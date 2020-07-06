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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 543 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего - 49 043 случая
Автор: Степан Гутник
Топ комментарии
+2 Ali Hasan
Тепер вся робота МОЗу складається із брифінгів? Дайте орден Степанову і Ляшку за сприяння короновірусу!
показать весь комментарий06.07.2020 08:53
+1 Андрей Яковлев #174338
"Пандемія коронавірусу" є механізмом перезапуску світу з подальшим втіленням Agenda2030.
На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
показать весь комментарий06.07.2020 08:54
+1 Виктор Степаненко
Каждый день показывают цифру заболевших медиков за последние сутки и с начала эпидемии . А число умерших от коронавируса медработников умалчивают . Если даже среди своих информацией не владеют то и всем остальным "цифрам " веры нет .
показать весь комментарий06.07.2020 09:04
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На сайті ООН: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
Стаття Майка Адамса, в якій він дав своє пояснення 17 пунктів програми ООН, щоб читачі дізналися про справжні цілі авторів документів:
• Програма Сталого Розвитку до 2030 року, [1]
• 17 цілей сталого розвитку. [2]
Документи описують поглинання держав і народів глобальної владою. Цілі документів - не більше ніж кодові слова для програми світового корпоративного управління, яке призведе людство в злидні, збагачуючи власників корпорацій.
Документи нічого не говорять про свободу людини, про захист прав особистості, про невід'ємні права людини, дарованих Творцем. Цінності, як свобода і права людини не входять ні в одну з 17 цілей ООН. Документи також не пояснюють, як цілі будуть досягнуті. Однак з тексту зрозуміло, що цілі можуть бути досягнуті тільки за допомогою глобального управління через правителів залежних тоталітарних держав.
Мета 1: Повсюдно покінчити з бідністю у всіх її формах.
Сенс: Поставити всіх на держдопомогу, продовольчі талони, житлові субсидії та подачки, які перетворять людей на слухняних рабів. Не дозволяти людям забезпечувати самих себе. Привчати населення до покори тим, хто дає посібники на їжу і предмети першої необхідності. Оголосити це "перемогою над бідністю".
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку, поліпшити харчування і сприяти сталому сільському господарству.
Сенс: Підсадити всю планету на залежність від ГМО насіння корпорації Monsanto, збільшити використання смертоносних гербіцидів під приводом збільшення виробництва сх. культур. Створювати генетично модифіковані рослини для посилення вітамінних та ін. властивостей, не маючи уявлення про наслідки генетичного забруднення і міжвидових генетичних експериментів на тендітну екосистему.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти благополуччю всіх в будь-якому віці.
Сенс: Примусова вакцинація для дітей і дорослих під загрозою арешту і тюремного ув'язнення. Підсаджувати на важкі ліки дітей і підлітків. Проводити масові медикаментозні профілактичні програми під приводом поліпшення здоров'я.
Мета 4: Забезпечити справедливу якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя.
Сенс: Освіта повинна виховувати слухняних працівників, а не незалежних мислителів. Не допускати самоосвіту з альтернативних джерел.
Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори.
Ціль 6: Забезпечити доступність і збалансоване управління водопостачанням і санітарією.
Сенс: Передати корпораціям контроль над світовими запасами води і стягувати монопольні ціни за доставку води.
Мета 7: Забезпечити доступ до надійної, стійкої, ******** енергії для всіх.
Сенс: Ввести штрафи за використання вугілля, газу і нафти, одночасно ************, "зелену енергетику". Компанії зеленої енергетики, що виробляють дорогу і ненадійну енергію, неконкурентноспроможні, тому повинні надаватися субсидія державою.
Мета 8: Сприяти сталому економічному зростанню на повну зайнятість для всіх.
Сенс: Знищити малий бізнес. Змусити роботодавців дотримуватися квоти найму ЛГБТ-працівників. Встановити загальну шкалу зарплати для всіх підприємств в умовах централізовано планованої економіки. Зруйнувати ринкову економіку. Відмовити в ліцензіях компаніям, які не підкоряються диктату.
Мета 9: Створити стійку інфраструктуру, сприяти стійкій індустріалізації, стимулювати інновації.
Сенс: Поневолити країни борговими зобов'язаннями перед Світовим банком. Змусити витрачати боргові гроші на продукцію корпорацій і будівництво непотрібних великомасштабних проектів, які занурять країни в ще більші борги. У книзі Джона Перкінса "Сповідь економічного кілера", ця схема повторювалася незліченну кількість в різних країнах світу.
Мета 10: Скоротити нерівність всередині країн та між ними.
Сенс: Конфіскувати власність заможних підприємців, іноваторів, інженерів і незалежних вчених. Передати конфісковане багатство глобальним паразитам, які харчуються працею інших, нічого не вносячи в суспільство, прикриваючись гаслами про загальну рівність.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти безпечними, надійними і стійкими.
Сенс: Заборонити людям володіти будь-якою зброєю, зосередивши зброю в руках урядових силовиків, які контролюють беззбройний, поневолений клас жебраків робітників. Ввести кримінальну відповідальність за проживання в заміських та сільських районах, створивши охоронювані райони в стилі Голодних ігор. Загнати людей в щільно упаковані, жорстко контрольовані міста, де вони будуть перебувати під цілодобовим наглядом і під впливом пропаганди.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Сенс: Стягувати каральні податки на виробництво і використання викопного палива і благ на його основі. Привчити людей жити в умовах зниженого рівня життя, який все більше нагадуватиме умови Третього світу. Використовувати ЗМІ, кіно і соцмережі для шельмування тих, хто перевищує ліміти використання води та електрики. Заохочувати доносительство в обмін на винагороду.
Мета 13: Вжити термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату і його наслідками.
Сенс: Встановити квоти на споживання енергії на людину і карати за перевищення лімітів. Встановити спостереження за енергоспоживанням. Карати власників транспортних засобів, щоб змусити маси перейти на громадський транспорт, де розпізнаванням можна відслідковувати кожну людину.
Мета 14: Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Заборонити більшу частину океанського рибальства, викликавши брак продовольства і зростання цін на продукти харчування. Ввести кримінальну відповідальність за експлуатацію приватних риболовних суден, поставити рибальські промисли під контроль, дозволивши їх тільки корпораціям.
Мета 15: Захист, відновлення і заохочення сталого використання наземних екосистем, стале управління лісами, боротьба з опустелюванням, стримування деградації грунтів і скорочення біологічного різноманіття.
Сенс: Змусити людей покинути сільськогосподарські і заміські райони. Ввести кримінальну відповідальність за приватну власність на землю, включаючи ферми, ранчо, сх. ділянки і дачі. Контролювати сільське господарство через корпоративно-урядову бюрократію. Заборонити дров'яні, вугільні та інші печі. Заборонити збір дощової води. Заборонити домашнє городництво і садівництво. У продовольчому забезпеченні населення повинно повністю залежати від уряду.
Мета 16: Сприяти розвитку мирного суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх, створити ефективні, підзвітні інклюзивні інститути на всіх рівнях.
Сенс: Надати правовий імунітет нелегальним іноземцям та меншинам, перетворивши їх в привілейовану верству, якій дозволено обмежене насильство по відношенню до інших. "Інклюзивні інститути" означають надання сприятливих умов корпораціям. Використання поліції і спецслужб для придушення неблагонадійних груп, ігноруючи при цьому злочинну діяльність корпорацій і політичної еліти.
Мета 17: Зміцнювати кошти глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Сенс: Прийняти глобальні торговельні закони, які пригнічують національні закони, даючи корпораціям необмежені повноваження. Прийняти глобальні торгові пакти, які анулюють національне закони і скасовують закони про інтелектуальну власність, щоб гарантувати корпораціям монополію на ліки, насіння, хімікати і технології. Анулювати національні закони і вимагати підпорядкування торговельних угод, розробленим корпораціями і скріпленим печаткою ООН.
У документі йдеться: "Ми зобов'язуємося невпинно працювати для повного здійснення цієї програми до 2030 року."
вот как в действительности выглядит ,
то что касается например "https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/ Мета 5: Досягнення гендерної рівності ... "
(06.07.2020 08:54) :
"Мета 5: Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчаток.
Сенс: Криміналізація християнства, маргіналізація гетеросексуальності, демонізація чоловіків, пропаганда ЛГБТ. Справжня мета полягає не в рівності, а маргіналізації і ганьбу будь-якого, хто висловлює чоловічі якості. Кінцева мета полягає в тому, щоб фемінізувати суспільство і прищепити слухняність. Оскільки тільки чоловіча енергія здатна повстати проти гноблення і боротися за права, остільки придушення чоловічої енергії і мужності є ключем до підтримання населення в стані покори"
ты чьих будешь бот номерок 46ec7505 ?
соросятина ? или сразу фэсэбэ-шный ?
и кито твой вождь номерок 46ec7505 ?
-Гоги , ты в Масква бил?
-Бил!
-В тэатр хадыл?
-Нет. На балэт хадыл.
-Гоги...А что такое балэт?
-Ну -это када 3 женщина танцуют и 1 такой мужик в калаготках вибигает на сцена. Подбежаль к одной, подняль понюхаль -нэ ево женьщина. Подбежаль ко второй-подняль, понюхаль опять не ево женьщина.Подбежаль к третей , падняль, понюхаль-ево женщина, держит над головой ее, побежиль на лево -нэгде , побежаль на прово-нэгде . И так бегаль металься по сцене пол часа, потом стал посередине и плачэт.И тут вэсь зал встает, хлопает и крэчит: 'Е-бис! е-бис!!!' А он стоит и не может -набегалься (