Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 797 тис., інфікованих - 22,8 млн