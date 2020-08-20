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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8234 Две звездочки, три звездочки... Лучше, конечно, пять звездочек!
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20.08.2020 10:15 Ответить
+1
Брешут, суки. Никакого увеличения заболеваемости нет. Есть увеличение тестирования, а так как тесты врут( 30% достоверности), то это увеличение липовое. Всем ставят корону, и с обычными ОРВИ, и с бронхитами, и с пневмониями. Смертность не увеличивается, поэтому нечего людей страшить своими враками, отрывать от работы, учебы и нормальной жизни. Пандемии нет. Карантина не было ни в Беларуси, ни в Швеции и там смертносиь не увеличилась. А если говорить об эпидемии, то у нас скорее эпидемия туберкулеза, чем короны, которая является подобной гриппу. Нечего гнать лебедей, идите в отставку, брехуны конченые.
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20.08.2020 16:04 Ответить
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"Веселуха..."
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20.08.2020 09:24 Ответить
Брешут, суки. Никакого увеличения заболеваемости нет. Есть увеличение тестирования, а так как тесты врут( 30% достоверности), то это увеличение липовое. Всем ставят корону, и с обычными ОРВИ, и с бронхитами, и с пневмониями. Смертность не увеличивается, поэтому нечего людей страшить своими враками, отрывать от работы, учебы и нормальной жизни. Пандемии нет. Карантина не было ни в Беларуси, ни в Швеции и там смертносиь не увеличилась. А если говорить об эпидемии, то у нас скорее эпидемия туберкулеза, чем короны, которая является подобной гриппу. Нечего гнать лебедей, идите в отставку, брехуны конченые.
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20.08.2020 16:04 Ответить
"И тебя вылечат..."!
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20.08.2020 18:07 Ответить
А ты неизлечим.
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20.08.2020 18:19 Ответить
Доця, мы с вами знакомы? Или вы кацапка?
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20.08.2020 18:56 Ответить
Пошел вон, я под твоими комментариями не пишу.
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20.08.2020 19:00 Ответить
Таки кацапка! С дураками (дурами) зарекался спорить. Не буду.
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20.08.2020 19:51 Ответить
Да, у дураков все умные украинки кацапки.))
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20.08.2020 20:23 Ответить
госпіталізовАнА, зафіксовАнА....
б*же, та моги б бомжа знайти шоп читав, але грамотно. Ющенок, повернись взад!
кацап, як він А-кає.....
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20.08.2020 09:32 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8234 Две звездочки, три звездочки... Лучше, конечно, пять звездочек!
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20.08.2020 10:15 Ответить
А що конкретно зробив МОЗ на чолі з Степановим, окрім , як "влаштовувати" брифінги? Гроші, виділені на боротьбу з короновірусом віддали Авакову. Медпрацівники за МІЗЕРНІ зарплати ризикують своїм здоров`ям та життям!
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20.08.2020 10:48 Ответить
 
 