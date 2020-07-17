Бахматюк вызвал Сытника на дебаты. ВИДЕО
Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк вызвал главу НАБУ Артема Сытника на дебаты на любой площадке.
Об этом он заявил в эфире "112 Украина" в рамках проекта "Рыбный день", передает Depo.ua.
Так, ведущий предложил Бахматюку пригласить Сытника к прямому диалогу тет-а-тет.
"Хорошее предложение. Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте… Единственное - равноправный доступ к микрофону ", - подчеркнул бизнесмен.
По его словам, руководители НАБУ и САП - не его враги, а враги нашего государства.
"Мы сейчас в такой ситуации, занимаемся нетипичными для себя вещами (юридическим борьбой в судах, - ред)… Сейчас я вынужденно нахожусь в Австрии… Эта катавасия известна всему бомонду нашего государства, но мы остались с тем, что есть", - отметил Бахматюк.
По его словам, в результате подобных действий госорганов страдает не только бизнес, но и люди.
"К тому, что господин Сытник - коррупционер, мы не имеем никакого отношения", - подчеркнул бизнесмен и добавил, что никогда даже предположить не мог, что глава НАБУ может открывать производства из-за банальной мести.
"Сейчас нами занимается около 60 детективов НАБУ", - отметил Бахматюк.
Кроме того, бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Господин президент, приведите в чувства этих людей, которые не преследуют украинские интересы и не работают на украинское государство. Мы - огромная компания, которая делает процент ВВП, платит 357 млн грн зарплаты в месяц. У нас есть пока 27 тысяч человек, но будет скоро 25 тысяч человек. Такими темпами мы потеряем половину компании. Я буду бороться до конца, как акционер. Но в любой войне с государством любой компании приходит конец. Но нет в этом ни вашего интереса, ни правительства, ни украинского гражданина. Эти люди, которые воюют со мной, точно не на стороне Украины", - подытожил Бахматюк.
Та ладно. Иногда в Австрии.
пригадаємо його давнішні "хатєлки"
https://censor.net/news/3132848/esli_gosudarstvo_ne_pereyidet_k_politike_ekonomicheskogo_natsionalizma_i_protektsionizma_krupnyyi_biznes
йому та іншим власникам просто потрібні державні кошти та преференції