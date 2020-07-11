РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9513 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 711 19

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения информирует о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове мэрия открывает кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Эта зелёная нечисть отменила медицинскую реформу. Теперь врачи-паразиты получают деньги из государственного бюджета за должности, а не за вылеченных пациентов.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:16 Ответить
+3
Ложь в том, что Вы пишете что реформа состоялась. А зебильный Минздрав говорит, что они отменили реформу. Писать это я буду всегда, пока не передохнут почитатели совка.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:44 Ответить
+2
карантин? коронавірус?економія бюджетних коштів?
Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради на 13 липня, під час якого буде розглянуто скасування обмеження на зарплати чиновників. Про розгляд проєкту закону http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69225 №3708 йдеться у https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195592.html розпорядженні на сайті парламенту.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та йдіть в ....... зі своїм брифінгом.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:14 Ответить
Эта зелёная нечисть отменила медицинскую реформу. Теперь врачи-паразиты получают деньги из государственного бюджета за должности, а не за вылеченных пациентов.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:16 Ответить
Что по Вашему вылеченный пациент? Вы в курсе, что из-за "реформы" все стало платным и цены зашкаливают, скорую сложно вызвать, а врачи не ходят по вызовам? Вы в курсе, что не финансируются туб- и псих- диспансеры, и инфекционки. Без направления тебя не примет специалист. И попробуй еще получи это направление. "Реформа" -развалила все то, что было, поставила на грань вымирания людей, что и было задумано заокеанскими кураторами в лице санитарки Супрун
показать весь комментарий
11.07.2020 10:27 Ответить
Ложь. Зелёная нечисть отменила реформу. Осталась совковая "медицина".
показать весь комментарий
11.07.2020 10:29 Ответить
Конкретно, где ложь? Кроме обвинений в "совковости", есть что-то? Я заметил, что Вы пишете одно и то же, вставляя запомненный текст. А методички надо иногда обновлчять
показать весь комментарий
11.07.2020 10:34 Ответить
Ложь в том, что Вы пишете что реформа состоялась. А зебильный Минздрав говорит, что они отменили реформу. Писать это я буду всегда, пока не передохнут почитатели совка.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:44 Ответить
Того, что уже нареформировали вполне достаточно, чтобы понять, что ничего хорошего в "реформе" нет.А Вы при "совке" жили хотя бы? Годков Вам сколько?
показать весь комментарий
11.07.2020 12:30 Ответить
стоимость самого дешевого костюма 300 грн,маска бахиллы перчатки антисептики еще 100, врач и медсестра это 800 грн амуниции , заход в зону к больному 7-8 раз в день --- это на двоих 6400 грн без медикоментов , страна выделила эти деньги ? На больного государство выделило 340 грн в ГОД, вот на эти 340 грн врачи-паразиты тебя и налечат
показать весь комментарий
11.07.2020 12:09 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3021
показать весь комментарий
11.07.2020 10:20 Ответить
Новый мировой порядок
показать весь комментарий
11.07.2020 10:28 Ответить
Фуфломёты.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:28 Ответить
Вірус знищує архітектуру органа????? Вірус?????
Тоді це вже не вірус, то бойова отруйна речовина.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:26 Ответить
С каждой передачей от человека к человеку вирус ослабевает , а летом гибнет под фиолетовыми лучами солнца , а так эта страшилка для добровольно-принудительной вакцинации
показать весь комментарий
11.07.2020 10:49 Ответить
Недолуге керівництво, чи розкрадання тестів на коронавірус в лавах ЗСУ?
Всі країни Європи та їхні Збройні Сили успішно борються з хвилею захворювань на COVID - 19, проте, у Збройних Силах України й досі головною зброєю проти коронавірусу є флюорографія та масові збори військовослужбовців для проведення незрозумілих навчань та тренувань під виглядом «обсервацій».
Тобто, й досі йдемо за радянським принципом «загального імунітету» і віддання недолугих, необдуманих рішень та наказів керівництва ЗСУ.
В період карантину події на Сході України не завмерли, агресія з боку Російської Федерації не «на лікарняному», а військовослужбовці Збройних Сил України змушенні виконувати бойові завдання в ООС.
Так, нещодавно вказівку від командування ЗСУ щодо ротації в зону ООС отримав 8 полк спеціального призначення Сил Спеціальних операцій, що дислокується в м. Хмельницький. Не вперше, виконуючи бойове завдання в зоні ООС, військові цього полку, виконуючи накази командування почали збиратись на Схід України на ротацію. І все б нічого, але, разом з наказом про відрядження в зону ООС, військові 8 полку отримали вказівку про проходження так званої «обсервації» терміном 2 тижні до від'їзду в зону ООС та 2 тижні по приїзду не за місцем дислокації військової частини, а в навчальному центрі в м. Бердичів Житомирської області де нещодавно було виявлено коронавірус в одного з військових цієї частини.
Паралельно, в умовах так званої «обсервації» військові мають прослухати курс лекцій від осіб, які вільно заходять, а потім покидають місця обсервації військових. По закінчення «обсервації» для виявлення симптомів коронавірусу військовим роблять флюорографію!!! Так, не ПЛР - тести, а радянську флюорографію.
Питання від військовослужбовці 8 полку спеціального призначення до Головнокомандувача ЗСУ:
1. Де логіка в так званій «обсервації»?
2. Чому її не можна замінити самоізоляцією?
3. Де тести на коронавірус наданні для ЗСУ?
4. Чому керівництво ЗСУ, мандруючи областями України безпосередньо контактуючи з військовими, які відряджаються в зону ООС, не проходять обсервації?
5. І, як ви думаєте, може бути укомплектована на 100 % структура ЗСУ, та мати відповідний престиж професія військового, якщо він, ризикуючи життям, отримує за це в середньому 15 тисяч гривень зарплатні та 8 місяців в році не бачить родини, змушений виконувати недолугі та нелогічні вказівки, що суперечать усім умовам пом'якшення карантину в Україні та світі?
До прикладу, на сьогоднішній день, люди повертаючись з - за кордону, з відпусток не піддаються самоізоляції вдома, не говорячи про вимушені «обсервації» радянського зразка в армії.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:50 Ответить
карантин? коронавірус?економія бюджетних коштів?
Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради на 13 липня, під час якого буде розглянуто скасування обмеження на зарплати чиновників. Про розгляд проєкту закону http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69225 №3708 йдеться у https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/195592.html розпорядженні на сайті парламенту.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:18 Ответить
Новый суспильный договор будет когда все рстащат и система станет.
показать весь комментарий
11.07.2020 11:40 Ответить
Нехай цей мінстр сяде в метро в Києві і побачить як жебраки , торгівці роздрібом (офені) музиканти шниряють по вагонам і поїздам. Пасажир сів проїхав і вийшов, а жебрак цілий день лазить по поїздам. Тому скажу влада це злочинці , яких треба судити і карати за бездіяльність. Вони і є самі розповсюджувачі ковидла на замовлення і хабар від дяді Біла, тітки Меланди і їх корпорації СЕРІ.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:19 Ответить
 
 