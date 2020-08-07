РУС
МВД и Минцифры создали образовательный сериал о противодействии домашнему насилию. ВИДЕО

Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации Украины подготовили образовательный сериал об онлайн-инструментах противодействия домашнему насилию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, презентация сериала состоялась сегодня на совместном брифинге полицейских и чиновником Минцифры.

Образовательный сериал "О противодействии домашнему насилию с помощью онлайн-инструментов" - бесплатный курс, который подскажет, куда обратиться пострадавшим, как это сделать правильно и как помочь, если вы стали случайным свидетелем домашнего насилия.

"МВД и Нацполиция продолжают искать новые подходы в формировании нолевой толерантности к любым проявлениям насилия, для того чтобы остановить его молчаливое одобрение или оправдывание. Полицейские пытаются сделать домашнее насилие еще более видимым, чтобы никто не оставался в стороне, если возникает такая проблема. Этот сериал - качественно новый продукт, который не только информирует о том, что такое домашнее насилие, но и дает алгоритм действий на случай возникновения проблемы", - говорит заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич рассказал, что в Украине на сегодня работает 45 групп противодействия домашнему насилию. Кроме того, право реагировать на подобные происшествия имеют патрульные полицейские.

"Образовательный сериал дает нам возможность создать доверительную коммуникацию между населением и полицией, чтобы мы могли эффективно отреагировать на факты домашнего насилия. Если говорить о практических шагах полиции, то они начинаются из сообщения на 102. В коммуникации, в доверии можно получить информацию о личности, о детях, о возможном наличии оружия. Такая информация необходима полиции для максимально эффективного реагирования на проявления домашнего насилия", - сказал Фацевич.

Участие в съемках образовательного сериала приняли Даниель Салем, Мария Ефросинина, Tayanna, Катерина Павличенко, Олександр Фацевич, Алена Гудкова, Леся Матвееа, Алексей Билошицкий, Елена Дашутина.

Полностью и безплатно сериал можно посмотреть по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence

+2
Где Ленка Зеленка ?
07.08.2020 18:01 Ответить
+2
А ці всі відосики виглядають якось недолуго.
07.08.2020 18:10 Ответить
+1
І як це все допоможе? Якщо знову закриють Україну на карантин,то буде ще більше цього насилля.
07.08.2020 18:06 Ответить
Где Ленка Зеленка ?
07.08.2020 18:01 Ответить
І як це все допоможе? Якщо знову закриють Україну на карантин,то буде ще більше цього насилля.
07.08.2020 18:06 Ответить
Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
- Ты за что меня, козёл,
Избивал так много?
07.08.2020 18:08 Ответить
В нашій країні все залежить від економічного добробуту.Непотрібно в приклад США показувати,бо там збірка різних людей.Також теперішню Західну Європу,бо там повно дикунів напускали.
07.08.2020 18:09 Ответить
А ці всі відосики виглядають якось недолуго.
07.08.2020 18:10 Ответить
Не зря менты комменты под видео отключили)
07.08.2020 21:46 Ответить
Та Ленка насиловала Зеленского сильно - мозги отбила, у него теперь это проблема номер один. Нельзя мужей насиловать.
07.08.2020 18:44 Ответить
А жіночка в червоному на першому відео здаля схожа на проросійську провокаторку "не все так однозначно..."
07.08.2020 18:52 Ответить
Набільше кепи несмають. Сьогодні одинокі мами на дитину отримують 1300 щомісяця до 18 рочків, а повноцінна родина (в основі безробітна) на дитинку отримує 600 грн до 3х рочків. Як думаєте це стимулює повноцінні родинні стосунки та укріплення молодої сімї та достатлк її , благоподуччя та сімейні стосунки ??? Таке враження що серед нас вражина і то в коридорах влади. Не кіно дурні створювати , а допомогу повноцінну надавайте, та закони напрацьовуйте. Відпочивають на морях трудяги та мінімалку піднімають.
07.08.2020 20:13 Ответить
90% домашнего насилия - это вынос женщиной мозга мужчине.
07.08.2020 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vzXuStN7uvg Законопроект "О домашнем насилии" на пальцах объясняет Антон Сорвачев ролик российский, но у нас - всё то же самое, один в один...
07.08.2020 21:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c2Zw8uq6wqQ Сколько мужчин страдает от домашнего насилия?

https://www.youtube.com/watch?v=QN_znKityl0&t=1s Охранный ордер: защита невинного... агрессора?
07.08.2020 21:54 Ответить
 
 