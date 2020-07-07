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Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського. ВIДЕО

Як помер мирний план Єрмака-Козака та чому Володимир Зеленський став жертвою обіцянки турбомиру на Донбасі? Сьогодні в "Без цензури" пояснить Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Від самого старту свого президентства Володимир Зеленський обіцяв швидкий мир на Донбасі і шукав мир в очах Володимира Путіна. Зараз очевидно, що ніяких виборів на Донбасі восени не буде.

Після того, як Дмитро Козак заявив, що Україна має ухвалити десятки законів для спеціального статусу ОРДЛО, можна визнати - мирному плану Єрмака-Козака настав кінець.

Та Росія, очевидно, не полишає надій упхати ОРДЛО назад до України будь-якою ціною, до того ж бажано - якнайдорожчою для нас.

Що тепер чекає на Донбас та Україну? Чи повторять окуповані українські території долю Придністров'я? Як Володимир Путін розставляє нові пастки для недосвідченого політика Зеленського? Та які наслідки матиме провальна політика України в питанні миру на Донбасі?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Нагадуємо, вчора завершився термін ультиматуму Путіна. Росія виконує "придністровський сценарій" Козака на Донбасі - мирному плану Єрмака і Зеленського настав кінець.

Росія, по суті, висунула ультиматум: Україна зобов'язана розробити план внесення змін до Конституції для закріплення особливого статусу окупованих територій і представити його до 6 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи.

А якщо ні - будемо приєднувати до себе Донбас, заявляють рупори Кремля.

Детально читайте в статті Юрія Бутусова "Про ультиматум Путіна".

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) окупація (6718) путін володимир (23881) Донбас (22356) Єрмак Андрій (1377) Данилюк-Ярмолаєва (362) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+55
Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 297
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07.07.2020 09:32
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Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 9541
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07.07.2020 09:33
+42
Донбасс - не Украина? Как провалился мирный план Зеленского - Цензор.НЕТ 4884
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07.07.2020 09:40
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Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 9996
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07.07.2020 13:09 Відповісти
Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 5267
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07.07.2020 23:13 Відповісти
у зеленского был план ? я думал он на героине сидит .
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07.07.2020 16:20 Відповісти
Станок блазню радять включити Беня - він усе ніяк не нажереться, у труну з собою, бабло не візьме , але бажання є.
Також ратує за це москалиха.......... тут взагалі зрозуміло .для чого, чим гірше Україні тим ліnше москалю.
Українці можуть тільки радити і дивитись, вnлинути на дії блазня важко,
але щоби nтім не нив і не волав nро симетізм.
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07.07.2020 17:10 Відповісти
що, обісрався мироносець квартальний, тупа криворізька тварюка?!
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07.07.2020 17:31 Відповісти
що значить "провалився"? ВІН І НЕ ПОЧИНАВ РЕАЛІЗОВУВАТИСЬ! І всі хто думають, що там є інший варіант, крім військового - БАРАНИ!
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07.07.2020 18:57 Відповісти
Ви помиляєтесь не барани а якраз розумні ділки які на територіях ОРДО озолотились.Живуть в Україні кричать Слава Україні а в цей час їхні підприємства працюють на дармових єнергоносіях із України та не платять ні копійки податків у нашу казну.
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07.07.2020 21:45 Відповісти
Руска курва вже тут
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08.07.2020 01:02 Відповісти
всем "особым" териториям - хрен по всей особой морде...
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07.07.2020 20:37 Відповісти
Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського - Цензор.НЕТ 7440
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07.07.2020 23:29 Відповісти
Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака. Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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08.07.2020 13:22 Відповісти
Когда я встречаю слова "план" и "Зеленский" у меня вощникают всякике эмоции, которые можно охарактеризовать лишь посредством нецензурной лексики!
По простом: кроме как матюками об этом говорить не получается.
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14.07.2020 22:11 Відповісти
скільки вам ще повторювати,- ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач,- мабуть ви в армії не служили
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04.10.2020 15:34 Відповісти
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