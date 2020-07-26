До 25% результатів ПЛР-досліджень на COVID-19 можуть бути хибно негативні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що до чверті ПЛР-тестів на коронавірус можуть давати хибний негативний результат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативні", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

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