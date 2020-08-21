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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кароче, заболело стокото-стокото, вылечилось стокото-стокото, к сожалению умерло стокото-стокото. Носите маски, пшикайте руки антисептиком, соблюдайте дистанцию...

Блин, а работенка, то у мужика не пыльная, куда отправлять резюме если что?
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21.08.2020 08:57 Ответить
тока включил и "аааа"
та поставбте хоть тетю Валю, которая не будет ""ыыы", "ааа", "ээээ"
мразь, на кой хрен такой дебил шо даже прочитать текст не может нормально?
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21.08.2020 08:58 Ответить
"Є спосіб зменшити кількість захворювань... "
Та звісно є. Тільки це не тільки гасла і зворушливі слова турботи від міністра.
Давайте конкретику. а це не тільки дотримання правил карантину.
Поверніть гроші в фонд боротьби з коронавірусом та використовуйте їх за
прямим призначенням. І ,будь ласка ,Ваш звіт за кожну витрачену гривну.
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21.08.2020 09:05 Ответить
"здоров'я "іх""\\\\\\

Стебанов как и Азиров - тупо "стебется".
это унижение - выгоните этого лысого поца!
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21.08.2020 09:06 Ответить
ПАДЛА!!!
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21.08.2020 09:23 Ответить
 
 