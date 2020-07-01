Украинские бойцы 54-й ОМБр уничтожили позицию российских оккупантов: четверо врагов ликвидированы, трое - тяжело ранены. ВИДЕО беспилотника
Украинские бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины написали на своей странице в соцсети и опубликовали видеозапись успешной атаки.
"Была полностью уничтожена позиция. Ликвидировано 4-х террористов. Три - получили тяжелые ранения (Они наверное уже никогда не возьмут оружия в руки). Уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет", - пишут бойцы в комментарии.
По словам украинский воинов, особую роль в успешности атаки, сыграло интервью террориста Александра Ходаковского на этой позиции, которое тиражировалось через СМИ оккупантов.
"Просмотрев внимательно видео с "Ходоком", мы обнаружили свои ошибки и просчитали точно место, где прячутся террористы. Когда начался очередной обстрел, полетела ответочка на позицию, которую он хорошо "подсветил", - объяснили украинские воины.
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І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...!!! "
Самый правильный щебень!
Видно руки, видно ноги, видно роги..
Видно видно руки, видно ноги, видно ... паспорт.
Слава Захистникам України!
но в твоих рассуждениях полный бред про самоустранение - ибо это есть анархия и развал армии.
классно, молодці!!!! так і треба за кожну брехню - по зубам...