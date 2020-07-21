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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Автор: 

брифінг (34) карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Закройте базары - и люди быстро наденут маски . и начнут соблюдать правила.
А КАК ЕЩЁ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ ???

И вторая волна на подходе - потому надо всем беречься
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21.07.2020 09:39 Відповісти
Путем замены 2-х цифр красная зона становится зеленой, а не ношением масок. Так у нас и так везде.
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21.07.2020 10:23 Відповісти
 
 