УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9446 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 605 1

Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску програми "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Зе-мовчання, смерть солдата.

Терористичне загострення. У кого?

НАБУ контратакує. Зайці об'єдналися з Вовком?

Ватники атакують ветеранів.

Труднощі перемир'я з людожером.

Як добивають учителів.

19:30, ютуб-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше: підсумки голосування 21.04.2019.
показати весь коментар
25.07.2020 18:58 Відповісти
 
 