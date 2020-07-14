РУС
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 575,6 тыс. человек, инфицированы 13,2 млн. ИНФОГРАФИКА

