ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе. ВИДЕО

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис техническим нокаутом победил гражданина РФ, харьковчанина-оплотовца Алексея Олейника в главном бою турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, США. В начале второго раунда американец мощно попал справа в голову соперника, отправив его в нокдаун и добив на настиле октагона до вмешательства рефери.

Этот поединок сделал Льюиса рекордсменом UFC - до него никто не побеждал в промоушене досрочно 11 раз.

Алексей Олейник родился в Харькове, позже перебрался в Москву и получил российское гражданство, а сейчас проживает на территории США.

По информации СМИ, в ноябре 2014 года Олейник, тогда еще имевший украинское гражданство, признался, что финансирует группировку "Оплот" - боевое подразделение, созданное на Донбассе российским руководством террористической организации "ДНР". Перед боем с Джаредом Рошолтом он пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина.

По словам Олейника, донецкое отделение "Оплота" в свое время возглавлял Александр Захарченко. "Сегодня у корпорации "Оплот" на Донбассе есть свой отряд - 1000 штыков, который мы регулярно финансируем", - отметил он, давая интервью СМИ в 2014 году. "Никто не должен сидеть сложа руки: одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - добавил Олейник.