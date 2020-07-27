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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

брифинг (50) карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Що це за плач йарославни???
Воно нам рощповідає, як важко лікарям??? Покатався він на швидкій, хєрой-піараст...
Шість тисяч зарплата??? Так твій припіздєнт сказав, що то не бідність, тобто середній клас...
Налив воли, що буде робити, як новий нацбанкір надрукує гривні, а що ти вже зробив??? Розкажи що зробив??? - а ніхєра, крім того, що рубає медреформу...
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27.07.2020 09:36 Ответить
 
 