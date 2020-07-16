Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В заседании принимают участие экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.
Также в зале присутствуют нардепы первого и девятого созывов.
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради нарешті назвав Росію агресором. "Шостий рік поспіль ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії", - чітко і недвозначно сказав глава держави.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
После лидера гопников на Банковой ?!
Да и насчёт шоколадного миллиардера есть большие сомнения , шо Вячеслав бы такой выбор украинцев одобрил . Особенно зная , что во времена Черновола отца Петя был соратником Мертветчука и Суркиса . И что этот миллиардер совмещал барыжничество с политикой !
сутер немецкой порноактрисы, что ли......?
Навть Мороз є...
Тут, он четырежды подумал, куда ему дуть - на парад или на фронт!
Бесхребетный колаборант ЗЕ в ВР, возглавляемой агентами влияния олигархов и врагов Украины, на заседании, посвященном декларации независимости...
Я бы для каждого из них изготовил бы их личный автомат с "Одноруким бандитом" и пожелал бы их деткам на будущее проиграть последние мамкино трико в этом источнике национального бОгаЦЦЦтфа !
Шо бы вам всем эти "бандиты" в гробу в белых тапках приснились -- мафиозное отребье !