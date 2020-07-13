РУС
Вахтовики, строящие российский газопровод "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить зарплату. "Росгвардейцы", прибывшие на подавление бунта, сбежали. ВИДЕО

Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", который входит в российский проект "Сила Сибири", устроили погром на месте будущего предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету, причиной погрома стала трехмесячная задержка зарплаты. В знак протеста вахтовики забросали камнями один из офисов предприятия, разбили окна и сломали кондиционер. Им удалось проникнуть и внутрь здания, где они также устроили беспорядки.

По сообщениям в соцсетях бойцы Росгвардии прибывшие на место погромов, вынуждены были уехать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туркменистан объявил "Газпром" неплатежеспособным: "С начала года компания не платит по своим долгам"

газопровод (831) Газпром (3186) протест (5902) россия (96917) заработная плата (2400)
Топ комментарии
+95
Чудна російська мова у виконанні російських мешканців, я нічого не розібрав крім матів. І цю російську мову хочуть ввести в Україні в якості офіційної? Російська мова це примітивна дикунська матерна мова, мужицький мат, який був заборонений для використання в присутності дам! Сам російський імператорський двір розмовляв німецькою та французькою і Боже борони комусь почати говорити російським мужицьким матом в присутності дворян! Тільки Пушкін почав придумувати нематерні російські слова які і стали ******** російською мовою, але ця мова вийшла доволі штучною, бо Пушкін був ще той "філолог" і часто писав стихи правдивим мужицьким матом!
13.07.2020 15:29 Ответить
+80
Денег нет, но вы держитесь
13.07.2020 15:21 Ответить
+75
Вахтовики, работающие на строительстве российского газопровода "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить трехмесячную задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 180
13.07.2020 15:26 Ответить
Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 1079
13.07.2020 23:16 Ответить
Ой, яка чудова та монгольська мова! Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 6935
Особливо сподобалося "погода испортилась" - Тенгер (Тенгрі) це бог неба у алтайських (тюркських і монгольських) народів... Тому оце "Тенгер х*йсрав" звучить практично українською
"Тайное соглашение" теж файно )))))
14.07.2020 01:31 Ответить
А мне понравилось "https://www.instagram.com/p/CBSvJGsD9sf/?igshid=bebdl43npsfu капремонт выполнен не вовремя и некачественно "
14.07.2020 08:42 Ответить
по базару чётка понятно, шо гутарят рузге... славяне итить. братья, мля...
13.07.2020 22:22 Ответить
из рузьке языка услышал там только "Ой, б..."))))Вот они какие, эти самые рузьке, которые говорят по-таджикски)))
13.07.2020 22:48 Ответить
"Сила Сибири" банкрот, об этом ещё Немцов предупреждал, что газ будут качать в Китай даром
13.07.2020 22:58 Ответить
Это узбеки. Там почти всё "узбеками и таджиками" сейчас строится. Все кто пишет бред, что это турки, смею напомнить, слов: "ой б#ля" турки знать не знают. Турки из русских слов знают только- " Эй Наташа давай-давай".
13.07.2020 23:06 Ответить
контора, підрядник- турецька, а робітників набирає з центральної Азії, так дешевше.
раніше і самі турки працювали на будівництві по обісРашці, але зараз це невигідно, доходи на паРаші вже давно нижчі, ніж у Польщі чи в Китаї.
13.07.2020 23:52 Ответить
после обвала рубля, уже люди и с центр. Азии носом воротят. Но едут ещё пока, т.к. дома совсем с работой плохо, а в Польшу и Китай их не пускают.
14.07.2020 00:02 Ответить
Да, это правда, как правда и то, что куча узбеков уже и в Америке обосновалась, на паРаше в плане заработков молодым делать уже нечего, только пожилым, кто не хочет или не может ничего менять и ездит по привычным уже местам, повторюсь,на расске федераске все хреново и для самих рассеян и с работой и с доходами, седьмой год все ухудшается.
14.07.2020 07:19 Ответить
В армии при совке самые *****.стые и шебутные были узбеки и азербайджанцы, всегда толпой нападают, да и было их больше всего в полку, было кому руцкий мир защищать)
14.07.2020 09:55 Ответить
Самый писец - это рассеянский северный Кавказ,по сравнению с ним,, азеры культурные люди и цивилизованный народ.
14.07.2020 11:54 Ответить
Особо с ними не сталкивался.
14.07.2020 13:50 Ответить
громада...! трохи не в тему але важливо-
https://www.obozrevatel.com/society/antonenko-zayavil-o-vozmozhnoj-podgotovke-ego-ubijstva-video-obrascheniya-riffmastera.htm
14.07.2020 00:33 Ответить
і ще таке-
https://uainfo.org/blognews/1594665611-ministr-oborony-taran-provalivaet-postavki-***********.html
14.07.2020 00:36 Ответить
бендерівці?
14.07.2020 00:47 Ответить
Китайцы взбунтовались?
14.07.2020 01:12 Ответить
Судячи з вимови, "вахтовики" родом із дуже середньої азії чи Кавказу.
14.07.2020 01:19 Ответить
з Узбекистану, а підрядник, на якого вони працюють і який їм затримує зарплату, турецька фірма.
14.07.2020 07:21 Ответить
Руськие майданутые скачат...
14.07.2020 01:58 Ответить
чота в твоих словах нет уважения к ценностям Майдана... а ведь благодаря ему ты сейчас живешь...
14.07.2020 07:42 Ответить
Росгвардия: Ну и хрен с ним, что 3.14дарасы sраные, зато - живые!
14.07.2020 02:30 Ответить
я не вижу там росгвардию, их очень мало. найдурніших послали гірстку.
14.07.2020 14:51 Ответить
так вот ты какой,"великий и могучий" русский язык...
14.07.2020 06:34 Ответить
Революцию в России будут делать исконно русские народы,узбеки,таджики,китайцы)))))
14.07.2020 08:46 Ответить
А чому така повага до обісРашки? Чому з великої літери пишете самоназву сраної раші-паРаші?
14.07.2020 09:41 Ответить
Дружище,это транслит так выдал,а я просто не проверил))
Встречный вопрос,а ты какого хрена кацапию с больших букв пишешь?))
Рашка,Рашка--хуйня это собачья.Кацапия она и за поребриком кацапия!!
15.07.2020 23:33 Ответить
Рафшан и Джамшут разбушевалсо, насяльника!
14.07.2020 08:57 Ответить
разбили окно и кондиционер!!!Ужас!!
Всю росгвардию(у немцев SS) в штыки!!
Так и на портрет Фуйла плюнуть могут
14.07.2020 09:37 Ответить
Это русскому Ване можно безнаказанно зарплату не заплатить, а у этих сразу Аллах акбар.
14.07.2020 09:59 Ответить
Мабуть Росія розвалиться.................... скоро.
14.07.2020 10:20 Ответить
это ты типа съязвил? лапоть,подкалывать свою жОну-матреху будешь. и запомни, самоназвание обосРашки здесь с заглавной буквы не пишут, уважать рашу-паРашу украинцам не за что.
14.07.2020 11:51 Ответить
Вахтовики не настоящие! турки какие-то!
14.07.2020 10:26 Ответить
Турки??? Это россияне, боюсь что буряты!
14.07.2020 11:39 Ответить
Ти що, ніколи справжнього кацапа не бачив?
14.07.2020 15:06 Ответить
Вот она Сила Лоха Сибири.... Гвардия бежала, будка повержена, кондиционер капитулировал - это победа! Теперь вопрос: а будет ли в принципе выплачена зарплата?
Граждане не будьте лохами заключайте трудовые договора)
14.07.2020 11:38 Ответить
С кем??
С кацапами?))
Ты что,румын,перетрудился на стройке?
На любом рулоне туалетной бумаги можно найти их трудовой договор, особенно после прямого назначения там все печати и росписи.
Не чуди,иди поспи отдохни))
15.07.2020 23:41 Ответить
Пушкін із труни не виліз від такої російської?
14.07.2020 15:05 Ответить
Пушкин?))
Это тот который великий негритянский поэт и писатель???))))
Так он ещё глубже зарылся в землю))
15.07.2020 23:43 Ответить
Так
Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 1555
16.07.2020 11:04 Ответить
"Войско взбунтовалось! Говорят- царь ненастоящий!" (с)
14.07.2020 15:18 Ответить
базарят на чистом руцком
15.07.2020 12:49 Ответить
Румын тебя на стройке зачал по пьянке теперь у тебя на кривом глазу румынские флаги мерещатся. Ты в школе сколько географических карт скурил бабуин цензоровский?
16.07.2020 14:51 Ответить
