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ММА: сепаратиста з "Оплоту" Олійника нокаутували в Лас-Вегасі. ВIДЕО

Американський боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс технічним нокаутом переміг громадянина РФ, харків'янина-"оплотівця" Олексія Олійника в головному бою турніру UFC Fight Night 174 у Лас-Вегасі, США. На початку другого раунду американець потужним ударом влучив із правого боку в голову суперника, відправивши його в нокдаун і добивши на настилі октагону до втручання рефері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Олексій Олійник народився в Харкові, пізніше перебрався до Москви і отримав російське громадянство, а зараз проживає на території США. 

За інформацією ЗМІ, в листопаді 2014 року Олійник (тоді ще мав українське громадянство) зізнався, що фінансує угруповання "Оплот" - бойовий підрозділ, створений на Донбасі російським керівництвом терористичної організації "ДНР". Перед боєм із Джаредом Рошолтом він прийшов на зважування у футболці з портретом Володимира Путіна.

Дивіться також: Американський боєць ММА Бейдер за 35 секунд нокаутував росіянина Ємельяненка. ВIДЕО

За словами Олійника, донецьке відділення "Оплоту" свого часу очолював Олександр Захарченко. "Сьогодні у корпорації "Оплот" на Донбасі є свій загін  (1000 багнетів), який ми регулярно фінансуємо", - зазначив він, даючи інтерв'ю ЗМІ в 2014 році. "Ніхто не має сидіти, склавши руки: одні сидять в окопах, інші б'ють фашистів, треті заробляють гроші, а ми своїми перемогами підтримуємо добре ім'я організації", - додав Олійник.

Автор: 

єдиноборства (8) сепаратизм (757) спорт (1637)


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Топ коментарі
+94
бей рашиста! в любой точке планеты бей!
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09.08.2020 18:45 Відповісти
+94
ММА: Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе - Цензор.НЕТ 1678
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09.08.2020 18:46 Відповісти
+61
підступні пєндоси мішають счатлтівой жизні
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09.08.2020 18:43 Відповісти
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В Украине все спортсмены сепаратисты, кроме этого, который обещал душить за русский язык.
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09.08.2020 20:18 Відповісти
Шо прямо все хотят в ордло?
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10.08.2020 14:41 Відповісти
Чем это пропутинское чмо прославляет свой "оплот" ? Тем , что получает подсрачники от всех желающих? Ему за это платят? За рабочую, натруженную жопу?
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09.08.2020 20:18 Відповісти
Странная ротация в UFC. Против рекордсмена выставили человека которому 43 года и который почти все бои проигрывает. Грош цена таким рекордам. Забавно, пока писал коммент Цензор убрал статистику Олейника и что ему 43 года. Зачем?)
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09.08.2020 20:29 Відповісти
мокша почему вы стыдитесь выходить под своей триколорной тряпкой?
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09.08.2020 20:33 Відповісти
59 поражений. Как такое вообще возможно.)
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09.08.2020 20:47 Відповісти
а патамушто лишняя хромосома сказывается
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09.08.2020 22:44 Відповісти
Москалику, хряпни бояри і звались під лавку.
Амінь.
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10.08.2020 13:50 Відповісти
Американец красава! God bless USA
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09.08.2020 20:32 Відповісти
Олейник - 74 поединка, 59 побед, 1 ничья, 14 поражений.
Для объективности.
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09.08.2020 20:34 Відповісти
43 года, весовая категория - тяжелый вес, провел 59 поединков, выиграл 14, из которых одна победа досталась нокаутом.
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09.08.2020 21:10 Відповісти
Это перепечатки из какого-то источника. Гляньте профиль на сайте UFC https://www.ufc.com/athletes/all/active
В поле поиска введите OL большими буквами, среди девяти найденных он - 5-й слева
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09.08.2020 22:01 Відповісти
или Википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Олейник,_Алексей_Алексеевич
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09.08.2020 22:02 Відповісти
https://www.sherdog.com/fighter/Alexey-Oleynik-2027 Здесь нагляднее всего
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09.08.2020 22:16 Відповісти
Ломаченко-следующий.
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09.08.2020 20:35 Відповісти
І юсік разом з ним .
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09.08.2020 21:26 Відповісти
Его должен Теофимо Лопес сделать и похоже ломаченко уже ссыт
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09.08.2020 23:22 Відповісти
Опять вместо нас морду бить сепаратистам должны американцы.
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09.08.2020 20:44 Відповісти
этот прокацапский ушлёпок на Киву похож! это явно генетическое отклонение
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09.08.2020 20:50 Відповісти
Їх, мабуть, на одному ксероксі шльопнули.
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10.08.2020 13:51 Відповісти
И над этим публично надругались...
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09.08.2020 20:58 Відповісти
опечатка: вірно: ********* із аплота)
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09.08.2020 21:00 Відповісти
Добре було б, якби убив ту гниду кацапську нах...
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09.08.2020 21:02 Відповісти
приємне видовище)) можна вічно дивитись на три речі, як тече вода, горить вогонь, і як їб@шать кацапів)),
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09.08.2020 21:04 Відповісти
Не удивительно, Украина отключила поддержку.
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09.08.2020 21:21 Відповісти
Глядя на его торчащие оплотовские уши можно предположить что с лишней хромосомой там все в порядке....
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09.08.2020 21:47 Відповісти
Как Тузик ватную грелку.
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09.08.2020 21:48 Відповісти
Ну это без сенсации, в принципе, американец шел фаворитом. Олейник в такие годы сейчас чисто бабло зарабатывает: 5 боев провел за 1,5 года. Скоро на пенсию. А если по объективности, то сильные бойцы у россиян тоже есть. Вот не далее как месяц назад россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легком весе.
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09.08.2020 21:49 Відповісти
самый сильный..это вован обнуленный..
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09.08.2020 21:56 Відповісти
Получается Льюис теперь тоже фашист... И русофоб фоб..!
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09.08.2020 21:58 Відповісти
не фоб..
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09.08.2020 21:59 Відповісти
Молитва - сильная штука, а если вдвоём, то ещё сильней.
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09.08.2020 21:59 Відповісти
Жаль,що не здох рашист,бажаю Усіку і Ломі лежати на підлозі.
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09.08.2020 22:03 Відповісти
Самое интересное, что кцпское телевидение станет кричать, что американец убедительно отдубасил украинца. А то, что это тело с Украиной себя не идентифицирует аж никак и имеет паспорт с курицей на обложке, никого в ОсТАНЬКИНЕ интересовать не будет. "Ничего личного - только бизнес".
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09.08.2020 22:04 Відповісти
"Сепаратиста из "Оплота" Олейника нокаутировали в Лас-Вегасе."

и одновременно:
"********* из ПС выдрали в Берлине"
Ну и что?
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09.08.2020 22:09 Відповісти
Ко-ко-ко-ко, закукарекала тварь рашистская...
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10.08.2020 09:30 Відповісти
Самовбийся, козломордо.
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10.08.2020 13:53 Відповісти
Вот всё хорошо в этой новости)))
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09.08.2020 22:28 Відповісти
Хорошо нигер руссофашиста отмутузил
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09.08.2020 22:32 Відповісти
Когда наши будут так сепаров бить?
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09.08.2020 22:39 Відповісти
и воздастся кацабам по делам их...
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09.08.2020 22:53 Відповісти
блек пис ,агиресив агейн,чепушило с колена ,погиб))))
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09.08.2020 23:15 Відповісти
Хорошо, что чернокожий не оказался резервистом НАТО, а то вообще бы убил.
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09.08.2020 23:25 Відповісти
руссотуристо, облик аморале!
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09.08.2020 23:26 Відповісти
Та їм, ДАУНбасцям, вже в кармі прописано пи*ди получать!
Як раз з того моменту я заволали Расія, путін...
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09.08.2020 23:29 Відповісти
Льюис-красавчик. Надо было ещё с разбегу на башку прыгнуть этому ублюдку. Все равно там мозгов нет.
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09.08.2020 23:43 Відповісти
одни сидят в окопах, другие бьют фашистов, третьи зарабатывают деньги, а мы своими победами поддерживаем доброе имя организации", - добавил Олейник.


ахахаха


а кто Укрсало возит на обеды-ужины оплотоуцам сКиева??
через 6 прапускных пукнтов имени жебривскага??

5 лет возили - с 2014 по 2019 и счас2020??

ответ - мальдивское чмо вместе с ахметкой

ахахаха






Источник: https://censor.net/v3212725
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09.08.2020 23:48 Відповісти
дрібничка, а приємно )))))
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10.08.2020 00:33 Відповісти
Ой, очередной кацап присел на бутылку.
Это уже и не новость...
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10.08.2020 01:21 Відповісти
Надеюсь в Украине ему сделают тоже самое, до полного нокдауна.
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10.08.2020 02:56 Відповісти
Почему эта рашистская тварь принимает участие в соревнованиях в США,а не осужден за финансирование терроризма и войны? МИД Украины должен уведомить Госдеп об этом пдрсе и потребовать ареста ,депортации и электростул в аренду
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10.08.2020 09:09 Відповісти
яка паскуда видалила відео?
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10.08.2020 09:42 Відповісти
https://gibkijgrafik.com/?ref=adwords&gclid=EAIaIQobChMIjNKm67SQ6wIVEpOyCh0U-A-iEAEYAiAAEgJwnPD_BwE И єто у них спортом зовется ? На порносайт - в определенний раздел ...)

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10.08.2020 14:34 Відповісти
Моча в анаболиках не обнаружена...
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10.08.2020 09:58 Відповісти
https://sportrecs.com/video/RrECydFYdpTII4YZ3OH4Jg Тыц...
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10.08.2020 10:00 Відповісти
С. Ковалев, место жительства: Форт-Лодердейл, Флорида, США. ЖИВЕТ
И ПЛАТИТ НАЛОГИ в США. На деньги С.
Ковалева содержится "американская военщина", NATO …то же касается у других хрусских
путриотов: Овечкин, Малкин, Исимбаева (дочка Гаджи), Олейник и т.д.

П. Буре в 20 лет уехал из Мордора, 12 сезонов провел в НХЛ,
заработал многие миллионы не деревянных, с них заплатил налоги, на которые
построили десяток "M1 Abrams", оставаясь при этом гражданином ЭриФреи. При этом
ватник с одной извилиной считает Буре "русской ракетой" и люто невидим США, за
то что "M1 Abrams" хотят захватить его Бензоколонку.
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10.08.2020 10:12 Відповісти
Американец поставил на колени чмошника-кацапа, все правильно. Кацапы - это овцы, их место - в партере.
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10.08.2020 15:46 Відповісти
Рузькэ свинья отгребла.
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10.08.2020 18:40 Відповісти
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