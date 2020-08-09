ММА: сепаратиста з "Оплоту" Олійника нокаутували в Лас-Вегасі. ВIДЕО
Американський боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс технічним нокаутом переміг громадянина РФ, харків'янина-"оплотівця" Олексія Олійника в головному бою турніру UFC Fight Night 174 у Лас-Вегасі, США. На початку другого раунду американець потужним ударом влучив із правого боку в голову суперника, відправивши його в нокдаун і добивши на настилі октагону до втручання рефері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Олексій Олійник народився в Харкові, пізніше перебрався до Москви і отримав російське громадянство, а зараз проживає на території США.
За інформацією ЗМІ, в листопаді 2014 року Олійник (тоді ще мав українське громадянство) зізнався, що фінансує угруповання "Оплот" - бойовий підрозділ, створений на Донбасі російським керівництвом терористичної організації "ДНР". Перед боєм із Джаредом Рошолтом він прийшов на зважування у футболці з портретом Володимира Путіна.
За словами Олійника, донецьке відділення "Оплоту" свого часу очолював Олександр Захарченко. "Сьогодні у корпорації "Оплот" на Донбасі є свій загін (1000 багнетів), який ми регулярно фінансуємо", - зазначив він, даючи інтерв'ю ЗМІ в 2014 році. "Ніхто не має сидіти, склавши руки: одні сидять в окопах, інші б'ють фашистів, треті заробляють гроші, а ми своїми перемогами підтримуємо добре ім'я організації", - додав Олійник.
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Амінь.
Для объективности.
В поле поиска введите OL большими буквами, среди девяти найденных он - 5-й слева
и одновременно:
"********* из ПС выдрали в Берлине"
Ну и что?
Як раз з того моменту я заволали Расія, путін...
ахахаха
а кто Укрсало возит на обеды-ужины оплотоуцам сКиева??
через 6 прапускных пукнтов имени жебривскага??
5 лет возили - с 2014 по 2019 и счас2020??
ответ - мальдивское чмо вместе с ахметкой
ахахаха
Источник: https://censor.net/v3212725
Это уже и не новость...
И ПЛАТИТ НАЛОГИ в США. На деньги С.
Ковалева содержится "американская военщина", NATO …то же касается у других хрусских
путриотов: Овечкин, Малкин, Исимбаева (дочка Гаджи), Олейник и т.д.
П. Буре в 20 лет уехал из Мордора, 12 сезонов провел в НХЛ,
заработал многие миллионы не деревянных, с них заплатил налоги, на которые
построили десяток "M1 Abrams", оставаясь при этом гражданином ЭриФреи. При этом
ватник с одной извилиной считает Буре "русской ракетой" и люто невидим США, за
то что "M1 Abrams" хотят захватить его Бензоколонку.