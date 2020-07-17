Бахматюк вызвал Сытника на дебаты. ВИДЕО

Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк вызвал главу НАБУ Артема Сытника на дебаты на любой площадке.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина" в рамках проекта "Рыбный день", передает Depo.ua.

Так, ведущий предложил Бахматюку пригласить Сытника к прямому диалогу тет-а-тет.

"Хорошее предложение. Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте… Единственное - равноправный доступ к микрофону ", - подчеркнул бизнесмен.

По его словам, руководители НАБУ и САП - не его враги, а враги нашего государства.

"Мы сейчас в такой ситуации, занимаемся нетипичными для себя вещами (юридическим борьбой в судах, - ред)… Сейчас я вынужденно нахожусь в Австрии… Эта катавасия известна всему бомонду нашего государства, но мы остались с тем, что есть", - отметил Бахматюк.

По его словам, в результате подобных действий госорганов страдает не только бизнес, но и люди.

"К тому, что господин Сытник - коррупционер, мы не имеем никакого отношения", - подчеркнул бизнесмен и добавил, что никогда даже предположить не мог, что глава НАБУ может открывать производства из-за банальной мести.

"Сейчас нами занимается около 60 детективов НАБУ", - отметил Бахматюк.

Кроме того, бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Господин президент, приведите в чувства этих людей, которые не преследуют украинские интересы и не работают на украинское государство. Мы - огромная компания, которая делает процент ВВП, платит 357 млн грн зарплаты в месяц. У нас есть пока 27 тысяч человек, но будет скоро 25 тысяч человек. Такими темпами мы потеряем половину компании. Я буду бороться до конца, как акционер. Но в любой войне с государством любой компании приходит конец. Но нет в этом ни вашего интереса, ни правительства, ни украинского гражданина. Эти люди, которые воюют со мной, точно не на стороне Украины", - подытожил Бахматюк.



