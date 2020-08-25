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Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!". ВИДЕО

Сотрудники компании Арморум Солюшн, которая разрабатывает оружие для украинской армии поздравили украинских бойцов на Донбассе с Днем Независимости Украины. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Арморум Солюшн известна на фронте станками для крупнокалиберных пулеметов разработки ветерана 59-й мотопехотной бригады, сержанта Ивана Савельева. Для украинских бойцов в компании подготовлен специальный видеоролик

Автор видео Владимир Савельев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

Автор: 

День Независимости (1196) поздравление (1057) Савельев Иван (10)


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Топ комментарии
+46
Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 245
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25.08.2020 10:35
+23
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 2102
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25.08.2020 11:12
+15
Слава Богу, слава Україні
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25.08.2020 10:29
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А де загубили: «На правах реклами» (с) ?
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25.08.2020 10:29 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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25.08.2020 10:29 Ответить
Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 245
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25.08.2020 10:35 Ответить
я коли вчора пробував дивитися цю *****, так *****, я Зеленського прикончу голими руками
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25.08.2020 17:01 Ответить
Дійсно гидотне видовище!
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25.08.2020 17:03 Ответить
а чому не Савельєнко?
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25.08.2020 10:36 Ответить
Зеля - это не задницей крутить под музыку сердючки!
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25.08.2020 10:38 Ответить
Что знает об этом цензор нет ?

На Донбассе от выстрела в голову погиб военный - соцсети

https://korrespondent.net/ukraine/4266706-na-donbasse-ot-vystrela-v-holovu-pohyb-*******-sotssety
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25.08.2020 10:39 Ответить
мечается, что смерть произошла предположительно 22 августа, через четыре недели после того, как между армией и боевиками установили перемирие.
"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого височного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк.

А зе говно сказало что уже 29 дней не плачут матери
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25.08.2020 10:40 Ответить
Сердюк написав, що це "небойова втрата".
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25.08.2020 10:53 Ответить
Вот такие ролики вдохновляют, а не зе с сердючкой
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25.08.2020 10:44 Ответить
От такой песни серце сжимается...это не то что те ****** плясали вчера
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25.08.2020 10:53 Ответить
Хорошее видео, вдохновляет). Будем продолжать клепать вату. Клепай вату - живи п#здато!
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25.08.2020 11:12 Ответить
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 2102
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25.08.2020 11:12 Ответить
Что с беретами у них? Ностальгия видимо.
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25.08.2020 11:16 Ответить
А ооновские тоже голубые, пацаны в миротворцах в Косово и Ираке отмаслали
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25.08.2020 11:26 Ответить
Ну да, только значки ВДВ забыли убрать.
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25.08.2020 11:45 Ответить
Да пох
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25.08.2020 12:01 Ответить
Красное резиновое изделие, ну тебе какое до этого дело?
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25.08.2020 16:56 Ответить
Помнится "разработчики станка Савельева" против Пороха хорошо топили. Интересно, как им щас. Зеля не жмёт?
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25.08.2020 12:56 Ответить
Как при Порохе, так и при Зелике покупают станки для пулемётов за спонсорские. Руководству на эту тему накакать, хотя для позиционки - это самое оно, а там может быть и до управляемых модулей доделались бы, но никому это не надо
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25.08.2020 14:45 Ответить
вони казали що дистанційно керовані для них дорогі
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25.08.2020 21:18 Ответить
Вонии випадково замість кулеметов,ядерні ракети не можуть зробити?
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25.08.2020 13:48 Ответить
Кстати да, как в Израиле : " У нас ядерного оружия нет, но если надо, то мы его применим"
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25.08.2020 14:42 Ответить
Сєпарокосілкі ?
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 3403
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26.08.2020 07:58 Ответить
 
 