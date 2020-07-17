Бахматюк викликав Ситника на дебати. ВIДЕО

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк викликав главу НАБУ Артема Ситника на дебати на будь-якому майданчику.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна" в рамках проєкту "Рибний день", передає Depo.ua.

Так, ведучий запропонував Бахматюку запросити Ситника до прямого діалогу тет-а-тет.

"Хороша пропозиція. Я завжди готовий на будь-якому майданчику вести дискусію. Бо найгірше ховається в темноті… Єдине – доступ до мікрофона рівноправний", – наголосив бізнесмен.

За його словами, очільники НАБУ і САП - не його вороги, а вороги нашої держави.

"Ми зараз у такій ситуації, займаємося нетиповими для себе речами (юридичною боротьбою в судах, – ред.)… Зараз я вимушено перебуваю в Австрії… Ця катавасія відома всьому бомонду нашої держави, але ми залишилися з тим, що є", – зауважив Бахматюк.

За його словами, внаслідок подібних дій держорганів страждає не тільки бізнес, але й люди.

"До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо жодних стосунків", – наголосив бізнесмен і додав, що ніколи навіть припустити не міг, що очільник НАБУ може відкривати справи через банальну помсту.

"Зараз нами займається близько 60 детективів НАБУ", – зауважив Бахматюк.

Окрім того, бізнесмен звернувся до президента України Володимира Зеленського.

"Пане президенте, схаменіть цих людей, які не переслідують українські інтереси і не працюють на українську державу. Ми – величезна компанія, яка робить відсоток ВВП, яка платить 357 млн грн зарплати в місяць. У нас є поки що 27, але буде скоро 25 тис. людей. Такими темпами ми загубимо половину компанії. Я буду боротися до кінця, як акціонер. Але в будь-якій війні з державою будь-якій компанії приходить кінець. Але немає в цьому інтересу ні вашого, ні уряду, ні українського громадянина. Ці люди, які воюють зі мною, точно не на стороні України", – підсумував Бахматюк.