.2020 09:08
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Страница 4 из 4
Любобытно это слушать,но пока пороховская и патриотическая команда топит Зеленского,руссколюбы готовяться в серьез креваншу,и тогда вам всем будет капец полный.Руссколюбы они ничего не забывают и вас всех они порвут на атомы,проиграют все проукраинские сили и 14й год вам костью в горле станет.Зеленский слабый президент и политик никакой но он проукраинский и благодяря ему мы еще не в росии,но тупой народец надо учить плетью,убивайте поскорее Зеленских и приближайте свое ярмо
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30.06.2020 10:43 Ответить
Все очень просто, Порох предложил зеле помощь, а тот что сделал - захотел посадить Пороха, какую теперь реакцию 27% избирателей Вы ждете? Представте эту небывалую консолидацию проевропейских сил, прийми он помощь, от этого украинцы только выиграли бы. Но нет шмаркля решила побороться за личный рейтинг, в итоге его просрал. А у Украины такого шанса уже не будет, к сожалению.
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30.06.2020 17:44 Ответить
Возможно вы правы,но была-ли предложена помощь и в чем она заключалась,английская королева это не вариант.Да Зеля как политик слаб,но он проукраинский и помощников безкорыстных у него нет,а кто реально может помочь в деле руководства,те присели и не хотят с ним работать -но проиграют в итоге все.Сейчас надо плюнуть на обиды и прикрыть страну ибо максимум через год это будет украинская губерния в лучшем случае или новоросия в худшем,а это капец всему
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30.06.2020 20:05 Ответить
Зеленський ненавидить Україну, тому й відмовився від співпраці з проукраїнськими попередниками. Набрав собі українофобне оточення і рвонув топтати все українське, руйнувати економіку,а патріотів саджати за г'рати.
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01.07.2020 09:12 Ответить
В принципі, Венедиктова як креатура Зеленського непогано переслідує гідність українців. Путін ризикує втратити Венедиктову.
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30.06.2020 10:44 Ответить
Той вибадок коли не можна бути з усіма харошим
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30.06.2020 10:49 Ответить
В Украине ситуация Цугцванг, положение в котором любой ход ведёт к ухудшению позиции. Терпеть не компетентное зеленое быдло у власти уже почти не возможно, и гнать его как Яныка тоже нельзя, потому что этим немедленно воспользуются в рахе и захватят Юг и Восток Украины. Спасибо зебилы! Вы сделали Украину вместе. С учетом подавляющего процента зебилов, могу совершенно точно прогнозировать нищету в Украине ближайшие несколько поколений.
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30.06.2020 10:53 Ответить
рейтинг зеленского, убил сам зеленский своим непрофессионализмом и воровским окружением.. ни одно из предвыборных обещаний не выполнено.. зеленский - фейковый презик..
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30.06.2020 11:04 Ответить
А яке "обещание" ви чекали найбільше? Капітуляцію? Х*й вам в сраку, ТАКОГО нє будєт!
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01.07.2020 09:18 Ответить
курица, ты тот "Х*й вытащи из своей сраки", а потом вякать будешь..
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01.07.2020 10:24 Ответить
Почему не убивал рейтинг Порошенко?
Кум ***** поддерживал своего врага.
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30.06.2020 11:11 Ответить
Медведчук и Г+Г создали фантастические сказки о быстром счастье, в которые поверили, а теперь они говорят - этот не справился, но сказки сбудутся не в ОПе, а с ОПЗЖ...
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30.06.2020 11:32 Ответить
Ви про закінчення АТО за два тиждні?
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30.06.2020 11:53 Ответить
Нет, юлик, я про уменьшение цены на газ в 2 раза.
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30.06.2020 11:54 Ответить
не в чотири рази?
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30.06.2020 20:08 Ответить
Тимошенко на youtube разместила свою рекламу и там было обещание уменьшить цену газа в 2 раза.
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30.06.2020 21:24 Ответить
так інший клоун, Каплін, - перебив "пропозицію" - аж в чотири рази!
Клоунам повірили...
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30.06.2020 22:38 Ответить
Она уже обещала,ещё при прошлом презе "лечь костьми,но добиться уменьшения коммуналки". Ни костей её ,ни снижения ком-ки не вмжу!!! Вообще-то ...лучше кости.... А то она достала уже !. Как политик - она труп (вы её видели в последний год?) ,а только под ногами путается....во время выборов.
А жаль,что она так опустилась из-за жажды власти... Была неглупым политиком...
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01.07.2020 05:27 Ответить
Пришло время, когда уже не обращая никакого внимания на ничтожество, ставшее президентом Украины, надо давить пятую колонну. Иначе не будет Украины.
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30.06.2020 11:32 Ответить
Т.е. по заветам ***** - гражданская война?
С какой целью?
Чтобы Петю на главную табуретку опять посадить?
Он сто раз будет идти на выборы и сто раз пролетит с рейтингом в 12%
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30.06.2020 12:32 Ответить
точно так кукарекали "вУмные" когда загнали Януковича в 2004 году и он свалил за границу. через 2 года он стал премьером, а еще через 2 президентом.
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30.06.2020 18:51 Ответить
Ну хэйтерстве против Зеленского были заняты не только Медведчуковские каналы, но и Каналы Порошенко, Пинчука (в легкой степени), Ютуб-каналы разных "деятелей". Это все было, но не это самое главное. Самая главная причина снижения рейтинга - сам Зеленский, а критиканы (лживые или справедливые) найдутся всегда, даже на Путина и Лукашенко такие находились, несмотря на цензуру.
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30.06.2020 11:39 Ответить
кртиканы - это те, кто придирается к мнимым ошибкам... или малозначительным... зеля всех критиканов оставил без работы тем, что лажается по-крупномуи сам даёт критикам кучу материала этой критики достойного... хотя бы - его невыполненные общещалки.... хотя бы - его молчалки по событиям о которых говорит вся страна, а он молчит ( точно, как это делает путя) ... "обосрался --- помолчав - снова вышел величав "
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30.06.2020 14:40 Ответить
О-о-очень напоминает Людвига Аристарховича из Нашей Раши. Наложили кучу дерьма, а теперь "Ой-йо-йой и кто же это сделал".
А что "скромно" промолчали о мочилове телепомоек а-ля Прямой, Экспресо, 5 канал?
А Цензор с фабрикой ботов тоже несчитово?
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30.06.2020 12:29 Ответить
начнем с того какого х...я этот полицаевский Выродок и кгбэшный стукач "соколовский" меРтвечук в месте со своей подстилкой марченко на свободе и не обменяны на всех Украинских заложников, не говоря про продажу этому Пид....у Украинских каналов, через которые оно ведет ватную пропаганду!!!
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30.06.2020 12:34 Ответить
зеленский -охметовский холуй по кличке Бабада
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30.06.2020 13:02 Ответить
убил, не смешите.... Он сам лучший убийца для своего рейтинга
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30.06.2020 13:10 Ответить
Если дело так и дальше пойдёт, то к концу года рейтингу Зеленского прийдёт пипец!! Надеюсь, что и ему тоже!!
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30.06.2020 13:43 Ответить
Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. a , бутусов сделал контрольный выстрел ....
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30.06.2020 14:00 Ответить
Вся беда в том что народец у нас больше дурковат и безоговорочно верит тем кто его ограбил с самого начала и стал аллигархом в разворованной стране. В основе любого состояния лежит ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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30.06.2020 14:01 Ответить
Ти правий. І що ми зараз маємо з цим робити?
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30.06.2020 16:18 Ответить
30% зебилов и 22% русскомировцев...
Ндааа...
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30.06.2020 14:13 Ответить
Нельзя убить мертворожденнго...
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30.06.2020 14:25 Ответить
Ну да... зеля планировался лубянкой, как переходный президент к абсолютно прорашскому презе-губернатору...Так что Мелведчук теперь планово готовит должность лубянского презерватива под себя ...
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30.06.2020 14:37 Ответить
Точка невозврата. Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. ВИДЕО



зелеский ентот самсебя убил

вместе с оманскими самалетами и

французскими распитиями шампаскага 24 августа
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30.06.2020 14:41 Ответить
А где государственный канал президента? Почему его до сих пор не запустили? Тогда бы никто о Медведчуковских продажных каналах не говорил!
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30.06.2020 15:06 Ответить
Бойко - президент, Порошенко - премьер....всё к этому идёт....а Зе конечно им и в подмётки не годится, не украсть, не покараулить.
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30.06.2020 15:14 Ответить
Ога, убеждать, что "Зеленский = Порошенко-2" - написано в методичке кремлетролля
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30.06.2020 16:07 Ответить
Да не кто ему не доктор! Зе сам себя закопал, а его команда посепак довершает картину провала!
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30.06.2020 15:33 Ответить
Задача №1 у ОПЗЖ и мацквы была утопить в грязи рейтинг Порошенко (кто угодно только не Порошенко - кричали тогда рупоры мацквы- все это до сих пор можно легко найти в сети). И им это удалось - через массированные вбросы кремлеботами в сети во всех соцсетях инета, на ютубе - да везде они были . Теперь задача №1 у ОПЗЖ и мацквы - утопить в грязи Зеленского - не потому что он якобы "Порошенко-2" (ничего общего), а для того, чтобы убить рейтинг конкурента при власти и провести и посадить на "трон" прокремлевское ОПЗЖ - и вуаля - Мацква снова управляет Украиной Все ясно и понятно как 2x2.
Но больше всего поражает, с какой легкостью с помощью зомбоящика и соц сетей можно легко управлять мнением толпы ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E Манипуляция массовым сознанием или https://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_manipulation Crowd manipulation ).
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30.06.2020 16:05 Ответить
Зеленський сам вбиває свій рейтинг тим що досі не посадив баригу з основними підбарижниками та не припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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30.06.2020 16:32 Ответить
винторогое продолжай дальше, ты ещё не всю методичку отрабатало козломордый..там дальше ещё про то шо Порошенко напал на Донбас
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30.06.2020 21:05 Ответить
он не винторогое,оно кремлядское!!
Вот,!!!Интеллегентную женщину, преклонного возраста ....довели до желения перейти на мат.... Просто не хватает слов цензурных....
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01.07.2020 06:19 Ответить
Мокша неподмытая, тебе за мову лишний полтос боярки наливают?
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01.07.2020 12:13 Ответить
Не вижу разницы между Медведчуком и Зеленским. Оба рашисты. Поэтому Зеленский и позволяет убивать свой рейтинг - надоело ему президентство, и он просто готовится передать трон Медведчуку.
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30.06.2020 16:53 Ответить
зеля вирішив, що його виборці - ватні виборці (какаяразніца),
але вата вона тупа, і ваті пофіг на Україну і її реальні проблеми економіки..

зеля не зміг бути більш ватою, ніж мертвечук,
тому какая разніца який у зелі ватний рейтинг,
він все одно ватний
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30.06.2020 18:06 Ответить
Во туфта. Рейтинг Зе был в 1 туре 31%. Теперь 35. Вырос.
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30.06.2020 18:29 Ответить
пока кловун боролся с Порохом, ему путти подставил ножку
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30.06.2020 19:26 Ответить
Так что это не порохоботы гнобили Зелупу, а *********.
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30.06.2020 19:38 Ответить
ПетяШарій рулює-недаром козлів з поросятами скотиняками кличуть.
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01.07.2020 01:47 Ответить
Russian pig
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01.07.2020 12:15 Ответить
Зеленский и без чужой помощи убил свой рейтинг, что бы быть таким бездарем нужно ещё очень постараться.
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30.06.2020 19:41 Ответить
Любому здравомыслящему человеку было понятно что будет с рейтингами Зеленского построеных на неимоверной брехне и манипуляциях.
Еще в прошлом году весной.
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30.06.2020 19:50 Ответить
"Все так, но немножко не так" (по-украински красивее звучит), то тем не менее... Пан Буткевич Вы можете сколько угодно ставить себя над "ватой", только в таком случае, очень сильно рискуете с этой "ватой" и сродниться не заметно для себя. Вы сами топите постоянно за Пороха и с явным "фэ" на тех, кто голосовал за Зе - и это вместо того (Вы же ж таки журналист или куда?) чтобы разобраться (действительно разобраться, а не списывать все на кЫно про Голобородька).
Попробуйте ка докажите мне, что Порох чем-то лучше Медведчука в желаниях тянуть все под себя. А еще не забывайте, кто этого ушастого (в прямом и переносном смысле) вытащил из небытия, где тот парился еще с 2004 года
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30.06.2020 19:54 Ответить
школота, ти ще не доросло до нету на серйозні теми!
ЗІ: Буткевич і Ярмолаєва минулого року якраз топили проти Пороха. Еспресо - мій канал, на якому я завжди з задоволенням можу послухати Портникова, Зиму, Висоцького, Гурську, Барчук, Шкудор, Яцків, ...
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30.06.2020 20:20 Ответить
Допустити тиху революцію проти олігарха, корупціонера, казнокрада і брехуна, мародера і крадія чужих заслуг,могли тільки порохоботи.Заслуга кума Пупіна тільки у тому,що він їх богему колись до корита привів,а борги,звісно,треба колись віддавати.
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01.07.2020 02:36 Ответить
Зебил, с огоньком нужно, а то тебе так никто ничего не заплатит😁
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01.07.2020 12:15 Ответить
Это наверно единственное незаслуженное обвинение в адрес медведчука!
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30.06.2020 20:42 Ответить
Точка неповернення. Як кум Путіна вбив своїми каналами рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 6505
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30.06.2020 21:05 Ответить
Точка неповернення. Як кум Путіна вбив своїми каналами рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 3592
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30.06.2020 21:31 Ответить
Печерський районний суд, Володимирська, 15. 1 липня, 14:00

Без партійних прапорів.

Завтра ми вийдемо на вулиці, щоб цьому протистояти. Печерський районний суд спробує жалюгідно ув'язнити Петра Порошенка. І ми вийдемо його підтримати. Як і виходили на суди по Стерненку і Рифмастеру, як підтримували Марусю Звіробій і команду генерала Марченка, хлопців з «Азову» і «Кіберальянсу». Тому що це - не правосуддя. Це треш та свавілля. Це неправильно. Як і неправильно залишатись вдома.
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30.06.2020 22:04 Ответить
Точка неповернення. Як кум Путіна вбив своїми каналами рейтинг Зеленського - Цензор.НЕТ 5898
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30.06.2020 22:05 Ответить
Сегодня очередной бой с РАшкой за свободную Украину!!!!
Очередной бой с украинскими гнидами за достоинство!!!!
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01.07.2020 06:31 Ответить
А де порохоботи?Що,вся перемога червоних шарикив з шоколадками достанеться заЖОпам?Не переживу.
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01.07.2020 01:58 Ответить
При порашенко мертвеччук скупив більшість медіа в Україні як би
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01.07.2020 04:14 Ответить
Янек, Пєця і Зєля - три російські шпигуни, а потистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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01.07.2020 11:37 Ответить
Пора его кончить! Сдать в отряд им. Бандеры. Пусть они его повесят. Он- позор нации!
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01.07.2020 05:36 Ответить
Не смешите!
Путин убивает рейтинг ЗЕ! Сказка для ЗЕбилов!!!

Да кому этот ЗЕклоун нужен!!! Он сам каждый раз обсырается по уши!!!
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01.07.2020 09:17 Ответить
зеленский - это лолита вальцман №2..
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01.07.2020 10:25 Ответить
Новая мантра запоребриковых свинособак
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01.07.2020 12:17 Ответить
Ніхто рейтинг Вовіка не вбиває. Він сам це робить. І робить це цілком свідомо. Свідомо саджаючи добровольців і волонтерів, а вбивць українських патріотів - на волю, або навіть у владу. Навіщо це йому? А для того, щоб остаточно ліквідувати Україну. Цими діями російський шпигун Зєля спровокує свідомі, або постановочні збройні заворушення в урядовому кварталі і російські "миротворчики" захоплюють владу.
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01.07.2020 11:36 Ответить
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