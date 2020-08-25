Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!". ВIДЕО

Співробітники компанії "Арморум Солюшн", яка розробляє зброю для української армії привітали українських бійців на Донбасі з Днем Незалежності України. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Арморум Солюшн" відома на фронті станками для великокаліберних кулеметів розробки ветерана 59-ї мотопіхотної бригади, сержанта Івана Савельєва. Для українських бійців у компанії підготували​​ спеціальний відеоролик.

Автор відео Володимир Савельєв.

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