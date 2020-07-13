Вахтовики, строящие российский газопровод "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить зарплату. "Росгвардейцы", прибывшие на подавление бунта, сбежали. ВИДЕО
Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", который входит в российский проект "Сила Сибири", устроили погром на месте будущего предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету, причиной погрома стала трехмесячная задержка зарплаты. В знак протеста вахтовики забросали камнями один из офисов предприятия, разбили окна и сломали кондиционер. Им удалось проникнуть и внутрь здания, где они также устроили беспорядки.
По сообщениям в соцсетях бойцы Росгвардии прибывшие на место погромов, вынуждены были уехать.
