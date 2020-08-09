ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе. ВИДЕО
Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис техническим нокаутом победил гражданина РФ, харьковчанина-оплотовца Алексея Олейника в главном бою турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, США. В начале второго раунда американец мощно попал справа в голову соперника, отправив его в нокдаун и добив на настиле октагона до вмешательства рефери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Этот поединок сделал Льюиса рекордсменом UFC - до него никто не побеждал в промоушене досрочно 11 раз.
Алексей Олейник родился в Харькове, позже перебрался в Москву и получил российское гражданство, а сейчас проживает на территории США.
По информации СМИ, в ноябре 2014 года Олейник, тогда еще имевший украинское гражданство, признался, что финансирует группировку "Оплот" - боевое подразделение, созданное на Донбассе российским руководством террористической организации "ДНР". Перед боем с Джаредом Рошолтом он пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина.
По словам Олейника, донецкое отделение "Оплота" в свое время возглавлял Александр Захарченко. "Сегодня у корпорации "Оплот" на Донбассе есть свой отряд - 1000 штыков, который мы регулярно финансируем", - отметил он, давая интервью СМИ в 2014 году. "Никто не должен сидеть сложа руки: одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - добавил Олейник.
Амінь.
Для объективности.
В поле поиска введите OL большими буквами, среди девяти найденных он - 5-й слева
и одновременно:
"********* из ПС выдрали в Берлине"
Ну и что?
Як раз з того моменту я заволали Расія, путін...
ахахаха
а кто Укрсало возит на обеды-ужины оплотоуцам сКиева??
через 6 прапускных пукнтов имени жебривскага??
5 лет возили - с 2014 по 2019 и счас2020??
ответ - мальдивское чмо вместе с ахметкой
ахахаха
Источник: https://censor.net/v3212725
Это уже и не новость...
И ПЛАТИТ НАЛОГИ в США. На деньги С.
Ковалева содержится "американская военщина", NATO …то же касается у других хрусских
путриотов: Овечкин, Малкин, Исимбаева (дочка Гаджи), Олейник и т.д.
П. Буре в 20 лет уехал из Мордора, 12 сезонов провел в НХЛ,
заработал многие миллионы не деревянных, с них заплатил налоги, на которые
построили десяток "M1 Abrams", оставаясь при этом гражданином ЭриФреи. При этом
ватник с одной извилиной считает Буре "русской ракетой" и люто невидим США, за
то что "M1 Abrams" хотят захватить его Бензоколонку.