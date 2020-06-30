Точка невозврата. Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. ВИДЕО

Кто и как уничтожал рейтинг Владимира Зеленского и зачем это путинскому куму Виктору Медведчуку?

Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Впервые за время президентского срока Зеленского недоверие к его действиям превысило доверие, причем достаточно сильно. В Украине это традиционно означает падение политика вниз. Что интересно, Зеленский умудрился пройти путь к этому падению вдвое быстрее своего предшественника Петра Порошенко. Еще один нюанс, который показали социологи - существенное снижение поддержки украинцами сотрудничества с МВФ.

Кто же приложил руку к такому стремительному падению беспрецедентной популярности Владимира Зеленского? Как медведчуковские каналы и их информационные союзники - Анатолий Шарий и Александр Дубинский - убеждают, что Зеленский - это Порошенко-2? И почему Зеленский, который с самого начала президентства заявлял об опасности Виктора Медведчука, позволил кремлевской колонне делать все, что заблагорассудится? Куда привели войны с социологами и журналистами, а также заигрывание с кумом Путина предыдущего президента, мы хорошо помним.

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