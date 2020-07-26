До 25% результатов ПЦР-исследований на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале карантина в стране из 26 лабораторий реально работали 3. В лучшем случае делали 200 тестов в день на всю Украину, - Степанов