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3 138 22

Брифинг Степанова о разделении Украины на карантинные зоны. ВИДЕО

Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

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брифинг (50) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
і чому ж так пропукінські ґебельси тут так скавчать жалісно?
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31.07.2020 18:19 Ответить
+1
Ссуки!
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.
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31.07.2020 18:19 Ответить
+1
такая неплохая страна , как Штаты, отказалась спонсировать ВОЗ, считая заполитизированность проблемы ковид.... как и ожидалось, Китай,при участии РФ, являлись лабораторным источником проблемы - типо "передел" или закрепление сфер влияния мира...
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31.07.2020 18:22 Ответить
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Брифинг Степанова о разделении Украины на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 3518
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31.07.2020 18:03 Ответить
Всё лепо, но слово "карантинных" в смысле "зон", ну лишние...
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31.07.2020 18:10 Ответить
Степанова и Шмыгаля в отставку - они не смогли организовать борьбу короной

Богомолец о короновирусе и медицине

https://youtu.be/Ii0RYReelho
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31.07.2020 18:10 Ответить
степашка по ходу дэсь хрюшку посеял...
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31.07.2020 18:12 Ответить
А шмыгаль за хрюшку не сойдёт ?😀😀😀
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31.07.2020 18:16 Ответить
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 8931
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31.07.2020 18:17 Ответить
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 8107
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31.07.2020 18:27 Ответить
якщо спынку побрыты...
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31.07.2020 18:18 Ответить
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 3282
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31.07.2020 18:13 Ответить
Ссуки!
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.
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31.07.2020 18:19 Ответить
і чому ж так пропукінські ґебельси тут так скавчать жалісно?
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31.07.2020 18:19 Ответить
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 9055
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31.07.2020 18:25 Ответить
такая неплохая страна , как Штаты, отказалась спонсировать ВОЗ, считая заполитизированность проблемы ковид.... как и ожидалось, Китай,при участии РФ, являлись лабораторным источником проблемы - типо "передел" или закрепление сфер влияния мира...
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31.07.2020 18:22 Ответить
Більшість українців,це все покірно приймають.Ще й ******** тих,хто проти цього абсурду.Я вже багато разів казав,чому за окуляри ніхто не говорить? На початку епідемії казали,що окуляри обов'язкові.
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31.07.2020 18:34 Ответить
 
 