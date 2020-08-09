ММА: сепаратиста з "Оплоту" Олійника нокаутували в Лас-Вегасі. ВIДЕО

Американський боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс технічним нокаутом переміг громадянина РФ, харків'янина-"оплотівця" Олексія Олійника в головному бою турніру UFC Fight Night 174 у Лас-Вегасі, США. На початку другого раунду американець потужним ударом влучив із правого боку в голову суперника, відправивши його в нокдаун і добивши на настилі октагону до втручання рефері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Олексій Олійник народився в Харкові, пізніше перебрався до Москви і отримав російське громадянство, а зараз проживає на території США.

За інформацією ЗМІ, в листопаді 2014 року Олійник (тоді ще мав українське громадянство) зізнався, що фінансує угруповання "Оплот" - бойовий підрозділ, створений на Донбасі російським керівництвом терористичної організації "ДНР". Перед боєм із Джаредом Рошолтом він прийшов на зважування у футболці з портретом Володимира Путіна.

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За словами Олійника, донецьке відділення "Оплоту" свого часу очолював Олександр Захарченко. "Сьогодні у корпорації "Оплот" на Донбасі є свій загін (1000 багнетів), який ми регулярно фінансуємо", - зазначив він, даючи інтерв'ю ЗМІ в 2014 році. "Ніхто не має сидіти, склавши руки: одні сидять в окопах, інші б'ють фашистів, треті заробляють гроші, а ми своїми перемогами підтримуємо добре ім'я організації", - додав Олійник.