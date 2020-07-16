РУС
Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В заседании принимают участие экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Также в зале присутствуют нардепы первого и девятого созывов.

Топ комментарии
+11
Настоящий Президент и полшестого

Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады - Цензор.НЕТ 4438
показать весь комментарий
16.07.2020 16:39 Ответить
+9
Дожились... Вражина Украины в кресле Президента.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:40 Ответить
+6
Интересно то, что несколько дней назад Арахамия на вопрос журналистки о повестке дня на четверг ответил, что на четверг планируется "какое-то торжественное заседание". И это глава фракции.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:49 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nareshti-zayaviv-pro-rosiysku-agresiyu-202007161189199 Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради заявив про "російську агресію".

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради нарешті назвав Росію агресором. "Шостий рік поспіль ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії", - чітко і недвозначно сказав глава держави.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:39 Ответить
служащим Рады пришлось срочно менять преЗику памперсы
показать весь комментарий
16.07.2020 16:51 Ответить
потому что "тасторонняя агрессия" уже не звучит...)
показать весь комментарий
16.07.2020 16:56 Ответить
не звучить... правда
показать весь комментарий
16.07.2020 17:05 Ответить
Настоящий Президент и полшестого

Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады - Цензор.НЕТ 4438
показать весь комментарий
16.07.2020 16:39 Ответить
Дожились... Вражина Украины в кресле Президента.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:40 Ответить
За собой смотри, зедебилюга.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:53 Ответить
После сынка первого номера в списке енакиевской гопоты ?!
После лидера гопников на Банковой ?!
Да и насчёт шоколадного миллиардера есть большие сомнения , шо Вячеслав бы такой выбор украинцев одобрил . Особенно зная , что во времена Черновола отца Петя был соратником Мертветчука и Суркиса . И что этот миллиардер совмещал барыжничество с политикой !
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
а Зеленский каким боком к Украине ?

сутер немецкой порноактрисы, что ли......?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:41 Ответить
До речі, а чого в залі ВР нема Кучми?
Навть Мороз є...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:44 Ответить
запой...головка вава
показать весь комментарий
16.07.2020 16:55 Ответить
Интересно то, что несколько дней назад Арахамия на вопрос журналистки о повестке дня на четверг ответил, что на четверг планируется "какое-то торжественное заседание". И это глава фракции.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:49 Ответить
амахария, он такой...весь в постоянных мыслях о корабельных соснах, а тут какие-то заседания...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:55 Ответить
Узеленского сегодня корпоративчик.....сначала в парламент, а потом в "велюр"!
показать весь комментарий
16.07.2020 16:51 Ответить
Киев пилять будут
показать весь комментарий
16.07.2020 16:52 Ответить
Праймериз на мэра: Тищенко - Верещук.....
показать весь комментарий
16.07.2020 16:59 Ответить
Где какие торжества, хайп, аплодисменты, или открыть ченить, там и зЭ тут как тут
показать весь комментарий
16.07.2020 16:54 Ответить
Ну, это ж не с зелёнки (растительности) вытаскивать раненых и убитых.....
Тут, он четырежды подумал, куда ему дуть - на парад или на фронт!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:01 Ответить
для оманского ишака, уже рояль приготовили?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:56 Ответить
Цуко!!!
Бесхребетный колаборант ЗЕ в ВР, возглавляемой агентами влияния олигархов и врагов Украины, на заседании, посвященном декларации независимости...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:58 Ответить
Оставьте этот пафос - в 2010 году кто голосовали за гопника с Енакиева или за выбор олигофренов - Дурбелыка Гуцуловича Протиусиха -- тем нужно помалкивать в ганчирку за выбор 2019 ...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:30 Ответить
Йоффе-зажопа потихеньку засвистують...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:22 Ответить
А как насчёт подарков депутатикам карманной партейки ?!

Я бы для каждого из них изготовил бы их личный автомат с "Одноруким бандитом" и пожелал бы их деткам на будущее проиграть последние мамкино трико в этом источнике национального бОгаЦЦЦтфа !
Шо бы вам всем эти "бандиты" в гробу в белых тапках приснились -- мафиозное отребье !
показать весь комментарий
16.07.2020 17:22 Ответить
 
 