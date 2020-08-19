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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Щас опять будет рассказывать, то что и так все знают, что нада носить маску, мыть руки и дистанцию соблюдать? ничего нового кароче...
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19.08.2020 09:19 Ответить
Спасибо Зеле за доступную растаможку. Весь народ как килька в маринаде, в маршрутках парится
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19.08.2020 09:26 Ответить
пані, панночки та господарі.... щире панство!
бережіть себе...
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3057

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19.08.2020 09:42 Ответить
 
 