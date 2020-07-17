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Бахматюк викликав Ситника на дебати. ВIДЕО

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк викликав главу НАБУ Артема Ситника на дебати на будь-якому майданчику.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна" в рамках проєкту "Рибний день", передає Depo.ua.

Так, ведучий запропонував Бахматюку запросити Ситника до прямого діалогу тет-а-тет.

"Хороша пропозиція. Я завжди готовий на будь-якому майданчику вести дискусію. Бо найгірше ховається в темноті… Єдине – доступ до мікрофона рівноправний", – наголосив бізнесмен.

За його словами, очільники НАБУ і САП - не його вороги, а вороги нашої держави.

"Ми зараз у такій ситуації, займаємося нетиповими для себе речами (юридичною боротьбою в судах, – ред.)… Зараз я вимушено перебуваю в Австрії… Ця катавасія відома всьому бомонду нашої держави, але ми залишилися з тим, що є", – зауважив Бахматюк.

За його словами, внаслідок подібних дій держорганів страждає не тільки бізнес, але й люди.

"До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків", – наголосив бізнесмен і додав, що ніколи навіть припустити не міг, що очільник НАБУ може відкривати справи через банальну помсту.

"Зараз нами займається близько 60 детективів НАБУ", – зауважив Бахматюк.

Окрім того, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського.

"Пане президенте, схаменіть цих людей, які не переслідують українські інтереси і не працюють на українську державу. Ми – величезна компанія, яка робить відсоток ВВП, яка платить 357 млн грн зарплати в місяць. У нас є поки що 27, але буде скоро 25 тис. людей. Такими темпами ми загубимо половину компанії. Я буду боротися до кінця, як акціонер. Але в будь-якій війні з державою будь-якій компанії приходить кінець. Але немає в цьому інтересу ні вашого, ні уряду, ні українського громадянина. Ці люди, які воюють зі мною, точно не на стороні України", – підсумував Бахматюк.

Автор: 

Ситник Артем (863) Бахматюк Олег (295)


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Топ коментарі
+6
От якраз суд і є місцем для дебатів... Правий - приїзжай і тицьни правоохоронців в брехню.
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17.07.2020 12:05
+5
Уже заканчивать надо с этим Бахматюком и его схемами. В каком цивилизованном государстве криминал на шоу общается с правосудием, хорош уже этой клоунады. И домой надо возвращаться, а не в "вынужденных ссылках в шалашиках Шушенского" по Австриям, Швейцариям, Израилям вышивать
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17.07.2020 12:05
+5
Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте…

Та ладно. Иногда в Австрии.
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17.07.2020 12:06
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как уже заманало распиаривание этого банковско-аграрного вора! наверное дадом?
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17.07.2020 12:01 Відповісти
Уже заканчивать надо с этим Бахматюком и его схемами. В каком цивилизованном государстве криминал на шоу общается с правосудием, хорош уже этой клоунады. И домой надо возвращаться, а не в "вынужденных ссылках в шалашиках Шушенского" по Австриям, Швейцариям, Израилям вышивать
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17.07.2020 12:05 Відповісти
От якраз суд і є місцем для дебатів... Правий - приїзжай і тицьни правоохоронців в брехню.
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17.07.2020 12:05 Відповісти
Я всегда готов на любой площадке вести дискуссию. Потому что самое плохое скрывается в темноте…

Та ладно. Иногда в Австрии.
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17.07.2020 12:06 Відповісти
Капец! Шерочка с машерочкой просто, один другого лучше. Эти бахматюки с сытниками оба редкие "борцуны" с коррупцией, один краше другого. Страна превратилась в гребанный бл...й цирк во главе с тупыми клоунами.
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17.07.2020 12:08 Відповісти
А на дуэль слабо? Я бы купил ведро попкорна.
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17.07.2020 12:11 Відповісти
Бахматюк буде дЕбати Ситника. Цирк на дроті.
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17.07.2020 12:17 Відповісти
Тридцать украденных ярдов верни, а потом дебатируйте с Сытником сколько влезет.
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17.07.2020 12:28 Відповісти
это типааа в камере вор-охраннику: садись, рубанёмся в картишки
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17.07.2020 12:29 Відповісти
це "зашвар"! як ловкач -бізнес(?)мен може щось там вимагати у вищх посадових осіб? Дебати, дуєлі, танцювальні батли?
пригадаємо його давнішні "хатєлки"
https://censor.net/news/3132848/esli_gosudarstvo_ne_pereyidet_k_politike_ekonomicheskogo_natsionalizma_i_protektsionizma_krupnyyi_biznes
йому та іншим власникам просто потрібні державні кошти та преференції
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17.07.2020 12:31 Відповісти
дебати в Лук'янівському клубі. Або в Печерському, чи навіть в Шевченківському
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17.07.2020 12:45 Відповісти
Не Бахматюк вызвал, а ведущий, который клоун еще тот!
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17.07.2020 12:47 Відповісти
Он вообще охамел ,украл пусть даже ,как он говорит 8 млрд грн ,и говорит - согласен ,верну ,но не все и не сразу...Получается надо воровать.Поймают - отдам ,значит не получилось ,а вдруг не поймают тогда вообще лафа.Плохо ,что такие интернет сайты как Цензор дают площадку для самопиара таким аферистам и проходимцам
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17.07.2020 15:15 Відповісти
 
 