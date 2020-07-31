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Брифінг Степанова про поділ України на карантинні зони. ВIДЕО
Брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Топ коментарі
+2 Till Johan
показати весь коментар31.07.2020 18:19 Відповісти Посилання
+1 Ybaldy
показати весь коментар31.07.2020 18:19 Відповісти Посилання
+1 Сергей Крот
показати весь коментар31.07.2020 18:22 Відповісти Посилання
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Богомолец о короновирусе и медицине
https://youtu.be/Ii0RYReelho
Как они уже задрали своим припе.....денным карантином.
Тошнит уже смотреть на эти рожи.