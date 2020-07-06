Ватні казаки здають Запоріжжя? ВIДЕО

Як адепти "русского мира", які намагалися розколоти Україну в 2014-му, знову піднімають голову і чому їм за це нічого не було? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Днями президент Володимир Зеленський з'їздив до Одеси, щоб урочисто виступити перед моряками і вкотре не назвати Росію агресором. Але принаймні згадати звільнення Слов'янська. При цьому не так далеко від Одеси - у Мелітополі - днями відбулися події, що мали би насторожити українські спецслужби і українське керівництво.

Закидані яйцями у 2014-му році казачки московського патріархату не були покарані і знову піднімають голову. В Мелітополі вони відкрили "курінь" і зібралися охороняти громадський порядок. А ще ведуть переговори про співпрацю - увага - із прикордонною заставою! Очолюють це свято абсурду, що пахне держзрадою, прямі російські агенти в Україні - посіпака Януковича і фігурант плівок Глазьєва. Так званий отаман Панченко мав очолити захоплення влади в Запоріжжі у 2014-му. Але, на щастя, не склалося.

Тож, як російські посіпаки мріють повторити вдосконалений сценарій "русской весны"? Чому Зеленський ніяк не бореться із Медведчуком? До чого тут вода в Крим і які плани в росіян на українське Причорномор'я?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся на оновлення! Відвоюємо український Youtube разом.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, у Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.

Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".