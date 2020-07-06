Ватні казаки здають Запоріжжя? ВIДЕО
Як адепти "русского мира", які намагалися розколоти Україну в 2014-му, знову піднімають голову і чому їм за це нічого не було? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Днями президент Володимир Зеленський з'їздив до Одеси, щоб урочисто виступити перед моряками і вкотре не назвати Росію агресором. Але принаймні згадати звільнення Слов'янська. При цьому не так далеко від Одеси - у Мелітополі - днями відбулися події, що мали би насторожити українські спецслужби і українське керівництво.
Закидані яйцями у 2014-му році казачки московського патріархату не були покарані і знову піднімають голову. В Мелітополі вони відкрили "курінь" і зібралися охороняти громадський порядок. А ще ведуть переговори про співпрацю - увага - із прикордонною заставою! Очолюють це свято абсурду, що пахне держзрадою, прямі російські агенти в Україні - посіпака Януковича і фігурант плівок Глазьєва. Так званий отаман Панченко мав очолити захоплення влади в Запоріжжі у 2014-му. Але, на щастя, не склалося.
Тож, як російські посіпаки мріють повторити вдосконалений сценарій "русской весны"? Чому Зеленський ніяк не бореться із Медведчуком? До чого тут вода в Крим і які плани в росіян на українське Причорномор'я?
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Нагадаємо, у Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.
Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".
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Зєлю геть. Дострокові.
Всем "зайчикам", которые считают, что "High Treason" - это 17-век самое позднее, и потому "хи-и, да ха-ха" напомню, про случай Сэра Роджера Кейзмента (Sir Roger Casement) 1916 (!) года.
Этот представитель британской элиты, "отец борцунов" за права человека ("Described as the "father of twentieth-century human rights investigations",https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Casement#cite_note-2 [2] he was honoured in 1905 for the https://en.wikipedia.org/wiki/Casement_Report Casement Report on the https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_Free_State Congo and knighted in 1911 for his important investigations of human rights abuses in Peru" Википедиа), был обвинен именно что в "High Treason", за то, что подбивал британских военнопленных в Германии предать клятву верности королю Британии и присоединиться к войскам противника, то есть Германии.
Обратите внимание, что речь не шла о сдаче Британии Германии, а именно о предательстве, а сейчас вообще страны свои сдают что русским, что китайцам-коммунякам наши современные "зайчики'.
Повесили сэра за такое дело, конечно, как не повесить.
Между прочим, это было гуманно, потому как "в раньшее время" за предательство казнили несколько иначе, так, что и читать неприятно.
Да, суда, где рассматриваются уголовные дела, то есть Criminal Court, для обвиняемых в High Treason не требуется, их судит трибунал (!) из 3 судей и жюри.
И, поскольку, английский Treason Act 13451 (!) года никто не отменял, то сдается мне, что найдется подобня статья и в Украине, и в Австралии.
Так что "зайчикам" - проституткам тоталитарных режимов - следует крепко задуматься, а то ли это, что они хотят получить.
вата є
вата буде -
вата повинна бути знищена.
Ярош, Стерненко эти бы разобрались быстро.
Хуже всего тот факт, что половина личного состава мусоров - ватники.
Вимагаю введення смертноi кари для свинячих потомкiв з Рахи.
Запорожцы молодцы, что не пустили рюзьке мир в свой город. Теперь у вас нет ни аллеи ангелов, ни смерти и разрухи, как в Абхазии, Приднестровье и Новоотсоссии!
Віжу ваши рожи, братци, же ву прі!" (с)
Не просто так, кацапські попи з кизяками саме в Запоріжжя полізли, колиску українського козацтва.
Де СБУ, поліція? Чи нормуль, все по плану, спущеному з *******?
оргнаны безопасности лишь создают какой то деятельности, но по факту бездействуют и давно уже превратились в филиал фсб
плохо другое - прольется много крови
В лампасах ,аксельбантах ,газирях...
Переродились з КОЗАКІВ в люмпенів,
Прислужками при церквах і "царях".
В.О. Зеленському
Копія:
Голові Служби Безпеки України
Міністру оброни України
Голові Державної прикордонної служби України
Голові Служби зовнішньої розвідки України
Відкрите Звернення Великої Ради отаманів Запорозького козацтва
щодо активізації дій антиукраїнських силових угрупувань на території держави
Шановний пане Президенте!
До Вас звертаються учасники Запорозького козацького патріотичного Руху опору агресорам і окупантам, створеного на початку 2014-го року з метою захисту України від зовнішніх і внутрішніх ворогів. У складі Руху представники п'яти областей, учасники Революції Гідності, ветерани АТО, волонтери, представники наукової і творчої інтелігенції, учасники бойових дій.
Останнім часом в ЗМІ з'являється інформація про діяльність козацьких організацій, яка спрямована на захоплення контролю за вулицею та впливу на українське суспільство.
В часи великої небезпеки від російських агресорів і окупантів, з'являються «заслані казачки». Мова йде про одіозні всім відомі промосковські організації, якими керує «отаман» Олександр Панченко - «Союз козаків України Військо Запорозьке» та «Козацьке військо Запорозьке Низове».
Під час подій 2013-2014 років, зазначені формування знаходилась в авангарді посягання на суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Саме за допомогою «казаков» Панченка, як відомо з оприлюднених матеріалів СБУ, російські емісари сподівались створити так звану «Запорізьку народну республіку».
Зважаючи на зазначене, дуже небезпечною для національної безпеки та оборони є ініціатива мелітопольського осередку «Союзу козаків України Військо Запорозьке» щодо намірів з організації народної міліції з забезпечення громадського порядку та охорони державного кордону.
Ми обурені самою можливістю створення в країні на легальній основі так званих «формувань з охорони громадського правопорядку», або так званої «народної міліції». Чим це закінчилося на Донбасі та в Криму всім добре відомо.
Також, маємо підозру щодо можливого зв'язку згаданих «організацій» з спецслужбами РФ. Є очевидним, що проросійські козацькі формування, у разі наступу окупантів діятимуть синхронно з військами ворога, як на східному так і на південному напрямках. Отже загроза продовження наступу з боку Росії існує і Вам це добре відомо.
Звертаємо Вашу увагу на поширення в українському інформаційному просторі відверто замовних матеріалів які піддають сумніву або шельмують героїчні сторінки нашої історії і сьогодення. На нашу переконливу думку, це пряме порушення норм державної Доктрини інформаційної безпеки, людяності та журналістської етики, коли в ефірі України виступають вбивці і терористи, державні зрадники.
На період війни, відповідно до провідного світового досвіду, повинна діяти сувора заборона надання можливості впливу на суспільство провокаторів та посіпак держави-ворога.
Водночас, неприпустимим є допущення до охорони державного кордону та громадської безпеки організацій з сумнівною репутацією, зокрема, формувань що афільовані з російськими державними установами, громадськими та релігійними структурами.
Звертаємо Вашу увагу на необхідності здійснення перевірки вже зареєстрованих громадських організацій та приватних структур, яким надано право на охорону об'єктів соціальної та промислової інфраструктури, патрулювання вулиць міст і районів. Такі заходи є необхідними і вчасними для недопущення реалізації кремлівських сценаріїв дестабілізації в нашій державі.
Окрім того, важливим є законодавче впровадження ефективних механізмів участі патріотично налаштованих громадян України у функціонуванні системи територіальної оборони. Традиції Запорозького козацтва як явища в історії України у поєднанні з ********* стандартами системи тероборони країн НАТО може стати у нагоді при формуванні дієвої системи захисту країни від російського агресора.
Подальші спроби навмисного розхитування громадсько-політичної ситуації в країні в період фактичної гібридної війни та окупації Криму і Донбасу країною агресором - РФ можуть мати вкрай негативні наслідки і суттєве погіршення соціально-політичного стану в країні.
Просимо Вас взяти на особистий контроль питання викладені у Звернені та провести відповідне засідання РНБО і комітету з питань безпеки і оборони Верховної Ради України.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів Запопозького козацтва Дмитро Сухінін Гора
Отамани; Старійшини і старшина Руху опору: Ілля Лапін, Олександр Лобас, Костянтин Рижов, Ігор Грицаєнко, Олександр Притула, Микола Григоряк, Микола Никипілий, Олександр Литвин, Ігор Мазепа, Віктор Гонтар, Олександр Кириленко, Володимир Лютий, Ігор Зубрицький, Валентин Терлецький, Валерій Кутовий, Олег Куртов, Олександр Грицаєнко, Дмитро Миколенко, Валерій Свідерський, Іван Нонка,Георгій Шаповалов, Костянтин Лямцев, Іван Гищук, Михайло Живиця, Валерій Матченко, Світлана Лиходід, Олена Ханат, Роман Авдєєв, Микола Деркач, Павло Білан, Валентин Супрун, козацький звичаєвий священник ПЦУ отець Василь ( Терно ), Геннадій Белогуров, Володимир Мельниченко, Віктор Кучинський, Микола Кущ, Петро Бойчук, Володимир Гарбуз, Микола Говоруха, Сергій Гарін, Олександр Кашарін, Володимир Воловодюк, Євген, Володимир Гонський, Валентин Сперкач, Жаворонков, Анатолій Петько, Віктор Ткаченко, Галина Ревуцька, Леонід Собакар, Юрій Могилевець. http://pravozahisnik.zp.ua/podi%D1%97/vidkrite-zvernennya-veliko%D1%97-radi-otamaniv-zaporozkogo-kozactva-shhodo-aktivizaci%D1%97-dij-antiukra%D1%97nskix-silovix-ugrupuvan-na-teritori%D1%97-derzhavi.html
долбодятлы, короче !!!!
Куда смотрит СБУ?!
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
https://www.youtube.com/watch?v=IKAv6CMTruo https://www.youtube.com/watch?v=IKAv6CMTruo&feature=youtu.be
Никакие казаки Украине не нужны вообще. Казаки это государство в государстве. Природа казачества это самоуправление.
Сотни лет назад казаки были в тех местах где не было централизованной власти. То есть в Запорожье. Там у них была своя власть, так как другой там не было. Теперь в Запорожье под действием центральной власти. Двувластие ни в каких регионах Украины не нужно. Казачество Украине не нужно совсем. Всех распустить совсем.