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До 25% результатів ПЛР-досліджень на COVID-19 можуть бути хибно негативні, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що до чверті ПЛР-тестів на коронавірус можуть давати хибний негативний результат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним. На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибно негативні", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.
Топ коментарі
+8 Александр Юр
показати весь коментар26.07.2020 13:58 Посилання
+6 (unknown) #37494
показати весь коментар26.07.2020 14:01 Посилання
+4 Игорь Монахов
показати весь коментар26.07.2020 14:09 Посилання
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"The reliability of COVID-19 tests is uncertain due to the limited evidence base."
"Степень в которой можно полагаться на тесты ковид-19 являетеся неопределённой, ввиду ограниченной базы свидетельств".
Например...
Выработка коллективного иммунитета в Швеции официально была целью их отказа от жестких карантинных ограничений. Сейчас они сообщают
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/403105-shveciya-priznala-udivitelno-medlennye-tempy-razvitiya-kollektivnogo Коллективный иммунитет к коронавирусу у шведов вырабатывается «удивительно медленно», сообщил главный эпидемиолог страны. Развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина. Но если в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме - всего у 14%
Правда, Тенгелл забыл рассказать шведам, какой ценой в Бергамо выработался такой иммунитет.
Some viruses such as the coronavirus (SARS-CoV-2), which causes COVID-19, only contain RNA
1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
Иначе твои австрийские Хозяева могут конфисковать всё что у тебя есть: виллы-грабли, и проч. А могут и ножичком наградить. Как мэра Гданьска.
тесты точно говорят: или болеешь или нет,
100%, и к гадалке не ходи - одно из двух
это ж насколько тупое быдлоэлекторат, что вот такое чмо поставили засирать былу мозК...
Про ПЦР-тест:
"A positive RT-PCR test for covid-19 test has more weight than a negative test because of the test's high specificity but moderate sensitivity"
(https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1808.full.pdf )
Что такое "specificity", а, Степанов?
Способность теста точно определить, что индивидуум не имеет заболевания, вот что это такое ("The ability of a test to correctly classify an individual as disease- free is called the test′s specificity").
А "high specificity" ПЦР-теста означает, что он с высокой точностью определяет, что человек не заражен макароновирусом.
Почему Степанов до сих пор не номинирован на Нобелевскую премию, спрашиваю я вас?
Вы что там, в Каролинском Институте Швеции, совсем "мышей не ловите", гениев упускаете?
Дискриминуруете, что ли, деляг от медицины???
P.S. Степанову и чудилам прочим читать вот тут, про "чувствительность и специфичность" тестов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Как странно, а почитаетшь его высказывания, прамо знаменитая сессия ВАСХНИЛ.
китайці за результатами своєї "епідемії" визначили на початку березня, що точність плр-тестів щонайбільше 50%
однак це дослідження відкликали, оскільки такі дані про тести унеможливили б подальше розгортання фейкової пандемії
російських не більше..
у корейських -близько 97..
Але дуже все залежить від концентрації ковід в організмі людини..тому тестувати треба повторно..
До 25% результатов ПЦР-исследований на COVID-19 могут быть ложноположительными.