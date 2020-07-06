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Ватні казаки здають Запоріжжя? ВIДЕО

Як адепти "русского мира", які намагалися розколоти Україну в 2014-му, знову піднімають голову і чому їм за це нічого не було? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Днями президент Володимир Зеленський з'їздив до Одеси, щоб урочисто виступити перед моряками і вкотре не назвати Росію агресором. Але принаймні згадати звільнення Слов'янська. При цьому не так далеко від Одеси - у Мелітополі - днями відбулися події, що мали би насторожити українські спецслужби і українське керівництво.

Закидані яйцями у 2014-му році казачки московського патріархату не були покарані і знову піднімають голову. В Мелітополі вони відкрили "курінь" і зібралися охороняти громадський порядок. А ще ведуть переговори про співпрацю - увага - із прикордонною заставою! Очолюють це свято абсурду, що пахне держзрадою, прямі російські агенти в Україні - посіпака Януковича і фігурант плівок Глазьєва. Так званий отаман Панченко мав очолити захоплення влади в Запоріжжі у 2014-му. Але, на щастя, не склалося.

Тож, як російські посіпаки мріють повторити вдосконалений сценарій "русской весны"? Чому Зеленський ніяк не бореться із Медведчуком? До чого тут вода в Крим і які плани в росіян на українське Причорномор'я?

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Нагадаємо, у Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.

Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".

Автор: 

Запоріжжя (2282) козаки (45) Мелітополь (771) Глазьєв Сергій (51) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+88
При Порохе был бардак, но он постоянно уменьшался. При клоуне он же постоянно растет! И берегов не видно.
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06.07.2020 09:36
+61
Баканов что за хрень? У осла я уже ничего не спрашиваю?
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06.07.2020 09:38
+52
чтобы торжественно выступить перед моряками и еще раз не назвать Россию агрессором. Но по крайней мере вспомнить освобождения Славянска. Источник: https://censor.net/v3206214
НО КАК ВСПОМНИТЬ!!!!
Ватные казаки сдают Запорожье? - Цензор.НЕТ 3579
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06.07.2020 09:39
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Логічно... Зустрічне питання: навіщо виконувати в 2020 те, що припинило діяти в 2015?
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06.07.2020 11:12 Відповісти
Касап, я пониааю ваше желание Петра Алексеевича посадить, но мы как-то без вас, свинособак, разберемся сами.
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06.07.2020 10:31 Відповісти
справа про держзраду буде обов'язково але проти твого улюбленого пейсатого блазня
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06.07.2020 10:57 Відповісти
Пєця і Зєля - одна і та шобла, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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06.07.2020 11:29 Відповісти
може шобла і та сама, але Петро був деяким плюсом для країни, а зеля - це суцільний мінус місцями переходящий у катастрофи
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09.07.2020 10:53 Відповісти
А ти з тих рембів,що чекають команди Донецьк брати ?
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Гнать цих гнид-казаков у три шиї. А куди дивиться поліція? Чи Аваков вже намилився здавати Запорізьку обл?
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07.07.2020 07:26 Відповісти
Так.Без "криші" в СБУ,чи МВС, ці мудаки не рипалися б.
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07.07.2020 08:25 Відповісти
этих ряженых казачков надо загнать в карьер, заставить добывать вручную гранит на могилы воинов, погибших в боях в расийскими агрессорами... а карьер огородит забором, чтобы ни одна падла не выскочила...а попов кацапского парханата вообще изгнать из Украины...
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06.07.2020 10:07 Відповісти
Всем "зайчикам" - что про-российским проституткам в Украине, что про-китайским проститукам в Австралии рекомендую ознакомиться с таким преступлением, как "High Treason", и тем, какое за него следовало наказание.
Всем "зайчикам", которые считают, что "High Treason" - это 17-век самое позднее, и потому "хи-и, да ха-ха" напомню, про случай Сэра Роджера Кейзмента (Sir Roger Casement) 1916 (!) года.
Этот представитель британской элиты, "отец борцунов" за права человека ("Described as the "father of twentieth-century human rights investigations",https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Casement#cite_note-2 [2] he was honoured in 1905 for the https://en.wikipedia.org/wiki/Casement_Report Casement Report on the https://en.wikipedia.org/wiki/Congo_Free_State Congo and knighted in 1911 for his important investigations of human rights abuses in Peru" Википедиа), был обвинен именно что в "High Treason", за то, что подбивал британских военнопленных в Германии предать клятву верности королю Британии и присоединиться к войскам противника, то есть Германии.
Обратите внимание, что речь не шла о сдаче Британии Германии, а именно о предательстве, а сейчас вообще страны свои сдают что русским, что китайцам-коммунякам наши современные "зайчики'.

Повесили сэра за такое дело, конечно, как не повесить.
Между прочим, это было гуманно, потому как "в раньшее время" за предательство казнили несколько иначе, так, что и читать неприятно.
Да, суда, где рассматриваются уголовные дела, то есть Criminal Court, для обвиняемых в High Treason не требуется, их судит трибунал (!) из 3 судей и жюри.
И, поскольку, английский Treason Act 13451 (!) года никто не отменял, то сдается мне, что найдется подобня статья и в Украине, и в Австралии.
Так что "зайчикам" - проституткам тоталитарных режимов - следует крепко задуматься, а то ли это, что они хотят получить.
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06.07.2020 10:10 Відповісти
пора HT пришить BLM-истам и т.п. АF-еристам.
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06.07.2020 18:56 Відповісти
Блін, чим би по них шандарахнути ?
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06.07.2020 10:18 Відповісти
вата була
вата є
вата буде -
вата повинна бути знищена.
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06.07.2020 18:53 Відповісти
Патріоти України, чому мовчимо?! Чому боролися за Україну в 14 а зараз опустили руки?! Я розумію, шо до влади тимчасово прийшли кремлівські зелялькі, але хто як не ми будемо захищати Україну від ватних акупантів?!
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06.07.2020 10:26 Відповісти
Які ще "казаки", хіба що кацапські, бо запорізьких кОзаків немає вже 300 років. Розганяти стусанами кацапських імітаторів.
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06.07.2020 10:29 Відповісти
Ни Порошенко, ни Зеленский не будут с кизяками разбираться.
Ярош, Стерненко эти бы разобрались быстро.
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06.07.2020 10:34 Відповісти
В Запорожье сидит Ахметов. Кроме того, мэр г. Запорожье. - Буряк - член партии ОПЗЖ. Запорожье - это змеиное ватное кубло. Там нужно проводить тотальную зачистку, продезинфицировать весь регион от ваты.
Хуже всего тот факт, что половина личного состава мусоров - ватники.
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06.07.2020 10:37 Відповісти
Я - потомок Козакiв з Сiчi.
Вимагаю введення смертноi кари для свинячих потомкiв з Рахи.
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06.07.2020 10:39 Відповісти
13.04.13. Запорожье
Ватні казаки здають Запоріжжя? - Цензор.НЕТ 8594
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06.07.2020 10:39 Відповісти
исправьте год на 2014.
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06.07.2020 11:36 Відповісти
Да , 13.04.14
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06.07.2020 11:51 Відповісти
А какие там красивые тюльпаны всегда росли! Ресторан россия еще существует, через дорогу в парке, напротив деревянной крепости? Самолет-кинотеатр давно убрали вроде бы.
Запорожцы молодцы, что не пустили рюзьке мир в свой город. Теперь у вас нет ни аллеи ангелов, ни смерти и разрухи, как в Абхазии, Приднестровье и Новоотсоссии!
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06.07.2020 23:07 Відповісти
"Город Запорожьє - санітейшен фрі!
Віжу ваши рожи, братци, же ву прі!" (с)
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06.07.2020 10:49 Відповісти
Наше "казачество" это сброд алкашей и прочих отбросов готовое за деньги хоть с чертями плясать ! А то что их используют спецслужбы это понятно !
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06.07.2020 10:49 Відповісти
Запоріжські КОЗАКИ, цей ряжений ватний непотріб, з лайном змішали б.
Не просто так, кацапські попи з кизяками саме в Запоріжжя полізли, колиску українського козацтва.

Де СБУ, поліція? Чи нормуль, все по плану, спущеному з *******?
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06.07.2020 11:12 Відповісти
сбу з поліцією дивляться 95 квартал...
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06.07.2020 18:44 Відповісти
А пи-дить этих самозванцев не пробовали! Как это сделать спросите у Савченко, а если разрешите то она своими руками им открутит всем яйки.
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06.07.2020 11:22 Відповісти
У кого спросить?
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06.07.2020 14:17 Відповісти
У какой еще Савченко?У Гади прокацапленой?Ну заедь к ней на Троещину, предложи.Только сначала бутылку отними,а то бухает не просыхая))
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06.07.2020 17:43 Відповісти
Ватні казаки здають Запоріжжя? - Цензор.НЕТ 5497
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06.07.2020 11:35 Відповісти
... какие одухотворенные лица?! ГНАТЬ поганой метлой как в 14 году, в растов к ихнему папе яныку первому ...
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06.07.2020 13:40 Відповісти
АКашкой по к*к*шкам!
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06.07.2020 19:34 Відповісти
300 ЗЕсранцев
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07.07.2020 01:18 Відповісти
Тут треба підхід більш фундаментальний, бо проблема назріла. Всі українці мають актуалізувати своє право громадянина. А саме право брати участь у виборчому процесі, працювати силовиками, в прокуратурі, на керівних держпосадах, вихователями і вчителми молодших класів. Для цього мешканець має скласти іспити української(в Криму ще й татарської), тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації. Хто відмовиться від актуалізації, або провалить іспити, той отримає посвідчення "житєля" зрозумілою йому мовою. Але українофобів у владі бути не повино.
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06.07.2020 11:42 Відповісти
прокремлевская власть реализовывает сценарий гражданской войны и раскол Украини по Югославскому сценарию
оргнаны безопасности лишь создают какой то деятельности, но по факту бездействуют и давно уже превратились в филиал фсб
плохо другое - прольется много крови
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06.07.2020 11:47 Відповісти
Вот бы кем нацкорпусникам надо бы заняться ,а не ботанами с красными шариками бегать
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06.07.2020 12:51 Відповісти
ага )) щас зеля пАрешает, ты не сЦы!
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06.07.2020 17:18 Відповісти
Коханки темпераментних чеченів,
В лампасах ,аксельбантах ,газирях...
Переродились з КОЗАКІВ в люмпенів,
Прислужками при церквах і "царях".
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06.07.2020 12:56 Відповісти
Казаки за Волю и вольную Украину.А эти бывшие менты и военные пенсионного возраста,желающие присягнуть Мордору и стать их рабами, к казакам никакого отношения не имеют.Казаки Запорожья-это тупо ЧОП
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06.07.2020 13:20 Відповісти
... Казаки за Волю и вольную Украину.... поправлю - КОЗАК, а не кизяк!
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06.07.2020 13:42 Відповісти
Они не хотят быть рабами, они хотят поработить украинцев
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06.07.2020 13:58 Відповісти
Бардак лавинообразно разгорается. Лучше НЕ будет, будет только кровь. Спасибо 73%.
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06.07.2020 13:31 Відповісти
73% крови не замечают,а лишь отмечают о своей усталости .
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06.07.2020 14:12 Відповісти
Ба, опять эта гнида панченко вылезла? Мало его в мусорку тогда засунули, ой мало!
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06.07.2020 13:34 Відповісти
Плохо крышкой прикрыли...
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06.07.2020 13:52 Відповісти
Откуда это коза-******** засветилось?В защите Украины их не было.И тут вдруг попэрло кучу дебилов с бабскими цицками.
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06.07.2020 15:32 Відповісти
давно вже сказано, що пора не вмирати за Україну, а вбивати всю цю ************** бидлоту!
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06.07.2020 16:35 Відповісти
квартальному вирогдку ніколи з мертвечуками боротись, він бореться з Порошенком, гидота криворізька!
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06.07.2020 16:37 Відповісти
Потрібний закон про заборону таких прросійських формувань.
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06.07.2020 17:26 Відповісти
кизячки -это предвестник *****
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06.07.2020 18:20 Відповісти
Ватні казаки здають Запоріжжя? - Цензор.НЕТ 7102
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06.07.2020 18:36 Відповісти
Зелене непорозуміння заграє з ватною пітушньою і це під час війни з Казластаном "родіной" всієї рузьгємірської наволочі.
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06.07.2020 21:46 Відповісти
Президенту України
В.О. Зеленському
Копія:
Голові Служби Безпеки України
Міністру оброни України
Голові Державної прикордонної служби України
Голові Служби зовнішньої розвідки України
Відкрите Звернення Великої Ради отаманів Запорозького козацтва
щодо активізації дій антиукраїнських силових угрупувань на території держави

Шановний пане Президенте!

До Вас звертаються учасники Запорозького козацького патріотичного Руху опору агресорам і окупантам, створеного на початку 2014-го року з метою захисту України від зовнішніх і внутрішніх ворогів. У складі Руху представники п'яти областей, учасники Революції Гідності, ветерани АТО, волонтери, представники наукової і творчої інтелігенції, учасники бойових дій.
Останнім часом в ЗМІ з'являється інформація про діяльність козацьких організацій, яка спрямована на захоплення контролю за вулицею та впливу на українське суспільство.
В часи великої небезпеки від російських агресорів і окупантів, з'являються «заслані казачки». Мова йде про одіозні всім відомі промосковські організації, якими керує «отаман» Олександр Панченко - «Союз козаків України Військо Запорозьке» та «Козацьке військо Запорозьке Низове».
Під час подій 2013-2014 років, зазначені формування знаходилась в авангарді посягання на суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Саме за допомогою «казаков» Панченка, як відомо з оприлюднених матеріалів СБУ, російські емісари сподівались створити так звану «Запорізьку народну республіку».
Зважаючи на зазначене, дуже небезпечною для національної безпеки та оборони є ініціатива мелітопольського осередку «Союзу козаків України Військо Запорозьке» щодо намірів з організації народної міліції з забезпечення громадського порядку та охорони державного кордону.
Ми обурені самою можливістю створення в країні на легальній основі так званих «формувань з охорони громадського правопорядку», або так званої «народної міліції». Чим це закінчилося на Донбасі та в Криму всім добре відомо.
Також, маємо підозру щодо можливого зв'язку згаданих «організацій» з спецслужбами РФ. Є очевидним, що проросійські козацькі формування, у разі наступу окупантів діятимуть синхронно з військами ворога, як на східному так і на південному напрямках. Отже загроза продовження наступу з боку Росії існує і Вам це добре відомо.
Звертаємо Вашу увагу на поширення в українському інформаційному просторі відверто замовних матеріалів які піддають сумніву або шельмують героїчні сторінки нашої історії і сьогодення. На нашу переконливу думку, це пряме порушення норм державної Доктрини інформаційної безпеки, людяності та журналістської етики, коли в ефірі України виступають вбивці і терористи, державні зрадники.
На період війни, відповідно до провідного світового досвіду, повинна діяти сувора заборона надання можливості впливу на суспільство провокаторів та посіпак держави-ворога.
Водночас, неприпустимим є допущення до охорони державного кордону та громадської безпеки організацій з сумнівною репутацією, зокрема, формувань що афільовані з російськими державними установами, громадськими та релігійними структурами.
Звертаємо Вашу увагу на необхідності здійснення перевірки вже зареєстрованих громадських організацій та приватних структур, яким надано право на охорону об'єктів соціальної та промислової інфраструктури, патрулювання вулиць міст і районів. Такі заходи є необхідними і вчасними для недопущення реалізації кремлівських сценаріїв дестабілізації в нашій державі.
Окрім того, важливим є законодавче впровадження ефективних механізмів участі патріотично налаштованих громадян України у функціонуванні системи територіальної оборони. Традиції Запорозького козацтва як явища в історії України у поєднанні з ********* стандартами системи тероборони країн НАТО може стати у нагоді при формуванні дієвої системи захисту країни від російського агресора.
Подальші спроби навмисного розхитування громадсько-політичної ситуації в країні в період фактичної гібридної війни та окупації Криму і Донбасу країною агресором - РФ можуть мати вкрай негативні наслідки і суттєве погіршення соціально-політичного стану в країні.
Просимо Вас взяти на особистий контроль питання викладені у Звернені та провести відповідне засідання РНБО і комітету з питань безпеки і оборони Верховної Ради України.
З повагою,
Голова Великої Ради отаманів Запопозького козацтва Дмитро Сухінін Гора
Отамани; Старійшини і старшина Руху опору: Ілля Лапін, Олександр Лобас, Костянтин Рижов, Ігор Грицаєнко, Олександр Притула, Микола Григоряк, Микола Никипілий, Олександр Литвин, Ігор Мазепа, Віктор Гонтар, Олександр Кириленко, Володимир Лютий, Ігор Зубрицький, Валентин Терлецький, Валерій Кутовий, Олег Куртов, Олександр Грицаєнко, Дмитро Миколенко, Валерій Свідерський, Іван Нонка,Георгій Шаповалов, Костянтин Лямцев, Іван Гищук, Михайло Живиця, Валерій Матченко, Світлана Лиходід, Олена Ханат, Роман Авдєєв, Микола Деркач, Павло Білан, Валентин Супрун, козацький звичаєвий священник ПЦУ отець Василь ( Терно ), Геннадій Белогуров, Володимир Мельниченко, Віктор Кучинський, Микола Кущ, Петро Бойчук, Володимир Гарбуз, Микола Говоруха, Сергій Гарін, Олександр Кашарін, Володимир Воловодюк, Євген, Володимир Гонський, Валентин Сперкач, Жаворонков, Анатолій Петько, Віктор Ткаченко, Галина Ревуцька, Леонід Собакар, Юрій Могилевець. http://pravozahisnik.zp.ua/podi%D1%97/vidkrite-zvernennya-veliko%D1%97-radi-otamaniv-zaporozkogo-kozactva-shhodo-aktivizaci%D1%97-dij-antiukra%D1%97nskix-silovix-ugrupuvan-na-teritori%D1%97-derzhavi.html
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06.07.2020 23:00 Відповісти
Гаспада, да это же наши, дроздовцы, в черной форме и шитых золотом погонах !

долбодятлы, короче !!!!
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07.07.2020 01:16 Відповісти
Этих идиотов взбадривает ФСБ.
Куда смотрит СБУ?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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07.07.2020 12:53 Відповісти
Вот так ведут себя московиты со своими казаками в Крыму
https://www.youtube.com/watch?v=IKAv6CMTruo https://www.youtube.com/watch?v=IKAv6CMTruo&feature=youtu.be
Никакие казаки Украине не нужны вообще. Казаки это государство в государстве. Природа казачества это самоуправление.
Сотни лет назад казаки были в тех местах где не было централизованной власти. То есть в Запорожье. Там у них была своя власть, так как другой там не было. Теперь в Запорожье под действием центральной власти. Двувластие ни в каких регионах Украины не нужно. Казачество Украине не нужно совсем. Всех распустить совсем.
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07.07.2020 23:24 Відповісти
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