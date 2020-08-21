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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 797 тис., інфікованих - 22,8 млн

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кароче, заболело стокото-стокото, вылечилось стокото-стокото, к сожалению умерло стокото-стокото. Носите маски, пшикайте руки антисептиком, соблюдайте дистанцию...

Блин, а работенка, то у мужика не пыльная, куда отправлять резюме если что?
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21.08.2020 08:57 Відповісти
тока включил и "аааа"
та поставбте хоть тетю Валю, которая не будет ""ыыы", "ааа", "ээээ"
мразь, на кой хрен такой дебил шо даже прочитать текст не может нормально?
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21.08.2020 08:58 Відповісти
"Є спосіб зменшити кількість захворювань... "
Та звісно є. Тільки це не тільки гасла і зворушливі слова турботи від міністра.
Давайте конкретику. а це не тільки дотримання правил карантину.
Поверніть гроші в фонд боротьби з коронавірусом та використовуйте їх за
прямим призначенням. І ,будь ласка ,Ваш звіт за кожну витрачену гривну.
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21.08.2020 09:05 Відповісти
"здоров'я "іх""\\\\\\

Стебанов как и Азиров - тупо "стебется".
это унижение - выгоните этого лысого поца!
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21.08.2020 09:06 Відповісти
ПАДЛА!!!
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21.08.2020 09:23 Відповісти
 
 