Точка неповернення. Як кум Путіна вбив своїми каналами рейтинг Зеленського. ВIДЕО

Хто і як знищував рейтинг Володимира Зеленського і навіщо це путінському куму Віктору Медведчуку?

Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем. Вперше за час каденції президента Зеленського недовіра до його дій перевищила довіру, причому доволі сильно. В Україні це традиційно означає падіння політика вниз. Цікаво, що Зеленський примудрився пройти шлях до цього падіння вдвічі швидше за свого попередника Петра Порошенка. Ще один нюанс, який показали соціологи - істотне зниження підтримки українцями співпраці з МВФ.

Хто ж доклав руку до такого стрімкого падіння безпрецедентної популярності Володимира Зеленського? Як медведчуківські канали та їхні інформаційні союзники - Анатолій Шарій і Олександр Дубінський - переконують, що Зеленський - це Порошенко-2? І чому Зеленський, який із самого початку президентства заявляв про небезпеку Віктора Медведчука, дозволив кремлівській колоні робити все, що заманеться? Куди привели війни з соціологами та журналістами, а також загравання з кумом Путіна попереднього президента, ми добре пам'ятаємо.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар і підписуйтесь на оновлення! Відвоюємо український Youtube разом.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"