Итоги недели на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
В свежем выпуске программы "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут обо всем самом главном за неделю:
Зе-молчание, смерть солдата.
Террористическое обострение. У кого?
НАБУ контратакует. Зайцы объединились с Вовками?
Ватники атакуют ветеранов.
Трудности перемирия с людоедом.
Как добивают учителей.
19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"
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показать весь комментарий25.07.2020 18:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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