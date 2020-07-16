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Зеленський прибув на урочисте засідання Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент України Володимир Зеленський прибув на урочисте засідання Верховної Ради, присвячене 30-річчю ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У засіданні беруть участь експрезиденти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Також у залі присутні нардепи першого і дев'ятого скликань.

Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24250)


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Топ коментарі
+11
Настоящий Президент и полшестого

Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады - Цензор.НЕТ 4438
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16.07.2020 16:39
+9
Дожились... Вражина Украины в кресле Президента.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
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16.07.2020 16:40
+6
Интересно то, что несколько дней назад Арахамия на вопрос журналистки о повестке дня на четверг ответил, что на четверг планируется "какое-то торжественное заседание". И это глава фракции.
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16.07.2020 16:49
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https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-nareshti-zayaviv-pro-rosiysku-agresiyu-202007161189199 Президент України Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради заявив про "російську агресію".

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради нарешті назвав Росію агресором. "Шостий рік поспіль ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії", - чітко і недвозначно сказав глава держави.
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16.07.2020 16:39 Відповісти
служащим Рады пришлось срочно менять преЗику памперсы
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16.07.2020 16:51 Відповісти
потому что "тасторонняя агрессия" уже не звучит...)
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16.07.2020 16:56 Відповісти
не звучить... правда
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16.07.2020 17:05 Відповісти
Настоящий Президент и полшестого

Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады - Цензор.НЕТ 4438
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16.07.2020 16:39 Відповісти
Дожились... Вражина Украины в кресле Президента.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
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16.07.2020 16:40 Відповісти
За собой смотри, зедебилюга.
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16.07.2020 16:53 Відповісти
После сынка первого номера в списке енакиевской гопоты ?!
После лидера гопников на Банковой ?!
Да и насчёт шоколадного миллиардера есть большие сомнения , шо Вячеслав бы такой выбор украинцев одобрил . Особенно зная , что во времена Черновола отца Петя был соратником Мертветчука и Суркиса . И что этот миллиардер совмещал барыжничество с политикой !
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16.07.2020 17:27 Відповісти
а Зеленский каким боком к Украине ?

сутер немецкой порноактрисы, что ли......?
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16.07.2020 16:41 Відповісти
До речі, а чого в залі ВР нема Кучми?
Навть Мороз є...
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16.07.2020 16:44 Відповісти
запой...головка вава
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16.07.2020 16:55 Відповісти
Интересно то, что несколько дней назад Арахамия на вопрос журналистки о повестке дня на четверг ответил, что на четверг планируется "какое-то торжественное заседание". И это глава фракции.
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16.07.2020 16:49 Відповісти
амахария, он такой...весь в постоянных мыслях о корабельных соснах, а тут какие-то заседания...
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16.07.2020 16:55 Відповісти
Узеленского сегодня корпоративчик.....сначала в парламент, а потом в "велюр"!
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16.07.2020 16:51 Відповісти
Киев пилять будут
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16.07.2020 16:52 Відповісти
Праймериз на мэра: Тищенко - Верещук.....
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16.07.2020 16:59 Відповісти
Где какие торжества, хайп, аплодисменты, или открыть ченить, там и зЭ тут как тут
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16.07.2020 16:54 Відповісти
Ну, это ж не с зелёнки (растительности) вытаскивать раненых и убитых.....
Тут, он четырежды подумал, куда ему дуть - на парад или на фронт!
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16.07.2020 17:01 Відповісти
для оманского ишака, уже рояль приготовили?
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16.07.2020 16:56 Відповісти
Цуко!!!
Бесхребетный колаборант ЗЕ в ВР, возглавляемой агентами влияния олигархов и врагов Украины, на заседании, посвященном декларации независимости...
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16.07.2020 16:58 Відповісти
Оставьте этот пафос - в 2010 году кто голосовали за гопника с Енакиева или за выбор олигофренов - Дурбелыка Гуцуловича Протиусиха -- тем нужно помалкивать в ганчирку за выбор 2019 ...
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16.07.2020 17:30 Відповісти
Йоффе-зажопа потихеньку засвистують...
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16.07.2020 17:22 Відповісти
А как насчёт подарков депутатикам карманной партейки ?!

Я бы для каждого из них изготовил бы их личный автомат с "Одноруким бандитом" и пожелал бы их деткам на будущее проиграть последние мамкино трико в этом источнике национального бОгаЦЦЦтфа !
Шо бы вам всем эти "бандиты" в гробу в белых тапках приснились -- мафиозное отребье !
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16.07.2020 17:22 Відповісти
 
 