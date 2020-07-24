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Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:

Зе-молчание, смерть солдата.

Террористическое обострение. У кого?

НАБУ контратакует. Зайцы объединились с Вовками?

Ватники атакуют ветеранов.

Трудности перемирия с людоедом.

Как добивают учителей.

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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25.07.2020 18:58 Ответить
 
 