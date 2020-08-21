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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Блин, а работенка, то у мужика не пыльная, куда отправлять резюме если что?
та поставбте хоть тетю Валю, которая не будет ""ыыы", "ааа", "ээээ"
мразь, на кой хрен такой дебил шо даже прочитать текст не может нормально?
Та звісно є. Тільки це не тільки гасла і зворушливі слова турботи від міністра.
Давайте конкретику. а це не тільки дотримання правил карантину.
Поверніть гроші в фонд боротьби з коронавірусом та використовуйте їх за
прямим призначенням. І ,будь ласка ,Ваш звіт за кожну витрачену гривну.
Стебанов как и Азиров - тупо "стебется".
это унижение - выгоните этого лысого поца!