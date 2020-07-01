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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Украинские бойцы 54-й ОМБр уничтожили позицию российских оккупантов: четверо врагов ликвидированы, трое - тяжело ранены. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинские воины написали на своей странице в соцсети и опубликовали видеозапись успешной атаки.

"Была полностью уничтожена позиция. Ликвидировано 4-х террористов. Три - получили тяжелые ранения (Они наверное уже никогда не возьмут оружия в руки). Уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет", - пишут бойцы в комментарии.

По словам украинский воинов, особую роль в успешности атаки, сыграло интервью террориста Александра Ходаковского на этой позиции, которое тиражировалось через СМИ оккупантов.

"Просмотрев внимательно видео с "Ходоком", мы обнаружили свои ошибки и просчитали точно место, где прячутся террористы. Когда начался очередной обстрел, полетела ответочка на позицию, которую он хорошо "подсветил", - объяснили украинские воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если так дело и дальше пойдёт, то нас потихоньку перебьют", - бойцы ВСУ уничтожают управляемой ракетой позиции террористов "ДНР" на ясиноватской развязке. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10159) уничтожение (6974) Ходаковский Александр (16)


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Топ комментарии
+96
Молодці!
Слава Україні!!!
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01.07.2020 11:26
+62
Давіть, козаченьки, лапотну нечість!!
За Україну!! За її волю!!
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01.07.2020 11:28
+54
Світ не став ідеальним, але став кращим і чистішим. Дякуємо, хлопці!
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01.07.2020 11:30
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Молодці!
Слава Україні!!!
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01.07.2020 11:26 Ответить
бийте хлопцi рогатих москалiв !!!
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01.07.2020 12:56 Ответить
примечательно, что дым на первом кадре ввиде карты московии! вот так она вся и пойдёт к ипеням
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01.07.2020 14:42 Ответить
Героям Слава!
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02.07.2020 10:00 Ответить
GOOD JOB!!!
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01.07.2020 11:28 Ответить
Давіть, козаченьки, лапотну нечість!!
За Україну!! За її волю!!
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01.07.2020 11:28 Ответить
Світ не став ідеальним, але став кращим і чистішим. Дякуємо, хлопці!
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01.07.2020 11:30 Ответить
"...За рідную землю, за батьків і друзів,
І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...!!! "
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01.07.2020 11:30 Ответить
У Зеленского одни победы на фронте, в отличие от олигарха Петра Инкогнито.
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01.07.2020 11:31 Ответить
))))))
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01.07.2020 12:01 Ответить
точнось поражает. молодцы
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01.07.2020 11:35 Ответить
Надо марку щебня придумать. К примеру щебень от 54 ки !
Самый правильный щебень!
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01.07.2020 12:02 Ответить
Дійсно,помітив що останнім часом хлопці почали косити лаптеногих з хірургичною точністью! Це вже досягнення! З чим і поздоровляю наших захісників. Слава нашим воїнам! Вболіваємо за Вас! Смерть кацапам!
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01.07.2020 13:41 Ответить
Аж дрантя розлетілося!
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01.07.2020 11:35 Ответить
ни один кокошник не исполнил фигуру высшего пилотажа...
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01.07.2020 23:09 Ответить
ой гарно накидали хлопці !!!! !!!! !!!!
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01.07.2020 11:36 Ответить
А як гарно полетіла носова хустинка! А, нє... То портянка з ногою...
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01.07.2020 11:41 Ответить
Поховали москаля край дороги..
Видно руки, видно ноги, видно роги..
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01.07.2020 11:44 Ответить
Поховали москаля у фуфайці,
Видно видно руки, видно ноги, видно ... паспорт.
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01.07.2020 11:47 Ответить
Так держать! Хоть какой то позитив
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01.07.2020 11:46 Ответить
Як гарно. Точненько один в один поклали "гостинці" путлерастам!
Слава Захистникам України!
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01.07.2020 11:48 Ответить
Хороший рузькэ - мертвый рузькэ
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01.07.2020 11:50 Ответить
Не останавливаться, и расширяться.
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01.07.2020 11:54 Ответить
пипец, ПАЦАНЫ ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!
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01.07.2020 11:55 Ответить
Вот так смотрел бы и смотрел...
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01.07.2020 11:55 Ответить
Таки я не понял - порохоботы квакают, что зеля сдал все кацапам, перестали стрелять...они врут наверное?
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01.07.2020 11:56 Ответить
Да клали они с прибором на этого клоуна.
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01.07.2020 11:58 Ответить
но ведь порошнявые псы пишут что нет - все сдали, ВСУ отошли - не отвечают? писали же? пруфов полон интернет))) А вывод такой - порошнявые псы - это путинские кацапсинские прихвостни, работабщие на подрыв Украины. Натрульные саботажники и вредители.
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01.07.2020 12:01 Ответить
Каждый воин, который вопреки зелёным приказам, просто не перестал стрелять, а подсмалил таки очередного кацапа, - национальный герой!
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01.07.2020 12:08 Ответить
Каждый воин действует по указке командира - командир вшестоящего начальства - вышестоящее начальство - главнокомандующему. Цепочки я сокраил. т. е. ты утверждаешь, кацап, что в армии Украины - полная анархия? ты совсем больной. лапоть?
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01.07.2020 12:10 Ответить
Из всей цепочки украинские воины устранили Зе, (точнее он сам самоустранился, от греха подальше). А кацапов как жарили, так и дальше жарить будут. Слава Украине!
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01.07.2020 12:18 Ответить
Слава Воинам!.
но в твоих рассуждениях полный бред про самоустранение - ибо это есть анархия и развал армии.
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01.07.2020 12:21 Ответить
Хоть и говорят, что одна паршивая овца всё стадо портит, но в нашей армии не поможет даже пастуший колокольчик на шее у барана.
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01.07.2020 12:30 Ответить
Медаль сепару за помощь!
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01.07.2020 11:57 Ответить
Тютелька в тютельку!
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01.07.2020 11:59 Ответить
цікаво, бубочка там вже тупотить ніжками від "вазмущенія", чи ще ні??
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01.07.2020 12:03 Ответить
він ай кос курить
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01.07.2020 16:16 Ответить
чортів укурок на нашу голову .
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01.07.2020 16:19 Ответить
кучненько)
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01.07.2020 12:07 Ответить
от бы так и наших депутатов,раз и усьо)
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01.07.2020 12:19 Ответить
Слава жовто-блакітним Укропам !!!
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01.07.2020 12:24 Ответить
Надо так, чтобы даже рог и копыт не оставалось!
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01.07.2020 12:25 Ответить
На змаганнях ВСУ з мінометання смішніше за всіх металися російські найманці, в окопи яких, власне, і летіли міни.
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01.07.2020 12:32 Ответить
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01.07.2020 12:36 Ответить
Який фейєрверк!!!!!!!!!!!!!!!! Просто свято якесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.07.2020 12:38 Ответить
ЯК же ж гарно! Як масла в кашу! Не збавляйте темпу, хлоці і БУДЬТЕ ЖИВІ!!
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01.07.2020 12:59 Ответить
--- О-сьо *- сьо !!! ЗЕ-ник дізнається---всих гармашів відправе у дисбат !!! Це ж треба : так .зухвало. зірвати багатообіцяючі. мирні ініціативи президента !?!?!? А якщо серйозно :---- це просто чудово !!! / хіба що краще у супроводі звучав би " Козацький марш" . аніж " Голоси Урогваю " /
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01.07.2020 13:09 Ответить
САША ХОДОК - НЕ БРЕШИ ))))))))
классно, молодці!!!! так і треба за кожну брехню - по зубам...
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01.07.2020 13:27 Ответить
Много раз посмотрел, но кроме и без того разрушенных руин, ничего не увидел. Последнее время какие-то странные несодержательные видео пошли. Ну ладно, наверное хорошо спрятались эти как минимум семеро чуваков.
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01.07.2020 13:31 Ответить
навіщо козломорді самі себе так неохайно розтрощили ..?!!
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01.07.2020 13:38 Ответить
Ну хоть маленьким калибром. Потом Путин разрешит ударные беспилотники, будет веселее.
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01.07.2020 13:57 Ответить
Ху#ло та путлерасtи даремно полізли в Україну. Тут не Молдова,, не Чечня (хоча Чечени красені покрашили гарно кацапів ще й дань зара збирають з їх) , не Грузія. Українці вміють захищати свій дім від рашистів.
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01.07.2020 14:13 Ответить
Только так.кацапо-фашисты понимают только силу
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01.07.2020 14:00 Ответить
мочити,мочити і весь час мочити орків до останнього окупанта
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01.07.2020 14:33 Ответить
отличная кучность! молодцы так держать!
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01.07.2020 14:44 Ответить
Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено - Цензор.НЕТ 3280
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01.07.2020 15:11 Ответить
Стріляли мітко і кучно! Молодці! А звідкіля дані про втрати ворога?
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01.07.2020 16:15 Ответить
Файно! Дякую.
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01.07.2020 16:30 Ответить
Рубай їх хлопці!!!
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01.07.2020 17:07 Ответить
Українські бійці 54-ї ОМБр знищили позицію російських окупантів: чотирьох ворогів ліквідовано, трьох - важко поранено - Цензор.НЕТ 765
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01.07.2020 20:54 Ответить
Душманюк ставить лайк!
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01.07.2020 23:12 Ответить
Якось необачно самопідірвалися і так разів з десять-янелох жеж війська відвів.
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02.07.2020 03:22 Ответить
Треба робити бомби з горючою сумішшю, щоб не тільки вибух був, а ще й пожежа велика. Можна ще газ випробовувати різний в бомбах. Можна отрути ще різні використовувати! Можно кислоти рiзнi ще. Можна на окопи ворога скидати з безпілотників в ящиках або в якихось ще формах різних блох, клопiв, можна навіть скидати пакети з гнилої всякої водою або кров'ю тварин, щоб воно сильно смерділо по-перше, а по-друге приваблювало море мух, щурів і т.п. Можна кліщів енцефалітних скинути на росіян! Можна робити бомби з газом в якому можна і отрути використовувати і біологічну зброю.
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02.07.2020 04:34 Ответить
Хммм, действительно Dark Side...
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02.07.2020 06:41 Ответить
Такие видео смотрел бы и смотрел. Жалко только эта 54 ОМБр такие видео вывешивает. Я полагаю что не только они нечисть утилизуют. У других что, камер нету чтоб заснять процесс?
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02.07.2020 06:40 Ответить
благодаря ВСУ, у петушария уже минус три подписчика.
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02.07.2020 09:39 Ответить
 
 