Ватные казаки сдают Запорожье? ВИДЕО

Как адепты "русского мира", пробовавшие расколоть Украину в 2014-м, снова поднимают голову и почему им за это ничего не было? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

На днях президент Владимир Зеленский съездил в Одессу, чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. При этом не так далеко от Одессы - в Мелитополе - на днях произошли события, которые должны не на шутку насторожить украинские спецслужбы и украинское руководство.

Забросанные яйцами в 2014-м году казачки московского патриархата не были наказаны и снова поднимают голову. В Мелитополе они открыли "курень" и собрались охранять общественный порядок. А еще ведут переговоры о сотрудничестве - внимание - с пограничной заставой! Возглавляет этот праздник абсурда, который попахивает госизменой, прямые российские агенты в Украине - подручный Януковича и фигурант пленок Глазьева. Так называемый атаман Панченко должен был возглавить захват власти в Запорожье в 2014-м. Но, к счастью, не сложилось.

Итак, как российские приспешники мечтают повторить усовершенствованный сценарий "русской весны"? Почему Зеленский никак не борется с Медведчуком? При чем тут вода в Крым и какие планы у россиян на украинское Причерноморье?

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Напоминаем, В Мелитополе открыли канцелярию куреня Запорожского войска низового. Его члены собираются охранять общественный порядок наравне с полицией. Лидер организации Александр Панченко фигурирует в телефонных переговорах советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева с депутатом Госдумы Константином Затулиным в марте 2014 года, как человек, с помощью которой россияне надеялись взять регион под свой контроль. Эти записи были обнародованы в 2018 году во время судебного заседания о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Александр Панченко есть на сайте "Миротворец".