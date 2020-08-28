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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Число жертв COVID-19 в мире достигло 835,6 тыс. человек, инфицированы 24,6 млн.. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А как обстоят дела с младшим медицинским персоналом ?
Насколько они готовы обмыва.ть каждое утро больного ?
Какие спреи применяют для мытья ?
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28.08.2020 09:29 Ответить
В больницах существует негласное правило платить нянечкам от больных
В данной ситуации эпидемиии- это кощунство
Может привлечь волонтеров?
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28.08.2020 09:32 Ответить
Реальный случай в Одессе. Весьма показательный. Едет маршрутка, забита. В масках 2-3 человека. Водила говорит, обращаясь к пассажирам: "На выезде из микрорайона менты дежурят, проверяют соблюдение карантина. Так что задерните там шторы, чтобы не остановили". Сколько там случае сегодня выявили? То-то.
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28.08.2020 10:28 Ответить
 
 