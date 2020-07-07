Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского. ВИДЕО
Как умер мирный план Ермака-Козака и почему Владимир Зеленский стал жертвой обещания "турбомира" на Донбассе? Сегодня в "Без цензуры" объяснит Марина Данилюк-Ярмолаева.
С самого старта своего президентства Владимир Зеленский обещал быстро достичь мира на Донбассе и искал призрачный мир в глазах Владимира Путина. Сейчас очевидно, что никаких выборов на Донбассе осенью не будет.
И после того, как Дмитрий Козак заявил, что Украина должна принять десятки законов для специального статуса ОРДЛО, можно признать - мирному плану Ермака-Козака пришел конец.
Однако Россия, очевидно, не оставляет надежд впихнуть ОРДЛО назад в Украину любой ценой, причем желательно - подороже для нас.
Что теперь ждет Донбасс и Украину? Повторят ли оккупированные украинские территории судьбу Приднестровья? Как Владимир Путин расставляет новые ловушки для неискушенного политика Зеленского? И какие последствия будет иметь провальная политика Украины в вопросах мира на Донбассе?
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Напоминаем, вчера завершился срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.
Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы.
А если нет - будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля.
Подробно читайте в статье Юрия Бутусова "Об ультиматуме Путина".
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Також ратує за це москалиха.......... тут взагалі зрозуміло .для чого, чим гірше Україні тим ліnше москалю.
Українці можуть тільки радити і дивитись, вnлинути на дії блазня важко,
але щоби nтім не нив і не волав nро симетізм.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
По простом: кроме как матюками об этом говорить не получается.