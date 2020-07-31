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Новини Відео Коронавірус і карантин
3 138 22

Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони. ВIДЕО

Брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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брифінг (34) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
і чому ж так пропукінські ґебельси тут так скавчать жалісно?
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31.07.2020 18:19 Відповісти
+1
Ссуки!
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.
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31.07.2020 18:19 Відповісти
+1
такая неплохая страна , как Штаты, отказалась спонсировать ВОЗ, считая заполитизированность проблемы ковид.... как и ожидалось, Китай,при участии РФ, являлись лабораторным источником проблемы - типо "передел" или закрепление сфер влияния мира...
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31.07.2020 18:22 Відповісти
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Брифинг Степанова о разделении Украины на карантинные зоны - Цензор.НЕТ 3518
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31.07.2020 18:03 Відповісти
Всё лепо, но слово "карантинных" в смысле "зон", ну лишние...
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31.07.2020 18:10 Відповісти
Степанова и Шмыгаля в отставку - они не смогли организовать борьбу короной

Богомолец о короновирусе и медицине

https://youtu.be/Ii0RYReelho
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31.07.2020 18:10 Відповісти
степашка по ходу дэсь хрюшку посеял...
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31.07.2020 18:12 Відповісти
А шмыгаль за хрюшку не сойдёт ?😀😀😀
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31.07.2020 18:16 Відповісти
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 8931
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31.07.2020 18:17 Відповісти
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 8107
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31.07.2020 18:27 Відповісти
якщо спынку побрыты...
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31.07.2020 18:18 Відповісти
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 3282
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31.07.2020 18:13 Відповісти
Ссуки!
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.
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31.07.2020 18:19 Відповісти
і чому ж так пропукінські ґебельси тут так скавчать жалісно?
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31.07.2020 18:19 Відповісти
Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони - Цензор.НЕТ 9055
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31.07.2020 18:25 Відповісти
такая неплохая страна , как Штаты, отказалась спонсировать ВОЗ, считая заполитизированность проблемы ковид.... как и ожидалось, Китай,при участии РФ, являлись лабораторным источником проблемы - типо "передел" или закрепление сфер влияния мира...
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31.07.2020 18:22 Відповісти
Більшість українців,це все покірно приймають.Ще й ******** тих,хто проти цього абсурду.Я вже багато разів казав,чому за окуляри ніхто не говорить? На початку епідемії казали,що окуляри обов'язкові.
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31.07.2020 18:34 Відповісти
 
 