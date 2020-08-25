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Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!". ВIДЕО

Співробітники компанії "Арморум Солюшн", яка розробляє зброю для української армії привітали українських бійців на Донбасі з Днем Незалежності України. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Арморум Солюшн" відома на фронті станками для великокаліберних кулеметів розробки ветерана 59-ї мотопіхотної бригади, сержанта Івана Савельєва. Для українських бійців у компанії підготували​​ спеціальний відеоролик.

Автор відео Володимир Савельєв.

Також дивіться: Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

День Незалежності (701) привітання (730) Савельєв Іван (10)


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Топ коментарі
+46
Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 245
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25.08.2020 10:35
+23
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 2102
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25.08.2020 11:12
+15
Слава Богу, слава Україні
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25.08.2020 10:29
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А де загубили: «На правах реклами» (с) ?
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25.08.2020 10:29 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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25.08.2020 10:29 Відповісти
Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 245
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25.08.2020 10:35 Відповісти
я коли вчора пробував дивитися цю *****, так *****, я Зеленського прикончу голими руками
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25.08.2020 17:01 Відповісти
Дійсно гидотне видовище!
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25.08.2020 17:03 Відповісти
а чому не Савельєнко?
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25.08.2020 10:36 Відповісти
Зеля - это не задницей крутить под музыку сердючки!
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25.08.2020 10:38 Відповісти
Что знает об этом цензор нет ?

На Донбассе от выстрела в голову погиб военный - соцсети

https://korrespondent.net/ukraine/4266706-na-donbasse-ot-vystrela-v-holovu-pohyb-*******-sotssety
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25.08.2020 10:39 Відповісти
мечается, что смерть произошла предположительно 22 августа, через четыре недели после того, как между армией и боевиками установили перемирие.
"К большому сожалению у нас потери. 22 августа (ориентировочно) в Луганской области трагически погиб (пулевое ранение правого височного отдела) старший лейтенант (подразделение не уточняется) Рудик Владимир Владимирович, 1989 года рождения", - написал Сердюк.

А зе говно сказало что уже 29 дней не плачут матери
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25.08.2020 10:40 Відповісти
Сердюк написав, що це "небойова втрата".
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25.08.2020 10:53 Відповісти
Вот такие ролики вдохновляют, а не зе с сердючкой
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25.08.2020 10:44 Відповісти
От такой песни серце сжимается...это не то что те ****** плясали вчера
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25.08.2020 10:53 Відповісти
Хорошее видео, вдохновляет). Будем продолжать клепать вату. Клепай вату - живи п#здато!
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25.08.2020 11:12 Відповісти
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 2102
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25.08.2020 11:12 Відповісти
Что с беретами у них? Ностальгия видимо.
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25.08.2020 11:16 Відповісти
А ооновские тоже голубые, пацаны в миротворцах в Косово и Ираке отмаслали
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25.08.2020 11:26 Відповісти
Ну да, только значки ВДВ забыли убрать.
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25.08.2020 11:45 Відповісти
Да пох
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25.08.2020 12:01 Відповісти
Красное резиновое изделие, ну тебе какое до этого дело?
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25.08.2020 16:56 Відповісти
Помнится "разработчики станка Савельева" против Пороха хорошо топили. Интересно, как им щас. Зеля не жмёт?
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25.08.2020 12:56 Відповісти
Как при Порохе, так и при Зелике покупают станки для пулемётов за спонсорские. Руководству на эту тему накакать, хотя для позиционки - это самое оно, а там может быть и до управляемых модулей доделались бы, но никому это не надо
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25.08.2020 14:45 Відповісти
вони казали що дистанційно керовані для них дорогі
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25.08.2020 21:18 Відповісти
Вонии випадково замість кулеметов,ядерні ракети не можуть зробити?
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25.08.2020 13:48 Відповісти
Кстати да, как в Израиле : " У нас ядерного оружия нет, но если надо, то мы его применим"
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25.08.2020 14:42 Відповісти
Сєпарокосілкі ?
Розробники станка Савельєва для великокаліберних кулеметів привітали бійців із Днем Незалежності: "Оце ви на#башили!" - Цензор.НЕТ 3403
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26.08.2020 07:58 Відповісти
 
 