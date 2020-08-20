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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+2 ullu-tau
показать весь комментарий20.08.2020 10:15 Ответить Ссылка
+1 Лариса #401376
показать весь комментарий20.08.2020 16:04 Ответить Ссылка
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б*же, та моги б бомжа знайти шоп читав, але грамотно. Ющенок, повернись взад!
кацап, як він А-кає.....