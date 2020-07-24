УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 205 2

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: В Україні 972 нові випадки COVID-19, померли 20 осіб, загалом - 62 823 випадки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

брифінг (34) карантин (18172) МОЗ (5400) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посувітуй зельонському взяти коронавірус під особистий контроль. І все!
показати весь коментар
24.07.2020 09:19 Відповісти
Бе ме... ми всі зелені помремо...
показати весь коментар
24.07.2020 10:02 Відповісти
 
 