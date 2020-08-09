РУС
ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе. ВИДЕО

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис техническим нокаутом победил гражданина РФ, харьковчанина-оплотовца Алексея Олейника в главном бою турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, США. В начале второго раунда американец мощно попал справа в голову соперника, отправив его в нокдаун и добив на настиле октагона до вмешательства рефери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Этот поединок сделал Льюиса рекордсменом UFC - до него никто не побеждал в промоушене досрочно 11 раз.

Алексей Олейник родился в Харькове, позже перебрался в Москву и получил российское гражданство, а сейчас проживает на территории США. 

По информации СМИ, в ноябре 2014 года Олейник, тогда еще имевший украинское гражданство, признался, что финансирует группировку "Оплот" - боевое подразделение, созданное на Донбассе российским руководством террористической организации "ДНР". Перед боем с Джаредом Рошолтом он пришел на взвешивание в футболке с портретом Владимира Путина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Американский боец ММА Бейдер за 35 секунд нокаутировал россиянина Емельяненко. ВИДЕО

По словам Олейника, донецкое отделение "Оплота" в свое время возглавлял Александр Захарченко. "Сегодня у корпорации "Оплот" на Донбассе есть свой отряд - 1000 штыков, который мы регулярно финансируем", - отметил он, давая интервью СМИ в 2014 году. "Никто не должен сидеть сложа руки: одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - добавил Олейник.

Автор: 

единоборства (13) сепаратизм (11311) спорт (2451)
Топ комментарии
+94
бей рашиста! в любой точке планеты бей!
09.08.2020 18:45 Ответить
+94
ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе - Цензор.НЕТ 1678
09.08.2020 18:46 Ответить
+61
підступні пєндоси мішають счатлтівой жизні
09.08.2020 18:43 Ответить
В Украине все спортсмены сепаратисты, кроме этого, который обещал душить за русский язык.
09.08.2020 20:18 Ответить
Шо прямо все хотят в ордло?
10.08.2020 14:41 Ответить
Чем это пропутинское чмо прославляет свой "оплот" ? Тем , что получает подсрачники от всех желающих? Ему за это платят? За рабочую, натруженную жопу?
09.08.2020 20:18 Ответить
Странная ротация в UFC. Против рекордсмена выставили человека которому 43 года и который почти все бои проигрывает. Грош цена таким рекордам. Забавно, пока писал коммент Цензор убрал статистику Олейника и что ему 43 года. Зачем?)
09.08.2020 20:29 Ответить
мокша почему вы стыдитесь выходить под своей триколорной тряпкой?
09.08.2020 20:33 Ответить
59 поражений. Как такое вообще возможно.)
09.08.2020 20:47 Ответить
а патамушто лишняя хромосома сказывается
09.08.2020 22:44 Ответить
Москалику, хряпни бояри і звались під лавку.
Амінь.
10.08.2020 13:50 Ответить
Американец красава! God bless USA
09.08.2020 20:32 Ответить
Олейник - 74 поединка, 59 побед, 1 ничья, 14 поражений.
Для объективности.
09.08.2020 20:34 Ответить
43 года, весовая категория - тяжелый вес, провел 59 поединков, выиграл 14, из которых одна победа досталась нокаутом.
09.08.2020 21:10 Ответить
Это перепечатки из какого-то источника. Гляньте профиль на сайте UFC https://www.ufc.com/athletes/all/active
В поле поиска введите OL большими буквами, среди девяти найденных он - 5-й слева
09.08.2020 22:01 Ответить
или Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Олейник,_Алексей_Алексеевич
09.08.2020 22:02 Ответить
https://www.sherdog.com/fighter/Alexey-Oleynik-2027 Здесь нагляднее всего
09.08.2020 22:16 Ответить
Ломаченко-следующий.
09.08.2020 20:35 Ответить
І юсік разом з ним .
09.08.2020 21:26 Ответить
Его должен Теофимо Лопес сделать и похоже ломаченко уже ссыт
09.08.2020 23:22 Ответить
Опять вместо нас морду бить сепаратистам должны американцы.
09.08.2020 20:44 Ответить
этот прокацапский ушлёпок на Киву похож! это явно генетическое отклонение
09.08.2020 20:50 Ответить
Їх, мабуть, на одному ксероксі шльопнули.
10.08.2020 13:51 Ответить
И над этим публично надругались...
09.08.2020 20:58 Ответить
опечатка: вірно: ********* із аплота)
09.08.2020 21:00 Ответить
Добре було б, якби убив ту гниду кацапську нах...
09.08.2020 21:02 Ответить
приємне видовище)) можна вічно дивитись на три речі, як тече вода, горить вогонь, і як їб@шать кацапів)),
09.08.2020 21:04 Ответить
Не удивительно, Украина отключила поддержку.
09.08.2020 21:21 Ответить
Глядя на его торчащие оплотовские уши можно предположить что с лишней хромосомой там все в порядке....
09.08.2020 21:47 Ответить
Как Тузик ватную грелку.
09.08.2020 21:48 Ответить
Ну это без сенсации, в принципе, американец шел фаворитом. Олейник в такие годы сейчас чисто бабло зарабатывает: 5 боев провел за 1,5 года. Скоро на пенсию. А если по объективности, то сильные бойцы у россиян тоже есть. Вот не далее как месяц назад россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легком весе.
09.08.2020 21:49 Ответить
самый сильный..это вован обнуленный..
09.08.2020 21:56 Ответить
Получается Льюис теперь тоже фашист... И русофоб фоб..!
09.08.2020 21:58 Ответить
не фоб..
09.08.2020 21:59 Ответить
Молитва - сильная штука, а если вдвоём, то ещё сильней.
09.08.2020 21:59 Ответить
Жаль,що не здох рашист,бажаю Усіку і Ломі лежати на підлозі.
09.08.2020 22:03 Ответить
Самое интересное, что кцпское телевидение станет кричать, что американец убедительно отдубасил украинца. А то, что это тело с Украиной себя не идентифицирует аж никак и имеет паспорт с курицей на обложке, никого в ОсТАНЬКИНЕ интересовать не будет. "Ничего личного - только бизнес".
09.08.2020 22:04 Ответить
"Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе."

и одновременно:
"********* из ПС выдрали в Берлине"
Ну и что?
09.08.2020 22:09 Ответить
Ко-ко-ко-ко, закукарекала тварь рашистская...
10.08.2020 09:30 Ответить
Самовбийся, козломордо.
10.08.2020 13:53 Ответить
Вот всё хорошо в этой новости)))
09.08.2020 22:28 Ответить
Хорошо нигер руссофашиста отмутузил
09.08.2020 22:32 Ответить
Когда наши будут так сепаров бить?
09.08.2020 22:39 Ответить
и воздастся кацабам по делам их...
09.08.2020 22:53 Ответить
блек пис ,агиресив агейн,чепушило с колена ,погиб))))
09.08.2020 23:15 Ответить
Хорошо, что чернокожий не оказался резервистом НАТО, а то вообще бы убил.
09.08.2020 23:25 Ответить
руссотуристо, облик аморале!
09.08.2020 23:26 Ответить
Та їм, ДАУНбасцям, вже в кармі прописано пи*ди получать!
Як раз з того моменту я заволали Расія, путін...
09.08.2020 23:29 Ответить
Льюис-красавчик. Надо было ещё с разбегу на башку прыгнуть этому ублюдку. Все равно там мозгов нет.
09.08.2020 23:43 Ответить
одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - добавил Олейник.


ахахаха


а кто Укрсало возит на обеды-ужины оплотоуцам сКиева??
через 6 прапускных пукнтов имени жебривскага??

5 лет возили - с 2014 по 2019 и счас2020??

ответ - мальдивское чмо вместе с ахметкой

ахахаха






Источник: https://censor.net/v3212725
09.08.2020 23:48 Ответить
дрібничка, а приємно )))))
10.08.2020 00:33 Ответить
Ой, очередной кацап присел на бутылку.
Это уже и не новость...
10.08.2020 01:21 Ответить
Надеюсь в Украине ему сделают тоже самое, до полного нокдауна.
10.08.2020 02:56 Ответить
Почему эта рашистская тварь принимает участие в соревнованиях в США,а не осужден за финансирование терроризма и войны? МИД Украины должен уведомить Госдеп об этом пдрсе и потребовать ареста ,депортации и электростул в аренду
10.08.2020 09:09 Ответить
яка паскуда видалила відео?
10.08.2020 09:42 Ответить
https://gibkijgrafik.com/?ref=adwords&gclid=EAIaIQobChMIjNKm67SQ6wIVEpOyCh0U-A-iEAEYAiAAEgJwnPD_BwE И єто у них спортом зовется ? На порносайт - в определенний раздел ...)

10.08.2020 14:34 Ответить
Моча в анаболиках не обнаружена...
10.08.2020 09:58 Ответить
https://sportrecs.com/video/RrECydFYdpTII4YZ3OH4Jg Тыц...
10.08.2020 10:00 Ответить
С. Ковалев, место жительства: Форт-Лодердейл, Флорида, США. ЖИВЕТ
И ПЛАТИТ НАЛОГИ в США. На деньги С.
Ковалева содержится "американская военщина", NATO …то же касается у других хрусских
путриотов: Овечкин, Малкин, Исимбаева (дочка Гаджи), Олейник и т.д.

П. Буре в 20 лет уехал из Мордора, 12 сезонов провел в НХЛ,
заработал многие миллионы не деревянных, с них заплатил налоги, на которые
построили десяток "M1 Abrams", оставаясь при этом гражданином ЭриФреи. При этом
ватник с одной извилиной считает Буре "русской ракетой" и люто невидим США, за
то что "M1 Abrams" хотят захватить его Бензоколонку.
10.08.2020 10:12 Ответить
Американец поставил на колени чмошника-кацапа, все правильно. Кацапы - это овцы, их место - в партере.
10.08.2020 15:46 Ответить
Рузькэ свинья отгребла.
10.08.2020 18:40 Ответить
