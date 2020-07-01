Украинские бойцы 54-й ОМБр уничтожили позицию российских оккупантов: четверо врагов ликвидированы, трое - тяжело ранены. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины написали на своей странице в соцсети и опубликовали видеозапись успешной атаки.

"Была полностью уничтожена позиция. Ликвидировано 4-х террористов. Три - получили тяжелые ранения (Они наверное уже никогда не возьмут оружия в руки). Уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет", - пишут бойцы в комментарии.

По словам украинский воинов, особую роль в успешности атаки, сыграло интервью террориста Александра Ходаковского на этой позиции, которое тиражировалось через СМИ оккупантов.

"Просмотрев внимательно видео с "Ходоком", мы обнаружили свои ошибки и просчитали точно место, где прячутся террористы. Когда начался очередной обстрел, полетела ответочка на позицию, которую он хорошо "подсветил", - объяснили украинские воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если так дело и дальше пойдёт, то нас потихоньку перебьют", - бойцы ВСУ уничтожают управляемой ракетой позиции террористов "ДНР" на ясиноватской развязке. ВИДЕО