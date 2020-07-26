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Новини Коронавірус і карантин
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До 25% результатів ПЛР-досліджень на COVID-19 можуть бути хибно негативні, - Степанов

До 25% результатів ПЛР-досліджень на COVID-19 можуть бути хибно негативні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що до чверті ПЛР-тестів на коронавірус можуть давати хибний негативний результат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативні", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

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карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А сколько ложноположительных?
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26.07.2020 13:58
+6
Ложноположительных, особенно тех, что врачи делают самим себе для получения 100 тыс грн, гораздо больше.
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26.07.2020 14:01
+4
А сколько всего использовали тестов на Ковид по которым нельзя определить болен-не-болен т.е. эти тесты тупо испортили ... А я знаю цифры - таких тестов по Украине до 60% !!!, а в мире всего - 5-6 % !!! ... ну что скажите гении от мародеро-медицины следователям , почему так ...!?
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26.07.2020 14:09
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А сколько ложноположительных?
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26.07.2020 13:58 Відповісти
Много. Всего существует 43 вида коронавирусов, и у них совпадают значительные части молекул РНК.
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26.07.2020 14:29 Відповісти
У человека и шимпанзе ДНК совпадает на 99% . Вас не удивляет, что их различают по ДНК тестам и даже устанавливают степень родства (отцы, братья-сестры и тп)?
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26.07.2020 15:01 Відповісти
ПЦР-тестами ?
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26.07.2020 15:04 Відповісти
Нет. А Вас не смущает, что в ПЦР тестах праймер связывается с одним, специально выбранным специфическим участком, а не со значительными частями ДНК?
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26.07.2020 15:39 Відповісти
Это выдержка из официального документа Департамента Здравоохранения Австралии, от 20 июня 2020 г.:
"The reliability of COVID-19 tests is uncertain due to the limited evidence base."



"Степень в которой можно полагаться на тесты ковид-19 являетеся неопределённой, ввиду ограниченной базы свидетельств".
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26.07.2020 16:39 Відповісти
Вполне допускаю, что у кого-то из чиновников Департамента Здравоохранения Австралии может быть такое мнение.
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26.07.2020 17:33 Відповісти
Это официальный государственный документ.
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27.07.2020 01:08 Відповісти
А я что, где-то отрицал, что это официальный документ? Мнения чиновников не всегда истина в последней инстанции, даже если они отражены в официальныйх документах...
Например...
Выработка коллективного иммунитета в Швеции официально была целью их отказа от жестких карантинных ограничений. Сейчас они сообщают
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403105-shveciya-priznala-udivitelno-medlennye-tempy-razvitiya-kollektivnogo Коллективный иммунитет к коронавирусу у шведов вырабатывается «удивительно медленно», сообщил главный эпидемиолог страны. Развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина. Но если в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме - всего у 14%

Правда, Тенгелл забыл рассказать шведам, какой ценой в Бергамо выработался такой иммунитет.
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27.07.2020 07:31 Відповісти
У нас в Австралии это слабенькая сезонная простуда, вокруг которой СМИ устроили вселенскую истерику.
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27.07.2020 13:33 Відповісти
Рады за вас.
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27.07.2020 14:08 Відповісти
залишилось знайти відповідь, що використовується у якості праймеру в той час, коли жодний вчений не ізолював та не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді
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26.07.2020 16:42 Відповісти
коронавирус - PНК.
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26.07.2020 16:45 Відповісти
В процессе ПЦР тестирования ее первым делом переводят в ДНК обратной транскриптазой и только потом амплифицируют участок с комплиментарный праймеру реакцией ПЦР термоциклами с полимеразой.
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26.07.2020 17:13 Відповісти
https://www.iaea.org/newscenter/news/how-is-the-covid-19-virus-detected-using-real-time-rt-pcr

Some viruses such as the coronavirus (SARS-CoV-2), which causes COVID-19, only contain RNA
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26.07.2020 17:24 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction An interesting technique combination is real-time PCR and reverse transcription. This sophisticated technique, called RT-qPCR, allows for the quantification of a small quantity of RNA. Through this combined technique, mRNA is converted to cDNA, which is further quantified using qPCR. This technique lowers the possibility of error at the end point of PCR,[24] increasing chances for detection of genes associated with genetic diseases such as cancer.[4] Laboratories use RT-qPCR for the purpose of sensitively measuring gene regulation.
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26.07.2020 17:36 Відповісти
Некоторые вирусы, такие как коронавирус (SARS-CoV-2), содержат только РНК, что означает, что они полагаются на проникновение в здоровые клетки для размножения и выживания.
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26.07.2020 17:25 Відповісти
В процессе ПЦР тестирования РНК первым делом переводят в ДНК действием на нее обратной транскриптазы и только потом амплифицируют участок с комплиментарный праймеру реакцией ПЦР термоциклами с полимеразой.
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26.07.2020 17:38 Відповісти
Вас точно не отличат.
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26.07.2020 22:41 Відповісти
А скільки медиків захворіло, коли брали ці мазки на короновірус?
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26.07.2020 14:00 Відповісти
А почему наш чудоминистр здравоохранения курит дубас, а нам не разрешают??
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26.07.2020 14:01 Відповісти
Ложноположительных, особенно тех, что врачи делают самим себе для получения 100 тыс грн, гораздо больше.
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26.07.2020 14:01 Відповісти
А сколько всего использовали тестов на Ковид по которым нельзя определить болен-не-болен т.е. эти тесты тупо испортили ... А я знаю цифры - таких тестов по Украине до 60% !!!, а в мире всего - 5-6 % !!! ... ну что скажите гении от мародеро-медицины следователям , почему так ...!?
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26.07.2020 14:09 Відповісти
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 14:11 Відповісти
Тобто в нас більша кількість хворих
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26.07.2020 14:14 Відповісти
навчися нарешті відрізняти хворих від просто заражених
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26.07.2020 16:40 Відповісти
носіїв точніше.
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26.07.2020 17:16 Відповісти
Служи, Степанов, служи.
Иначе твои австрийские Хозяева могут конфисковать всё что у тебя есть: виллы-грабли, и проч. А могут и ножичком наградить. Как мэра Гданьска.
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26.07.2020 14:28 Відповісти
Число ложноотрицательных уравновешивается примерно таким же числом ложноположительных. Так что в целом информация получается правдивой.
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26.07.2020 14:32 Відповісти
вообще-то при таком раскладе оно движется к 100% ложных...)))
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26.07.2020 14:58 Відповісти
короче, панацеї немає, і природа зробить своє якщо задумала.
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26.07.2020 17:17 Відповісти
та да
тесты точно говорят: или болеешь или нет,
100%, и к гадалке не ходи - одно из двух
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26.07.2020 19:39 Відповісти
ещё добавить 20% погрешности и получатся тесты по системе "ромашка" т.е. "любит" или "не любит" ....
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26.07.2020 14:58 Відповісти
Вдумайтесь - чверть проведених ПЛР-тестів за які з вас деруть шалені кошти це просто пшик.Ось такий в нас вірус під прикриттям якого Зеле поц робить,що хоче.
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26.07.2020 14:58 Відповісти
ну уберите эту тупую дебильную мразь...
это ж насколько тупое быдлоэлекторат, что вот такое чмо поставили засирать былу мозК...
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26.07.2020 15:50 Відповісти
Дерьмо-специалист Вы, Степанов.
Про ПЦР-тест:
"A positive RT-PCR test for covid-19 test has more weight than a negative test because of the test's high specificity but moderate sensitivity"
(https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1808.full.pdf )

Что такое "specificity", а, Степанов?

Способность теста точно определить, что индивидуум не имеет заболевания, вот что это такое ("The ability of a test to correctly classify an individual as disease- free is called the test′s specificity").

А "high specificity" ПЦР-теста означает, что он с высокой точностью определяет, что человек не заражен макароновирусом.

Почему Степанов до сих пор не номинирован на Нобелевскую премию, спрашиваю я вас?
Вы что там, в Каролинском Институте Швеции, совсем "мышей не ловите", гениев упускаете?
Дискриминуруете, что ли, деляг от медицины???

P.S. Степанову и чудилам прочим читать вот тут, про "чувствительность и специфичность" тестов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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26.07.2020 16:04 Відповісти
В статье речь о бинарных тестах, коими ПЦР не являются.
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26.07.2020 21:05 Відповісти
Степанов - он не потомок Лысенко, нет?
Как странно, а почитаетшь его высказывания, прамо знаменитая сессия ВАСХНИЛ.
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26.07.2020 16:06 Відповісти
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/

китайці за результатами своєї "епідемії" визначили на початку березня, що точність плр-тестів щонайбільше 50%

однак це дослідження відкликали, оскільки такі дані про тести унеможливили б подальше розгортання фейкової пандемії
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26.07.2020 16:45 Відповісти
точність китайських тестів 50 відсотків..
російських не більше..

у корейських -близько 97..

Але дуже все залежить від концентрації ковід в організмі людини..тому тестувати треба повторно..
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26.07.2020 18:42 Відповісти
Где опоненты вирусологи или только имеют право говорить специалисты-чего изволите.
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26.07.2020 17:25 Відповісти
С таким же успехом
До 25% результатов ПЦР-исследований на COVID-19 могут быть ложноположительными.
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26.07.2020 20:15 Відповісти
и до 50% - ложноположительными.
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27.07.2020 08:03 Відповісти
 
 