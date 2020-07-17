РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6473 посетителя онлайн
Новости Видео
2 247 13

Бахматюк вызвал Сытника на дебаты. ВИДЕО

Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк вызвал главу НАБУ Артема Сытника на дебаты на любой площадке.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина" в рамках проекта "Рыбный день", передает Depo.ua.

Так, ведущий предложил Бахматюку пригласить Сытника к прямому диалогу тет-а-тет.

"Хорошее предложение. Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте… Единственное - равноправный доступ к микрофону ", - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, руководители НАБУ и САП - не его враги, а враги нашего государства.

"Мы сейчас в такой ситуации, занимаемся нетипичными для себя вещами (юридическим борьбой в судах, - ред)… Сейчас я вынужденно нахожусь в Австрии… Эта катавасия известна всему бомонду нашего государства, но мы остались с тем, что есть", - отметил Бахматюк.

По его словам, в результате подобных действий госорганов страдает не только бизнес, но и люди.

"К тому, что господин Сытник - коррупционер, мы не имеем никакого отношения", - подчеркнул бизнесмен и добавил, что никогда даже предположить не мог, что глава НАБУ может открывать производства из-за банальной мести.

"Сейчас нами занимается около 60 детективов НАБУ", - отметил Бахматюк.

Кроме того, бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Господин президент, приведите в чувства этих людей, которые не преследуют украинские интересы и не работают на украинское государство. Мы - огромная компания, которая делает процент ВВП, платит 357 млн грн зарплаты в месяц. У нас есть пока 27 тысяч человек, но будет скоро 25 тысяч человек. Такими темпами мы потеряем половину компании. Я буду бороться до конца, как акционер. Но в любой войне с государством любой компании приходит конец. Но нет в этом ни вашего интереса, ни правительства, ни украинского гражданина. Эти люди, которые воюют со мной, точно не на стороне Украины", - подытожил Бахматюк.


Автор: 

Сытник (958) Бахматюк Олег (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
От якраз суд і є місцем для дебатів... Правий - приїзжай і тицьни правоохоронців в брехню.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:05 Ответить
+5
Уже заканчивать надо с этим Бахматюком и его схемами. В каком цивилизованном государстве криминал на шоу общается с правосудием, хорош уже этой клоунады. И домой надо возвращаться, а не в "вынужденных ссылках в шалашиках Шушенского" по Австриям, Швейцариям, Израилям вышивать
показать весь комментарий
17.07.2020 12:05 Ответить
+5
Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте…

Та ладно. Иногда в Австрии.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как уже заманало распиаривание этого банковско-аграрного вора! наверное дадом?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:01 Ответить
Уже заканчивать надо с этим Бахматюком и его схемами. В каком цивилизованном государстве криминал на шоу общается с правосудием, хорош уже этой клоунады. И домой надо возвращаться, а не в "вынужденных ссылках в шалашиках Шушенского" по Австриям, Швейцариям, Израилям вышивать
показать весь комментарий
17.07.2020 12:05 Ответить
От якраз суд і є місцем для дебатів... Правий - приїзжай і тицьни правоохоронців в брехню.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:05 Ответить
Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте…

Та ладно. Иногда в Австрии.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:06 Ответить
Капец! Шерочка с машерочкой просто, один другого лучше. Эти бахматюки с сытниками оба редкие "борцуны" с коррупцией, один краше другого. Страна превратилась в гребанный бл...й цирк во главе с тупыми клоунами.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:08 Ответить
А на дуэль слабо? Я бы купил ведро попкорна.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:11 Ответить
Бахматюк буде дЕбати Ситника. Цирк на дроті.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:17 Ответить
Тридцать украденных ярдов верни, а потом дебатируйте с Сытником сколько влезет.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:28 Ответить
это типааа в камере вор-охраннику: садись, рубанёмся в картишки
показать весь комментарий
17.07.2020 12:29 Ответить
це "зашвар"! як ловкач -бізнес(?)мен може щось там вимагати у вищх посадових осіб? Дебати, дуєлі, танцювальні батли?
пригадаємо його давнішні "хатєлки"
https://censor.net/news/3132848/esli_gosudarstvo_ne_pereyidet_k_politike_ekonomicheskogo_natsionalizma_i_protektsionizma_krupnyyi_biznes
йому та іншим власникам просто потрібні державні кошти та преференції
показать весь комментарий
17.07.2020 12:31 Ответить
дебати в Лук'янівському клубі. Або в Печерському, чи навіть в Шевченківському
показать весь комментарий
17.07.2020 12:45 Ответить
Не Бахматюк вызвал, а ведущий, который клоун еще тот!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:47 Ответить
Он вообще охамел ,украл пусть даже ,как он говорит 8 млрд грн ,и говорит - согласен ,верну ,но не все и не сразу...Получается надо воровать.Поймают - отдам ,значит не получилось ,а вдруг не поймают тогда вообще лафа.Плохо ,что такие интернет сайты как Цензор дают площадку для самопиара таким аферистам и проходимцам
показать весь комментарий
17.07.2020 15:15 Ответить
 
 