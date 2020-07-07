Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського. ВIДЕО
Як помер мирний план Єрмака-Козака та чому Володимир Зеленський став жертвою обіцянки турбомиру на Донбасі? Сьогодні в "Без цензури" пояснить Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Від самого старту свого президентства Володимир Зеленський обіцяв швидкий мир на Донбасі і шукав мир в очах Володимира Путіна. Зараз очевидно, що ніяких виборів на Донбасі восени не буде.
Після того, як Дмитро Козак заявив, що Україна має ухвалити десятки законів для спеціального статусу ОРДЛО, можна визнати - мирному плану Єрмака-Козака настав кінець.
Та Росія, очевидно, не полишає надій упхати ОРДЛО назад до України будь-якою ціною, до того ж бажано - якнайдорожчою для нас.
Що тепер чекає на Донбас та Україну? Чи повторять окуповані українські території долю Придністров'я? Як Володимир Путін розставляє нові пастки для недосвідченого політика Зеленського? Та які наслідки матиме провальна політика України в питанні миру на Донбасі?
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Нагадуємо, вчора завершився термін ультиматуму Путіна. Росія виконує "придністровський сценарій" Козака на Донбасі - мирному плану Єрмака і Зеленського настав кінець.
Росія, по суті, висунула ультиматум: Україна зобов'язана розробити план внесення змін до Конституції для закріплення особливого статусу окупованих територій і представити його до 6 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи.
А якщо ні - будемо приєднувати до себе Донбас, заявляють рупори Кремля.
Детально читайте в статті Юрія Бутусова "Про ультиматум Путіна".
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Також ратує за це москалиха.......... тут взагалі зрозуміло .для чого, чим гірше Україні тим ліnше москалю.
Українці можуть тільки радити і дивитись, вnлинути на дії блазня важко,
але щоби nтім не нив і не волав nро симетізм.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
По простом: кроме как матюками об этом говорить не получается.