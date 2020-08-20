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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не розглядаємо закриття всієї країни, - Степанов про скасування місцевих виборів
Топ коментарі
+2 ullu-tau
показати весь коментар20.08.2020 10:15
+1 Лариса #401376
показати весь коментар20.08.2020 16:04
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б*же, та моги б бомжа знайти шоп читав, але грамотно. Ющенок, повернись взад!
кацап, як він А-кає.....