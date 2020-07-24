Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Зе-мовчання, смерть солдата.

Терористичне загострення. У кого?

НАБУ контратакує. Зайці об'єдналися з Вовком?

Ватники атакують ветеранів.

Труднощі перемир'я з людожером.

Як добивають учителів.

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"