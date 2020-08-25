Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!". ВИДЕО

Сотрудники компании Арморум Солюшн, которая разрабатывает оружие для украинской армии поздравили украинских бойцов на Донбассе с Днем Независимости Украины. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Арморум Солюшн известна на фронте станками для крупнокалиберных пулеметов разработки ветерана 59-й мотопехотной бригады, сержанта Ивана Савельева. Для украинских бойцов в компании подготовлен специальный видеоролик

Автор видео Владимир Савельев.

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