МВД и Минцифры создали образовательный сериал о противодействии домашнему насилию. ВИДЕО

Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации Украины подготовили образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, презентация сериала состоялась сегодня на совместном брифинге полицейских и чиновником Минцифры.

Образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн-инструментов" - бесплатный курс, который подскажет, куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь, если вы стали случайным свидетелем домашнего насилия.

"МВД и Нацполиция продолжают искать новые подходы в формировании нолевой толерантности к любым проявлениям насилия, для того чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдывание. Полицейские пытаются сделать домашнее насилие еще более видимым, чтобы никто не оставался в стороне, если возникает такая проблема. Этот сериал - качественно новый продукт, который не только информирует о том, что такое домашнее насилие, но и дает алгоритм действий на случай возникновения проблемы", - говорит заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич рассказал, что в Украине на сегодня работает 45 групп противодействия домашнему насилию. Кроме того, право реагировать на подобные происшествия имеют патрульные полицейские.

"Образовательный сериал дает нам возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией, чтобы мы могли эффективно отреагировать на факты домашнего насилия. Если говорить о практических шагах полиции, то они начинаются из сообщения на 102. В коммуникации, в доверии можно получить информацию о личности, о детях, о возможном наличии оружия. Такая информация необходима полиции для максимально эффективного реагирования на проявления домашнего насилия", - сказал Фацевич.

Участие в съемках образовательного сериала приняли Даниель Салем, Мария Ефросинина, Tayanna, Катерина Павличенко, Олександр Фацевич, Алена Гудкова, Леся Матвееа, Алексей Билошицкий, Елена Дашутина.

Полностью и безплатно сериал можно посмотреть по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence