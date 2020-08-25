Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!". ВIДЕО
Співробітники компанії "Арморум Солюшн", яка розробляє зброю для української армії привітали українських бійців на Донбасі з Днем Незалежності України. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Арморум Солюшн" відома на фронті станками для великокаліберних кулеметів розробки ветерана 59-ї мотопіхотної бригади, сержанта Івана Савельєва. Для українських бійців у компанії підготували спеціальний відеоролик.
Автор відео Володимир Савельєв.
Топ коментарі
+46 Огусто
показати весь коментар25.08.2020 10:35
+23 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.08.2020 11:12
+15 Роман Григоров #382572
показати весь коментар25.08.2020 10:29
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На Донбассе от выстрела в голову погиб военный - соцсети
https://korrespondent.net/ukraine/4266706-na-donbasse-ot-vystrela-v-holovu-pohyb-*******-sotssety
"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого височного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк.
А зе говно сказало что уже 29 дней не плачут матери