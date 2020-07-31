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Брифинг Степанова о разделении Украины на карантинные зоны. ВИДЕО
Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
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+2 Till Johan
показать весь комментарий31.07.2020 18:19 Ответить Ссылка
+1 Ybaldy
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+1 Сергей Крот
показать весь комментарий31.07.2020 18:22 Ответить Ссылка
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Богомолец о короновирусе и медицине
https://youtu.be/Ii0RYReelho
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.