Зеленський прибув на урочисте засідання Ради. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Президент України Володимир Зеленський прибув на урочисте засідання Верховної Ради, присвячене 30-річчю ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У засіданні беруть участь експрезиденти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
Також у залі присутні нардепи першого і дев'ятого скликань.
Топ коментарі
+11 18c49ed2
показати весь коментар16.07.2020 16:39 Посилання
+9 Olga A #374484
показати весь коментар16.07.2020 16:40 Посилання
+6 Александро
показати весь коментар16.07.2020 16:49 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради нарешті назвав Росію агресором. "Шостий рік поспіль ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії", - чітко і недвозначно сказав глава держави.
Клоун, подонок, лицемер....
Полный капец... Черновол в гробу переворачивается...
После лидера гопников на Банковой ?!
Да и насчёт шоколадного миллиардера есть большие сомнения , шо Вячеслав бы такой выбор украинцев одобрил . Особенно зная , что во времена Черновола отца Петя был соратником Мертветчука и Суркиса . И что этот миллиардер совмещал барыжничество с политикой !
сутер немецкой порноактрисы, что ли......?
Навть Мороз є...
Тут, он четырежды подумал, куда ему дуть - на парад или на фронт!
Бесхребетный колаборант ЗЕ в ВР, возглавляемой агентами влияния олигархов и врагов Украины, на заседании, посвященном декларации независимости...
Я бы для каждого из них изготовил бы их личный автомат с "Одноруким бандитом" и пожелал бы их деткам на будущее проиграть последние мамкино трико в этом источнике национального бОгаЦЦЦтфа !
Шо бы вам всем эти "бандиты" в гробу в белых тапках приснились -- мафиозное отребье !