Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:
Зе-мовчання, смерть солдата.
Терористичне загострення. У кого?
НАБУ контратакує. Зайці об'єдналися з Вовком?
Ватники атакують ветеранів.
Труднощі перемир'я з людожером.
Як добивають учителів.
19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"
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показати весь коментар25.07.2020 18:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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