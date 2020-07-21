РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8021 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 056 2

Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

брифинг (50) карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Закройте базары - и люди быстро наденут маски . и начнут соблюдать правила.
А КАК ЕЩЁ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ ???

И вторая волна на подходе - потому надо всем беречься
показать весь комментарий
21.07.2020 09:39 Ответить
Путем замены 2-х цифр красная зона становится зеленой, а не ношением масок. Так у нас и так везде.
показать весь комментарий
21.07.2020 10:23 Ответить
 
 