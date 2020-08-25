Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!". ВИДЕО
Сотрудники компании Арморум Солюшн, которая разрабатывает оружие для украинской армии поздравили украинских бойцов на Донбассе с Днем Независимости Украины. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, Арморум Солюшн известна на фронте станками для крупнокалиберных пулеметов разработки ветерана 59-й мотопехотной бригады, сержанта Ивана Савельева. Для украинских бойцов в компании подготовлен специальный видеоролик
Автор видео Владимир Савельев.
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+46 Огусто
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+15 Роман Григоров #382572
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На Донбассе от выстрела в голову погиб военный - соцсети
https://korrespondent.net/ukraine/4266706-na-donbasse-ot-vystrela-v-holovu-pohyb-*******-sotssety
"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого височного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк.
А зе говно сказало что уже 29 дней не плачут матери