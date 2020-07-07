Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского. ВИДЕО

Как умер мирный план Ермака-Козака и почему Владимир Зеленский стал жертвой обещания "турбомира" на Донбассе? Сегодня в "Без цензуры" объяснит Марина Данилюк-Ярмолаева.

С самого старта своего президентства Владимир Зеленский обещал быстро достичь мира на Донбассе и искал призрачный мир в глазах Владимира Путина. Сейчас очевидно, что никаких выборов на Донбассе осенью не будет.

И после того, как Дмитрий Козак заявил, что Украина должна принять десятки законов для специального статуса ОРДЛО, можно признать - мирному плану Ермака-Козака пришел конец.

Однако Россия, очевидно, не оставляет надежд впихнуть ОРДЛО назад в Украину любой ценой, причем желательно - подороже для нас.

Что теперь ждет Донбасс и Украину? Повторят ли оккупированные украинские территории судьбу Приднестровья? Как Владимир Путин расставляет новые ловушки для неискушенного политика Зеленского? И какие последствия будет иметь провальная политика Украины в вопросах мира на Донбассе?

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Напоминаем, вчера завершился срок ультиматума Путина. Россия выполняет "приднестровский сценарий" Козака на Донбассе - мирному плану Ермака и Зеленского пришел конец.

Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы.

А если нет - будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля.

Подробно читайте в статье Юрия Бутусова "Об ультиматуме Путина".