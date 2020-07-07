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Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского. ВИДЕО

Как умер мирный план Ермака-Козака и почему Владимир Зеленский стал жертвой обещания "турбомира" на Донбассе? Сегодня в "Без цензуры" объяснит Марина Данилюк-Ярмолаева.

С самого старта своего президентства Владимир Зеленский обещал быстро достичь мира на Донбассе и искал призрачный мир в глазах Владимира Путина. Сейчас очевидно, что никаких выборов на Донбассе осенью не будет.

И после того, как Дмитрий Козак заявил, что Украина должна принять десятки законов для специального статуса ОРДЛО, можно признать - мирному плану Ермака-Козака пришел конец.

Однако Россия, очевидно, не оставляет надежд впихнуть ОРДЛО назад в Украину любой ценой, причем желательно - подороже для нас.

Что теперь ждет Донбасс и Украину? Повторят ли оккупированные украинские территории судьбу Приднестровья? Как Владимир Путин расставляет новые ловушки для неискушенного политика Зеленского? И какие последствия будет иметь провальная политика Украины в вопросах мира на Донбассе?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напоминаем, вчера завершился срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец. 

Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы.

А если нет - будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля.

Подробно читайте в статье Юрия Бутусова "Об ультиматуме Путина".

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) оккупация (10167) путин владимир (31328) Донбасс (26956) Ермак Андрей (1265) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+55
Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 297
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07.07.2020 09:32
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Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 9541
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07.07.2020 09:33
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Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 4884
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07.07.2020 09:40
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Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 9996
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07.07.2020 13:09 Ответить
Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 5267
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07.07.2020 23:13 Ответить
у зеленского был план ? я думал он на героине сидит .
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07.07.2020 16:20 Ответить
Станок блазню радять включити Беня - він усе ніяк не нажереться, у труну з собою, бабло не візьме , але бажання є.
Також ратує за це москалиха.......... тут взагалі зрозуміло .для чого, чим гірше Україні тим ліnше москалю.
Українці можуть тільки радити і дивитись, вnлинути на дії блазня важко,
але щоби nтім не нив і не волав nро симетізм.
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07.07.2020 17:10 Ответить
що, обісрався мироносець квартальний, тупа криворізька тварюка?!
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07.07.2020 17:31 Ответить
що значить "провалився"? ВІН І НЕ ПОЧИНАВ РЕАЛІЗОВУВАТИСЬ! І всі хто думають, що там є інший варіант, крім військового - БАРАНИ!
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07.07.2020 18:57 Ответить
Ви помиляєтесь не барани а якраз розумні ділки які на територіях ОРДО озолотились.Живуть в Україні кричать Слава Україні а в цей час їхні підприємства працюють на дармових єнергоносіях із України та не платять ні копійки податків у нашу казну.
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07.07.2020 21:45 Ответить
Руска курва вже тут
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08.07.2020 01:02 Ответить
всем "особым" териториям - хрен по всей особой морде...
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07.07.2020 20:37 Ответить
Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 7440
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07.07.2020 23:29 Ответить
Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака. Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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08.07.2020 13:22 Ответить
Когда я встречаю слова "план" и "Зеленский" у меня вощникают всякике эмоции, которые можно охарактеризовать лишь посредством нецензурной лексики!
По простом: кроме как матюками об этом говорить не получается.
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14.07.2020 22:11 Ответить
скільки вам ще повторювати,- ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач,- мабуть ви в армії не служили
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04.10.2020 15:34 Ответить
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