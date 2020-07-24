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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте: Шесть областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

брифинг (50) карантин (16729) Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Посувітуй зельонському взяти коронавірус під особистий контроль. І все!
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24.07.2020 09:19 Ответить
Бе ме... ми всі зелені помремо...
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24.07.2020 10:02 Ответить
 
 